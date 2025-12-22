¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ë¥á¥é¥Ë¥óÀ¸À®ÍÞÀ©¸ú²Ì¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Î¿·µ¬ºîÍÑµ¡½ø¤ò²òÌÀ
Âè48²óÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñÇ¯²ñÊÂ¤Ó¤ËÂè3²óÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ³Ø½ÑÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¤Î¤´Êó¹ð
¤Á¤Õ¤ì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬ ÊýÏÂ¡Ë¤Ï¡¢Âè48²óÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñÇ¯²ñ¡Ê2025Ç¯12·î3Æü¡Á5Æü¡Ë¡ö1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ë¤è¤ëÁê²ÃÅª¤Ê¥á¥é¥Ë¥óÀ¸À®ÍÞÀ©¸ú²Ì¡×¡¢Âè3²óÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ³Ø½ÑÂç²ñ¡Ê2025Ç¯12·î8Æü¡Á10Æü¡Ë¡ö2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Î¿·µ¬ºîÍÑµ¡½ø¤ÎÈ¯¸«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¯É½¥¿¥¤¥È¥ë
Âè48²óÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñÇ¯²ñ
ÏÂÊ¸Ì¾¡§¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ë¤è¤ëÁê²ÃÅª¤Ê¥á¥é¥Ë¥óÀ¸À®ÍÞÀ©¸ú²Ì
±ÑÊ¸Ì¾¡§Additive melanogenesis inhibitory effect of tranexamic acid and niacinamide
Âè3²óÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ³Ø½ÑÂç²ñ
ÏÂÊ¸Ì¾¡§ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Î¿·µ¬ºîÍÑµ¡½ø¤ÎÈ¯¸«
±ÑÊ¸Ì¾¡§Discovery of a novel mechanism of action of niacinamide, an active ingredient in skin
whitening
¢£ËÜ¸¦µæ¤ÎÌÜÅª
¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤ÎÈ¯À¸¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡Ø»É·ã±þÅú¡Ù¡¢¡Ø¥á¥é¥Ë¥ó¹çÀ®¡Ù¡¢¡Ø¥á¥é¥Ë¥óÇÓ½Ð¡Ù¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ëÀ®Ê¬¤òÁªÂò¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Íº¹¤Î¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÈ©¾õÂÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÈþÇò²½¾ÑÉÊ¤òÀß·×¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤Ï¡Ø»É·ã±þÅú¡Ù¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ï¡Ø¥á¥é¥Ë¥óÇÓ½Ð¡Ù¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤¬¥á¥é¥Ë¥ó¤Î¹çÀ®²áÄø¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Î¿·¤¿¤ÊÈþÇòºîÍÑµ¡½ø¤ò²òÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ÎÇÛ¹ç»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Í¸ú¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜ¸¦µæ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁÇºà
1¡¥¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À
• ¾ðÊóÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÀ¸À®ÁË³²¤Ë´ð¤Å¤¯¥á¥é¥Ë¥ó¹çÀ®ÍÞÀ©¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
• ¸ú²Ì¡¦¸úÇ½¡§¹³±ê¾É¡¢ÈþÇò
2¡¥¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É
• ¥á¥é¥Î¥½¡¼¥à°ÜÁ÷ÁË³²¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤ÎÍ½ËÉ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
• ¸ú²Ì¡¦¸úÇ½¡§ÈþÇò¡¢¥·¥ï²þÁ±
¢£¸¦µæÀ®²Ì
¡¥á¥é¥Ë¥ó¹çÀ®´ØÏ¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÈ¯¸½ÊÑÆ°
¥á¥é¥Ë¥ó¹çÀ®¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹ÚÁÇ¥Á¥í¥·¥Ê¡¼¥¼¤ÎÈ¯¸½¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤ê¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ê¿Þ£±A¡Ë ¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëHSP70¤ÎÈ¯¸½¤ò¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤¬
Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´ð¤Å¤¯¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£±B¡Ë¡£
¿Þ£±¡¥A¡§¥Á¥í¥·¥Ê¡¼¥¼¤ÎÈ¯¸½ÎÌÊÑ²½¡¢B¡§HSP70¤ÎÈ¯¸½ÎÌÊÑ²½
¢¥á¥é¥Ë¥ó¹çÀ®¤ÎÁê²ÃÅª¤ÊÍÞÀ©
¥Ò¥ÈÍ³ÍèºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿ÈéÉæ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤ê¥á¥é¥Ë¥ó¹çÀ®¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Þ¤·
¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÅº²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¥á¥é¥Ë¥ó¹çÀ®¤Î
¶¯¤¤ÍÞÀ©¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£
¿Þ£²¡¥¥Ò¥ÈÈéÉæ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥ÉµÚ¤Ó¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤ÎÈþÇò¸ú²Ì
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤ÎÈ¯À¸¥×¥í¥»¥¹¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë
¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸Ä¿Íº¹¤Î¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÈ©¾õÂÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÈþÇò²½¾ÑÉÊ¤òÀß·×½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¼¨
º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¿Þ£³¡¥¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ë¤è¤ëÈþÇò¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤â¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤äÀ¸³è¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¿·¤¿¤Ê
¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡ÄÀ¸Êª¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤äµ»½Ñ¼Ô¤¬³Ø½Ñ¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤·¡¢³Ø½ÑÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñ¡×¤¬Ç¯¤Ë°ìÅÙ¼çºÅ¤¹¤ë³Ø½ÑÂç²ñ
¡ö2¡Ä²½¾ÑÉÊ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤äµ»½Ñ¼Ô¤¬³Ø½Ñ¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤·¡¢³Ø½ÑÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô²ñ¡×¤¬Ç¯¤Ë°ìÅÙ¼çºÅ¤¹¤ë³Ø½ÑÂç²ñ
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
