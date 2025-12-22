アクシスコンサルティング、東京理科大学インベストメント・マネジメントと先端科学分野に特化したアクセラレーションプログラム「TUSIDE起業加速プログラム」を実施

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、東京理科大学インベストメント・マネジメント株式会社（所在地：東京都新宿区/代表取締役社長：片寄 裕市）と連携し、東京都が実施する多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」で採択されたAI・機械学習・ディープテック等の先端科学分野に特化したアクセラレーションプログラム「TUSIDE起業加速プログラム（通称：TUSIDE EAP）」を実施します。

■ 「TUSIDE起業加速プログラム」概要

東京理科大学インベストメント・マネジメント株式会社は、日本最大の理工系専門大学グループとしてのリソース、シーズ、ノウハウを「起業数の増大と質の向上」という目的にフォーカスして投入し、外部の協力事業者とも一体となって支援する、AI・機械学習・ディープテック等の先端科学分野に特化したアクセラレーションプログラム、「TUSIDE起業加速プログラム」を開発し提供します。プログラムを通して、起業前の20名（予定）を採択し、起業に必要な情報提供、ネットワーク、PoC資金提供の機会を創出することで、さらなる成長を支援します。

※TUSIDE（Tokyo University of Science Innovation Driven Ecosystem）＝東京理科大学スタートアップ・エコシステム

■ 当社による本プログラムへの取り組み

当社はこれまで、戦略から実行まで担える戦略実現人材のキャリア支援やスキルシェア事業を展開してまいりました。本プログラムでは、そのネットワークと知見を活用し、スタートアップに対する実践的な経営支援や人材面でのサポートを行います。これにより、起業家が直面する初期課題を乗り越え、事業の持続的成長につなげていくことを目指します。

具体的な内容

・登録コンサルタントによるビジネス知見・支援提供

・登録コンサルタントを活用した企業に関するインプット講義の開催

■コンサルタントの知見やスキルを起業家育成に生かす

URL：https://service.con-path.axc.ne.jp/lp/consultant_startups_01/

取り組みの第1弾として、TUSIDE起業加速プログラムを支援する「スタートアップ選抜コンサルタント」の募集を開始いたします。大手コンサルティングファームや事業会社での経験を持つ人材のスキルを生かして、先端科学領域の起業家育成に取り組んでまいります。

当社は、東京都および東京理科大インベストメント・マネジメントをはじめとする事業者と連携し、持続可能なスタートアップ・エコシステムの実現に貢献してまいります。

■「TOKYO SUTEAM」について

東京都は、スタートアップ育成の戦略として、令和4年11月に「Global Innovation with STARTUPS」を策定しました。この戦略の中で、「未来を切り拓く10x10x10のイノベーションビジョン」を掲げ、東京発ユニコーン数・東京の起業数および東京都の協働実践数をそれぞれ５年で 10倍にする目標を掲げています。本イノベーションビジョンを達成するために、東京都は多様な主体によるスタートアップ支援展開事業TOKYO SUTEAMを実施しています。

本事業では、東京都と協働してスタートアップを支援する事業者を「協定事業者」として選定し、協定事業者は東京都や他の協定事業者と連携しながら、原則約1年半にわたりそれぞれのネットワークやフィールド等の強みを生かし、スタートアップ支援を展開します。

URL：https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：164名（2025年9月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/