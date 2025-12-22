写真家・映画プロデューサー 石井朋彦 氏によるnote連載の待望の書籍化 「すべては距離感である 写真が教えてくれた人生の秘密」 12月23日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、写真家・映画プロデューサーとして活躍する石井朋彦氏によるnote連載を書籍化した「すべては距離感である 写真が教えてくれた人生の秘密」を、2025年12月23日（火）に全国書店にて発売いたします。
写真撮影における距離感と、人生や人間関係の距離感は似ている──。
“距離感の壊れた世界”をどう生きるか？ そのヒントは“写真”にある。
誰もが、スマートフォンやデジタルカメラを手に、写真を撮るようになった時代。カメラという身近な道具を通して、他者や自分をとりまく世界との素敵な距離感を見つけるヒントが詰まった一冊。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage1】
SNSやスマートフォンの普及により、時間と空間を超え、すべての人が「つながって」しまう時代に、他者とどうやって距離感をつくってゆけばよいのか。
距離感の壊れた世界から飛び込んでくるSNSやフェイクニュースから距離を置き、自分にとって大切な、半径3mの世界をどう見つけるか。
アンリ・カルティエ＝ブレッソン、宮粼駿、米津玄師をはじめ、クリエイターが世界とどう距離を置き、作品を生み出しているのか。
映画プロデューサーとして数々の作品に関わり、写真家としても表現活動を続ける著者が、写真撮影における距離感と人生や人間関係の距離感をテーマに記したnote連載の待望の書籍化。
●著者プロフィール
石井朋彦 Tomohiko ISHII
写真家・映画プロデューサー
「千と千尋の神隠し」「君たちはどう生きるか」「スカイ・クロラ The Sky Crawlers」等、多数の映画・アニメーション作品に関わる。雑誌「SWITCH」「Cameraholics」等に写真やルポルタージュを寄稿し、YouTubeやイベント等でカメラや写真の魅力を発信するなど写真家としても活動。ライカGINZA SIX、ライカそごう横浜店にて写真展「石を積む」、ライカ松坂屋名古屋店にて写真展「ミッドナイト・イン・パリ」を開催。
東京・香川・大阪で開催された写真展「Mの旅人 ─M型ライカで距離を測る旅─」は、距離感を体感できる新たな写真展として、大きな話題となった。
第１章 すべては距離感である
第２章 他人との距離感
第３章 記憶の中の距離感
第４章 距離を変えない距離感
第５章 自分との距離感
第６章 色彩をめぐる冒険
第７章 フォーカスはずれていていい
第８章 世界は距離感でできている
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage4】
すべては距離感である 写真が教えてくれた人生の秘密
●定価：2,530円（税込）
●発売：2025年12月23日
●判型：A5・256ページ
●著者：石井朋彦
●ISBN-10： 4798639737
●ISBN-13： 978-4798639734
【関連リンク】
●ホビージャパン出版物一覧 公式 https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
写真撮影における距離感と、人生や人間関係の距離感は似ている──。
“距離感の壊れた世界”をどう生きるか？ そのヒントは“写真”にある。
誰もが、スマートフォンやデジタルカメラを手に、写真を撮るようになった時代。カメラという身近な道具を通して、他者や自分をとりまく世界との素敵な距離感を見つけるヒントが詰まった一冊。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage1】
SNSやスマートフォンの普及により、時間と空間を超え、すべての人が「つながって」しまう時代に、他者とどうやって距離感をつくってゆけばよいのか。
距離感の壊れた世界から飛び込んでくるSNSやフェイクニュースから距離を置き、自分にとって大切な、半径3mの世界をどう見つけるか。
アンリ・カルティエ＝ブレッソン、宮粼駿、米津玄師をはじめ、クリエイターが世界とどう距離を置き、作品を生み出しているのか。
映画プロデューサーとして数々の作品に関わり、写真家としても表現活動を続ける著者が、写真撮影における距離感と人生や人間関係の距離感をテーマに記したnote連載の待望の書籍化。
●著者プロフィール
石井朋彦 Tomohiko ISHII
写真家・映画プロデューサー
「千と千尋の神隠し」「君たちはどう生きるか」「スカイ・クロラ The Sky Crawlers」等、多数の映画・アニメーション作品に関わる。雑誌「SWITCH」「Cameraholics」等に写真やルポルタージュを寄稿し、YouTubeやイベント等でカメラや写真の魅力を発信するなど写真家としても活動。ライカGINZA SIX、ライカそごう横浜店にて写真展「石を積む」、ライカ松坂屋名古屋店にて写真展「ミッドナイト・イン・パリ」を開催。
東京・香川・大阪で開催された写真展「Mの旅人 ─M型ライカで距離を測る旅─」は、距離感を体感できる新たな写真展として、大きな話題となった。
第１章 すべては距離感である
第２章 他人との距離感
第３章 記憶の中の距離感
第４章 距離を変えない距離感
第５章 自分との距離感
第６章 色彩をめぐる冒険
第７章 フォーカスはずれていていい
第８章 世界は距離感でできている
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337596&id=bodyimage4】
すべては距離感である 写真が教えてくれた人生の秘密
●定価：2,530円（税込）
●発売：2025年12月23日
●判型：A5・256ページ
●著者：石井朋彦
●ISBN-10： 4798639737
●ISBN-13： 978-4798639734
【関連リンク】
●ホビージャパン出版物一覧 公式 https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ