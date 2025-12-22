SPJホールディングスの株式譲渡のお知らせ

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社（以下、「当社」）が運営管理するマラトン1号投資事業有限責任組合（以下、「当ファンド」）は、2025年12月18日付で、当ファンドが保有するSPJホールディングス株式会社（以下、「SPJHD」）の全株式を、株式会社第一ヒューテック（以下、「第一ヒューテック」）に譲渡（以下、「本件株式譲渡」）いたしましたので、お知らせいたします。

SPJHDの完全子会社であるSPJ株式会社（以下、「SPJ」）及びツクバメンテナンス株式会社（以下、「ツクバメンテナンス」）はそれぞれ神奈川県川崎市及び茨城県つくば市に本社を構え、主に大規模修繕工事等の施工管理を行っております。

当社は、当ファンドが保有するSPJHDを通じて2021年12月にSPJとの資本提携を実施し、その後2022年9月にツクバメンテナンスとの資本提携を実施して以降、SPJ代表取締役である横山氏及びツクバメンテナンス代表取締役である外山氏を中心に、ガバナンス体制の整備や各種制度設計、労務対応、数値管理、採用などの支援を行い、自立自走していける組織体制の構築をして参りました。

新しい株主となる第一ヒューテックは1949年に設立された東京都新宿区に本社を構えるゼネコンで、主にNTT施設向けの新築及び改修工事の施工管理を行っています。なお、第一ヒューテックは「モノづくりは、まず人づくりから。」をポリシーに掲げ、社名のHUTECCはHuman、Technology、Environment、creativity and Construction、を表しています。第一ヒューテックは中期経営計画の中で、これまで培ってきた高い技術力による更なる営業基盤の拡大を掲げ、特に大規模修繕工事分野における体制強化を企図し、SPJHDの株式取得の検討を進めてきました。

当社は、第一ヒューテックが社員の成長が企業の成長となり、その結果として社会に貢献するということを大切にしている企業であることから、SPJ及びツクバメンテナンスが第一ヒューテックグループの一員となることが両社の更なる発展につながると確信し、本件株式譲渡をさせていただくことといたしました。

＜SPJの概要＞

会社名 SPJ株式会社

代表者 代表取締役 横山 透

所在地 神奈川県川崎市多摩区菅2丁目1-27 フロレゾンビル4階D-3

https://www.s-p-j.co.jp/

＜ツクバメンテナンスの概要＞

会社名 ツクバメンテナンス株式会社

代表者 代表取締役 外山 信行

所在地 茨城県つくば市中根797-9

https://tsukuba-mente.jp/

＜第一ヒューテックの概要＞

会社名 株式会社第一ヒューテック

代表者 代表取締役社長 島谷 聡

所在地 東京都新宿区四谷1-23

https://www.hutecc.jp/

（前列左から）SPJ:代表取締役 横山氏、マラトンキャピタルパートナーズ:取締役 和田、第一ヒューテック:代表取締役 島谷氏、ツクバメンテナンス:代表取締役 外山氏（後列左から）横田会計:横田氏、第一ヒューテック:常務取締役 小暮氏、専務取締役 竹村氏、監査役 鈴木氏、執行役員 石川氏、管理本部企画部担当部長 所氏

SPJ資本提携時プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000076480.html

ツクバメンテナンス資本提携時プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000076480.html