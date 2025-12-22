【横浜市立大学】花をつくる新メカニズム「フロリゲン・リレー」の発見

横浜市立大学木原生物学研究所 佐藤萌子さん（研究当時：生命ナノシステム科学研究科 博士後期課程［2022年3月博士（理学）］）と、辻 寛之教授（名古屋大学生物機能開発利用研究センター 教授兼任）らの研究グループは、信州大学理学部 坂本勇貴助教、農研機構 生物機能利用研究部門 遠藤真咲上級研究員、東京大学大学院新領域創成科学研究科 松永幸大教授との共同研究で、フロリゲン＊１が花をつくる新しいメカニズム「フロリゲン・リレー」を発見しました（図1）。本研究成果は植物が花をつくるしくみの理解を大きく深め、植物の改良を加速させます。





























本研究成果は、米国の科学誌「Science Advances」に掲載されました（日本時間2025年12月20日午前4時）。研究成果のポイントフロリゲンが花をつくる新しいメカニズム「フロリゲン・リレー」を発見したフロリゲンが花をつくる際の詳細な分布を高精細に明らかにしたフロリゲンとサイトカイニンの拮抗的な関係を明らかにした図1 フロリゲン・リレーのしくみ。イネのフロリゲンHd3aは葉で作られた後、茎の先端に位置する茎頂メリステム＊２まで運ばれ、そこを花序メリステムへと切り替える。フロリゲンHd3aはメリステムの中央部分まで到達した後、そこで"第二のフロリゲン" OsFTL1の発現を活性化する。OsFTL1がメリステム全体に広がることで、花の発生が進む研究背景植物の花は古くから私たちの暮らしを彩り、その後の実りは食として人類をはじめとする動物の生命を支えてきました。花が咲くことは、植物の生活環を締めくくるできごとであり、次の世代を残すうえでも欠かせません。植物が花をつくる際に最も重要な役割を担うのがフロリゲンです。植物が花づくりに適した環境を認識すると、フロリゲンが葉で合成され、維管束を通って茎の先端へ運ばれます。到達したフロリゲンは、幹細胞を含む組織である茎頂メリステムに作用し、植物は葉をつくる状態（栄養成長相）から花をつくる状態（生殖成長相）へと切り替わります。この成長相転換＊３によって、茎頂メリステムは花序メリステムへ変わります。フロリゲンがメリステムでどのように相転換を引き起こすのかを明らかにすることは、植物の生存戦略の理解にも農業生産への貢献にも大きく関わる重要な研究として注目されています（図2）。

図2 フロリゲンによる茎頂メリステムの成長相転換

本研究では、フロリゲンは茎頂メリステムのどこに分布しているのかを細胞レベルで明らかにし、花をつくるために重要な役割を果たす植物ホルモンとどのように関わりながらメリステム全体を転換させるのかを明らかにすることに取り組みました。研究内容私たちは将来の食糧生産への貢献も視野に入れ、世界三大穀物のひとつであるイネを用いて研究を進めました。この研究のために、茎頂メリステムを一細胞解像度で三次元的に観察できる3Dイメージング技術（Moeko Sato et al. (2022)、[文献等2-5]）と、フロリゲンや植物ホルモンの働きを蛍光タンパク質によって可視化できるイネを独自に開発しました[文献等6]。はじめに、茎頂メリステムにおけるフロリゲンの分布を観察した結果、フロリゲンは茎頂メリステムの中央部分に多く蓄積することがわかりました（図3）。フロリゲンによる花づくりはメリステム全体で開始すると考えられてきた従来の仮説とは異なり、フロリゲン自身はメリステム全体ではなく中央部分に強く偏って分布していたため意外な発見でした。











図3 イネのメリステムにおけるフロリゲンの空間的分布。

（左）花序メリステムとその周辺領域におけるフロリゲンの分布



（右）一細胞解像度で可視化したメリステム内部のフロリゲンの分布





次に、フロリゲンと植物ホルモンの関係を調べました。なぜなら植物ホルモンは花の形つくりに重要な役割を果たすからです。多数の実験と観察から、細胞分裂を活性化する植物ホルモンであるサイトカイニンが特に重要であることが分かりました。私たちはサイトカイニンの観察を可能にする独自のイネ系統を開発し、これを先に使用したフロリゲンのイメージング技術と組み合わせることで、フロリゲンとサイトカイニンの空間的分布を同時に可視化することに世界で初めて成功しました（図4）。観察の結果、フロリゲンはメリステムの中央部に、サイトカイニンは周縁部に位置し、まるで異なる領域をそれぞれが支配するように分布していることが明らかになりました（図4）。これは、フロリゲンによる花づくりとサイトカイニンによる細胞分裂が、空間的に異なる領域で進むことを示しています。