三菱食品が創設した「三菱食品 これからの100年基金」が本日12月22日より公募を開始！食支援を行う非営利法人に対し、総額5000万円の資金支援を実施します。

公益財団法人パブリックリソース財団

公益財団法人パブリックリソース財団（所在地：東京都中央区、代表理事：久住 剛 以下、パブリックリソース財団）は9月30日に、三菱食品株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：京谷 裕、以下「三菱食品」）からの寄付により「三菱食品 これからの100年基金基金」を創設しました。本基金では、経済的困窮家庭、様々な災害や疫病拡大を原因に急激に生活維持が困難な状況に陥っている家庭、低所得の単身高齢者など食糧支援を必要とする人々が増加している中、「多様な食を持続的に供給し続けたい」、「食を通じて地域・コミュニティの活性化に貢献したい」との想いの下、各地域で活動する「フードバンク」の組織や事業運営体制の整備や新たな仕組み構築、さらなる事業の拡充を図ることを支援するものです。本日12月22日より、資金支援を行う団体の公募を開始しました。

▼基金特設サイト：https://www.public.or.jp/project/f180

■「三菱食品 これからの100年基金」創設の背景と目的

フードバンクのイメージ

2011年に菱食、明治屋商事、サンエス、フードサービスネットワークの経営統合によって誕生した三菱食品は、2025年3月13日に三菱食品の母体となった食の前身「北洋商会」の設立から数えて100周年を迎え、その周年施策の一環として、本基金を設立することとしました。

本基金は、経済的困窮家庭、様々な災害や疫病拡大を原因に急激に生活維持が困難な状況に陥っている家庭、低所得の単身高齢者など食糧支援を必要とする人々が増加している中、「多様な食を持続的に供給し続けたい」、「食を通じて地域・コミュニティの活性化に貢献したい」との想いの下、各地域で活動する「フードバンク」の組織や事業運営体制の整備や新たな仕組み構築、さらなる事業の拡充を図ることを支援します。

こうした基盤整備や運営体制充実を通じて、「いのちをつなぐ食のサプライチェーン」を構築・強化し、生活に困窮し、日々の「食」に困っている生活困窮者に対して、少しでも多くの「食」を着実に届けることのできる仕組み構築の一助を担うことを目的とします。

■「三菱食品 これからの100年基金」の支援対象となる分野、団体、事業・活動・取組み

各地域で活動するフードバンクが組織や事業運営体制（資金・人材・情報システム等）の整備を図り、さらなる事業の拡充を図ることを支援します。

「食の支援」において、組織や事業運営体制の整備や新たな仕組み構築を目指す非営利法人を支援対象とします。

＜支援対象となる団体＞

- 地域のハブとなることを目指すフードバンク- フードバンクとしての組織基盤、事業基盤の強化を目指す団体- 地域密着のフードバンクや子ども食堂、フードパントリーと協力関係を持ち、ネットワークの中核として食材や物品・資金の調達から食支援団体への物資提供、支援対象者へ支援サービスが届く事業モデルの構築を目指す団体

＜支援対象となる事業・活動・取組みの例＞

- 組織基盤の強化人材・組織力、経営・財務力、ガバナンス・コンプライアンス等、活動を支える土台である組織基盤の強化- 事業基盤の強化食品の供給元の拡大、新規設備・新規システム導入による配送網の改善強化、行政・企業・地域団体との連携、管理体制の確立等、事業基盤の強化- 新規事業の開発新たな企業連携や地域密着型モデルの確立、デジタル化の推進、新規事業の開発、モデル事業の横展開等

■公募概要

- 支援対象：特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人、非営利型一般社団法人、財団法人、協同組合などの非営利法人を対象- 支援内容：１件1000万円を上限とする助成金支援- 助成対象期間：最長3年間- 支援団体数：5団体程度- 公募期間：2025年12月22日（月）～ 2026年1月30日（金）

※ 公募内容の詳細は、特設サイトおよび募集要項をご覧ください

▼基金特設サイト：https://www.public.or.jp/project/f180

＜参考情報＞

公益財団法人パブリックリソース財団（https://www.public.or.jp/）

2000年に非営利のシンクタンク、NPO法人パブリックリソースセンターとして発足し、NPO など非営利事業体のマネジメント強化、SRI（社会的責任投資）にかかる企業の社会性評価やCSRの推進支援、そしてオンライン寄付をはじめとする寄付推進事業などを展開。2013年1月、これらの成果と蓄積を踏まえ、「誰かの力になりたい」という人びとの志を寄付で実現するために、個人や企業の資金力を社会的事業への投資につなぐ寄付推進の専門組織「公益財団法人パブリックリソース財団」として新たにスタート。「意志ある寄付で社会を変える」ことをミッションに、テーマ基金、オリジナル基金(C)︎、遺贈など様々な寄付の方法を提供し、人生を豊かにする寄付、未来を切り拓く寄付の仕組みづくりに取り組む。

三菱食品株式会社（https://www.mitsubishi-shokuhin.com/）

国内外の加工食品、冷凍・チルド食品、酒類及び菓子の卸売を主な事業とし、さらに物流事業及びその他のサービス等の事業を展開。