Forbes Japan「2026年注目の日本発スタートアップ100選」 に AIRUCAが選ばれました

2025年12月22日

AIRUCA株式会社

 

画像認識や行動推定分野の AI システム開発に強みを持つＡＩＲＵＣＡ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：毛塚千秋、以下「AIRUCA」と表記。社名の読みはアイルカ）が、「Forbes JAPAN」（発行元：リンクタイズ株式会社）に掲載されました。

 

AIRUCAの強みや自社開発で迅速な対応について、ご掲載いただきました。

 

掲載内容については掲載媒体をご覧ください。

 

掲載媒体：Forbes JAPAN　2026年 1月号　

発売日時：2025年11月25日（火）

掲載内容：時代を担う新星たち「2026年注目の日本発スタートアップ100選」

 

 

 

 

【会社概要】

会社名：AIRUCA株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-12-12

代表者：代表取締役社長CEO 毛塚千秋

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】

AIRUCA株式会社

お問い合わせフォーム：https://airuca.com/inquiry/

e-mail：info@airuca.com