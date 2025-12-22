果実の濃い味わいをしっかりと感じられるぜいたくなアイス 「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」 12月29日 新発売／全国コンビニエンスストア

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味でご好評をいただいている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」より、果実の濃い味わいをしっかりと感じられる「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」を、12月29日より全国のコンビニエンスストアにて発売します。









本商品は、独自に開発したアイス専用のヨーグルトを混ぜ込んだ、なめらかで濃厚なコクが味わえるアイスを、完熟いちごのような甘さと程よい酸味、いちごの粒感をしっかりと感じられる濃い果肉ソースで包み込みました。ヨーグルトベースアイスは、当社独自の LB81 乳酸菌※で発酵させることで、後味のすっきり感を実現しています。さらに低温でフリージングすることで、なめらかな食感に仕上げました。「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズの魅力である“濃厚なのに爽やかな味わい”をお楽しみください。

今回の商品開発では、本格的なヨーグルトの風味といちごの果実感をたっぷりと感じられる、ぜいたくなフローズンヨーグルトデザートに仕立てることを目標にしました。そのため、冬でもおいしく楽しんでいただけるよう、ヨーグルトの爽やかさだけでなく果実感にもこだわっています。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※ LB81乳酸菌：ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌