お客様の暮らしに寄り添う地域情報から新たなビジネスアイデアまで社員の挑戦を称える「第9回ハウスコムコンテスト」を開催

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：田村 穂、以下ハウスコム〕は、2025年12月16日(火)に社内イベント「第9回ハウスコムコンテスト」を開催したことをお知らせします。

■ハウスコムコンテストとは

ハウスコムコンテストは、当社のミッション「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」の実現を目指すとともに、社員一人ひとりの声や想いを事業に生かす場として、2017年より年1回開催している社内コンテストです。毎年異なるテーマを設け、テーマごとに予選を実施し、12月に行われる決勝では、全社員がオンラインで参加し、選ばれた審査員による審査を経て、テーマごとに1名の優勝者を決定しています。

本コンテストを通じて得られた気づきや挑戦が、参加した社員一人ひとりの次のステップにつながるとともに、各店舗においても優れた取り組みを共有・参考にすることで、学び合い、刺激し合いながら、さらなる成長と価値創出につなげていくことを目指しています。

■第9回ハウスコムコンテスト詳細

1.「地域の玄関」部門

各店舗が発信した地域情報の中から、「お客様の体験をどれだけ豊かにしたか」を評価基準として優秀投稿を選出しました。

・最優秀投稿：「岡崎城で見つけた、小さな勇気と笑顔」(ハウスコム東海 岡崎店)

投稿内容：転勤で岡崎に引っ越しするお客様が、土地勘のない新生活への不安を抱えるなか、週末の過ごし方として岡崎城を岡崎店の社員が提案。お客様より、天守からの景色に癒され、家康公の展示を見て前向きな気持ちになれたとの感想を笑顔でいただいた。

・評価されたポイント

単なる地域情報の紹介にとどまらず、実際の暮らしを想像しながら、お客様の気持ちに寄り添った視点で綴られており、日常の何気ない会話や接点を大切にしている姿勢が伝わっていた点が高く評価されました。

・最優秀投稿受賞者コメント

「このたびは、このような賞をいただき、大変うれしく、温かい気持ちでいっぱいです。今後も地域に寄り添いながら、その街ならではの魅力をお客様の暮らしにつなげる形でお伝えしていきたいと思います。」

2.「地域貢献」部門／「業務改善」部門

「地域貢献」部門：地域の魅力や課題に目を向け自分たちにできることを考え、行動につなげる取り組みを選出しました。

・最優秀店舗：「最寄りの避難場所をご存じですか？」(ハウスコム西東京 大森店)

自然災害の増加を受け、最寄りの避難場所を示した防災マップを店舗内に掲示する取り組みを実施。

・評価されたポイント

部屋の紹介にとどまらず、地域の防災マップを店内に掲示するというお客様の命を守る視点を持った取り組みが、不動産会社のイメージを大きく刷新する意義深い活動として評価されました。

・最優秀者コメント

「このような賞をいただき、大変うれしく思います。本取り組みは、一人の社員の自発的な行動をきっかけに始まりました。今後も地域に寄り添い、地域の皆さまに愛される店舗を目指して取り組みを続けてまいります。」

業務改善部門：店内オペレーションを見直し、生産性や働きやすさの向上を目指す取り組みを選出しました。

・最優秀店舗：毎日コツコツ新着上げ～お客様との関わる機会を増やす～(ハウスコム千葉 千葉中央店)

お客様を部屋に案内する時間の短縮を目的に営業範囲を見直し、人時生産性の向上を目指す。

・評価されたポイント

業務の効率化に着目することで人時生産性の向上が期待でき、実務に直結する点が高く評価されました。従来の業務の進め方を見直すきっかけとなり、担当者一人ひとりのモチベーション向上にもつながる取り組みです。

・最優秀者コメント

「このような賞をいただき、ありがとうございます。これまでにない取り組みにも積極的に挑戦し、

より良い成果につなげていきたいと考えています。」

3.ビジネスアイデア部門

新商品・新アイデアを募集。

・最優秀アイデア：サステナCUP(アスリートチーム)

環境保全の一環として、海でアマモの植栽活動を行いながら、ビーチバレーボール競技とサステナブルな取り組みを組み合わせた大会の開催を目指す。

・評価されたポイント

海面上昇による砂浜減少が問題視される中、競技環境を守りたいという想いに加え、ハウスコムとしてサステナブルな取り組みにつなげようとする姿勢が高く評価されました。

・最優秀アイデア受賞者コメント(HR部 庄司 憲右さん)

「このような貴重な機会をいただき、ありがとうございます。ハウスコムのアスリート社員として4年間活動する中で、多くの貴重な経験をさせていただいています。ビーチバレーボール競技者として競技の枠を超え、社会に価値を届けられる存在でありたいと考えています。まずは身近なところから環境への取り組みを行い、未来のビーチバレーボール選手に競技環境を残していきたいです。」

4.営業接客部門

入社4年目以上の社員を対象に日々の営業・接客の中で実践されている優れた接客を表彰。

・評価されたポイント

1月から3月にかけての繁忙期に、営業スタッフ全員が参考にできる接客例であり、ハウスコムのブランドタグラインである「幸せあふれる、未来の暮らしへ」を体現した接客方法であった点が高く評価されました。

・最優秀者コメント(ハウスコム西東京 渋谷店 小池 菜月さん)

「今年オープンした店舗ではありますが、会社から店長として挑戦する機会を与えていただいているので、まずは繁忙期に向けて店舗を盛り上げていきたいと思います。」

■第9回ハウスコムコンテストの様子

