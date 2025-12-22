こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞 最優秀賞を発表
星の見えない都市部で星を音で聴く取り組み「天体音測会」に決定
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_1.png
グッドデザイン・ニューホープ賞 審査委員長 齋藤 精一 最終審査講評
今年度のグッドデザイン賞のテーマは「はじめの一歩から ひろがるデザイン」ですが、これはまさに今回の受賞者の皆さんが取り組んでいることそのものであると感じました。グッドデザイン賞は、社会実装されていることを前提として総合的に評価されるデザイン賞です。一方、ニューホープ賞は、まだ実装が十分に見えていない段階だからこそ提案できるデザインがあり、グッドデザイン賞とは対になる存在です。デザインは、もっと自由で、もっと開放されるべきで、これまでの慣例や常識にとらわれすぎなくてもよいと考えています。本日の最終審査会を通して、改めてニューホープ賞がデザインの幅と深度を高めてくれるアワードであると感じることができました。
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_2.png
審査委員 (敬称略）
審査委員長 ：齋藤 精一（クリエイティブディレクター ｜パノラマティクス 主宰）
審査副委員長：倉本 仁 （プロダクトデザイナー ｜ JIN KURAMOTO STUDIO 代表取締役）
審査副委員長：永山 祐子（建築家｜有限会社永山祐子建築設計 取締役）
1. 物のデザイン
小西 哲哉（インダストリアルデザイナー｜株式会社exiii design）
田嶋 宏之（デザイナー｜株式会社ジャクエツ スペースデザイン＆パブリックスペース開発課 PLAY DESIGN LAB リサーチャー）
廣川 玉枝（デザイナー｜ SOMA DESIGN）
渡辺 弘明（インダストリアルデザイナー｜株式会社プレーン 代表取締役）
2. 場のデザイン
大島 芳彦（建築家・クリエイティブディレクター｜株式会社ブルースタジオ一級建築士事務所
クリエイティブディレクター、武蔵野美術大学造形学部建築学科 客員教授）
手塚 由比（建築家｜株式会社手塚建築研究所 代表）
3. 情報のデザイン
小西 利行（クリエイティブ・ディレクター｜株式会社POOL 代表取締役社長）
藤田 佳子（アートディレクター、デザイナー｜株式会社サン・アド）
4. 仕組みのデザイン
飯石 藍 （プロジェクトディレクター/都市デザイナー/編集者｜公共R不動産メディア事業部マネージャー/nest取締役/awai代表）
原田 祐馬（デザイナー｜UMA/design farm 代表）
企業パートナー
［プラチナ・パートナー］
コニカミノルタ株式会社、株式会社電通、パナソニック株式会社、株式会社日立製作所、富士フイルム株式会社
［パートナー］
株式会社ニコン、シャープ株式会社、セイコーエプソン株式会社、株式会社本田技術研究所、
三菱電機株式会社、ヤマハ株式会社、株式会社LIXIL、株式会社リクルート
メディアパートナー
AXIS、JDN、Designship
■「2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞」優秀賞8作品
全ての受賞対象は、「グッドデザイン・ニューホープ賞」の公式サイトからご覧いただけます。
https://newhope.g-mark.org/
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_4.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_5.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_6.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_7.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_8.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_9.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_10.png
本件に関するお問合わせ先
公益財団法人日本デザイン振興会 E-mail: newhope_award@g-mark.org
関連リンク
「グッドデザイン・ニューホープ賞」公式サイト
https://newhope.g-mark.org/
グッドデザイン賞公式サイト
https://www.g-mark.org/
2025年12月22日
公益財団法人日本デザイン振興会
公益財団法人日本デザイン振興会
公益財団法人日本デザイン振興会（会長：内藤廣、所在地：東京都港区）は、主催する「2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞」（GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD）の最優秀賞を発表しました。
4回目となる本年度は、日本全国から過去最多の668件の応募が寄せられ、13人の審査委員による審査を経て、115件が受賞しました。この中から優秀賞の8件が最終プレゼンテーション審査へ進み、12月20日（土）の最終審査会でプレゼンテーション審査を行いました。
この結果、仕組みのデザインの「天体音測会」が2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞 最優秀賞に選出されました。今後は、最優秀賞を含む115件の受賞者へ、審査委員によるワークショップや企業見学会などの特典プログラムへの参加機会を通じ、キャリア支援と継続的なサポートを行っていきます。
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_4.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_5.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_6.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_7.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_8.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_9.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/125210/125210_web_10.png
本件に関するお問合わせ先
公益財団法人日本デザイン振興会 E-mail: newhope_award@g-mark.org
