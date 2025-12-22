2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞 最優秀賞を発表

2025年12月22日



公益財団法人日本デザイン振興会





公益財団法人日本デザイン振興会（会長：内藤廣、所在地：東京都港区）は、主催する「2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞」（GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD）の最優秀賞を発表しました。4回目となる本年度は、日本全国から過去最多の668件の応募が寄せられ、13人の審査委員による審査を経て、115件が受賞しました。この中から優秀賞の8件が最終プレゼンテーション審査へ進み、12月20日（土）の最終審査会でプレゼンテーション審査を行いました。この結果、仕組みのデザインの「天体音測会」が2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞 最優秀賞に選出されました。今後は、最優秀賞を含む115件の受賞者へ、審査委員によるワークショップや企業見学会などの特典プログラムへの参加機会を通じ、キャリア支援と継続的なサポートを行っていきます。