Forbes Japan「2026年注目の日本発スタートアップ100選」 に AIRUCAが選ばれました
2025年12月22日
AIRUCA株式会社
画像認識や行動推定分野の AI システム開発に強みを持つＡＩＲＵＣＡ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：毛塚千秋、以下「AIRUCA」と表記。社名の読みはアイルカ）が、「Forbes JAPAN」（発行元：リンクタイズ株式会社）に掲載されました。
AIRUCAの強みや自社開発で迅速な対応について、ご掲載いただきました。
掲載内容については掲載媒体をご覧ください。
掲載媒体：Forbes JAPAN 2026年 1月号
発売日時：2025年11月25日（火）
掲載内容：時代を担う新星たち「2026年注目の日本発スタートアップ100選」
【会社概要】
会社名：AIRUCA株式会社
所在地：東京都千代田区内神田1-12-12
代表者：代表取締役社長CEO 毛塚千秋
