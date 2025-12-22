ITトレンドEXPO、新たに「マネー」と「キャリア」をテーマとする特別プログラムを新設！桐谷広人氏ら著名ゲスト登壇！2026年3月3日（火） ～ 7日（土）開催

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「当社」）は、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」を、2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）の5日間開催いたします。

本イベントでは、新たに「マネー＆キャリア Edition」の実施が決定しましたため、お知らせいたします。

今回、多くのユーザー様からの要望を受け、特別プログラムとして「マネー＆キャリア Edition」を新設。資産運用やキャリア形成、リスキリングなど、実践的な知識を提供するセッションを展開します。

■ 「マネー＆キャリア Edition」開催の背景

人生100年時代を迎え、働く期間の長期化に伴い、ビジネスパーソンにとって資産運用とキャリア設計の両立が重要なテーマとなっています。

日々の業務で成果を出し、数々の課題を乗り越えてきたビジネスリーダーであっても、資産運用やキャリア設計といった「自分自身のこれから」については、十分な情報や学びの機会を得られていないケースが少なくありません。

本Editionでは、「資産運用」「キャリア形成」「リスキリング」という3つの領域において、これからを支える実践的な知識を提供します。これにより、参加者が自身のライフプランやキャリアプランを検討・設計するための具体的な情報を得られる場を目指します。

■ 「マネー＆キャリア Edition」の特徴

本Editionでは、各界のスペシャルゲストが登壇予定です。このたび、登壇者の第1弾をご紹介いたします。

「月曜から夜ふかし」で人気を博した投資家 桐谷 広人氏、ナイジェリア出身のタレント・実業家 ボビー・オロゴン氏、エコノミスト・グローバルストラテジスト／レディーバードキャピタル代表 エミン・ユルマズ氏ら、各界のトップランナーが登壇します。

■注目の登壇者ラインナップ(一部)

・桐谷 広人氏

棋士で、リーマンショック後に株主優待だけで生活する独自スタイルが話題となり、「月曜から夜ふかし」で人気を博した。

・ボビー・オロゴン氏

ナイジェリア出身のタレント・実業家。来日後に独学で投資を学び、株式・不動産投資で成功。現在は企業経営や投資教育にも携わり、「お金は怖くない」という哲学をもとに、グローバル視点の資産形成をわかりやすく伝えている。

・エミン・ユルマズ氏

トルコ・イスタンブール出身で、国際生物学オリンピック優勝、東京大学理科一類合格、野村證券にてM&Aアドバイザリー業務、機関投資家営業業務に携わったという異色のキャリアを持つ。

リーマンショックを乗り越えた実体験や、ゼロから資産を築いた独自の哲学など、あなたの未来に役立つ実践的な学びの機会となります。

今後も最新情報や登壇ゲストの最新情報は公式サイトにて順次お知らせいたしますので、ぜひご注目ください。

今すぐ登録する :https://it.expo.it-trend.jp/life/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251222参加申し込み（無料）

■ 参加登録および来場した先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン

＼先行特典のご案内／

今回、ITトレンドEXPOに参加登録をしていただいた先着1万名様に、Amazonギフトカード500円分をもれなくプレゼントいたします。

参加登録は1分程で完了します！みなさまのご参加お待ちしております。

キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

今すぐ登録する :https://it.expo.it-trend.jp/life/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251222参加申し込み（無料）

■ ITトレンドEXPO（https://it.expo.it-trend.jp(https://it.expo.it-trend.jp)）とは

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。

実績

・累計登録者数:21万人突破

・最大出展製品数:709製品

・最大セッション数:123セッション

・母体サイト「ITトレンド」:年間1,500万人が利用する法人向けIT製品の比較サイト

本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。

ビジネスパーソンの毎日はいつも忙しく、あっという間に過ぎていきます。

小さな課題が山積みで、どうしようかと頭を悩ませることも多いでしょう。

しかしその隣では、新しいアイデアで苦難を乗り越えている先駆者やテクノロジーで解決したプロたちの事例が数多く存在します。今日だけは、少し立ち止まってその様子を覗いてみませんか？

ITトレンドEXPOでは、新たな出会いが明日の「働く」を変える をコンセプトに、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

開催概要

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

来場 ： 無料

登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/life/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251222(https://it.expo.it-trend.jp/life/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251222)

主催 ：株式会社Innovation ＆Co.

視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで

本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

※ ITトレンドEXPO2026 Springへの出展をご希望の場合は、お問合わせ窓口までお問合わせください。

出展問合わせ窓口：https://it-trend.jp/service/it-trend-expo#contact

■ ITトレンド（https://it-trend.jp(https://it-trend.jp)）とは

ITトレンドは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。

2007年より運用開始し、現在3,400製品以上を掲載、年間約1,500万人のユーザーに利用いただいています。サイトを閲覧し利用するユーザーは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品の比較検討ができ、その場で資料請求ができます。

■ 株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、“日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。

親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長： 幸 哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

■ 株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長： 富田 直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/