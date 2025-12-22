パーソルグループ、世界初の障害者アカウンタビリティ・サミット「SYNC25」に参加

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、障害者のインクルージョンに関する世界初のアカウンタビリティ・サミット「SYNC25」にスポンサーとして協賛し、12月3日（水）～4日（木）の2日間、ブースを出展。CHRO（最高人事責任者）の大場 竜佳が「人的資本経営におけるDEI」のセッションに登壇し、一人ひとりの「はたらいて、笑おう。」実現に向けたメッセージを発信しました。

2025年7月、パーソルグループは障害者の活躍推進を目指す国際イニシアティブ「Valuable 500」に加盟しました。さらにこのたび、Valuable500・日本財団・日本経済新聞社が共催し、日本で開催された世界初の障害者インクルージョンに関するサミット「SYNC25 アカウンタビリティ・サミット」にも参加。12月3日（水）～4日（木）の2日間、会場にパーソルグループのブースを出展。DEI（Diversity, Equity & Inclusion）ポリシーや、障害者雇用に関するデータや取り組み、特例子会社のパーソルダイバースで製造しているオリジナルクッキー、シルク石鹸、シルクハンカチなどの展示を行いました。

DAY2である12月4日（木）には、パーソルホールディングス執行役員CHROの大場 竜佳が「人的資本経営におけるDEI」と題したセッションに登壇。グループ全体で年間約5,850人の雇用貢献を実施していることや、そのための精神障害者の採用・定着の取り組みを紹介しました。

■「人的資本経営におけるDEI」セッションにおけるCHRO大場のコメント

パーソルホールディングス株式会社 執行役員 CHRO 大場 竜佳

パーソルグループは「はたらいて、笑おう。」のビジョンのもと、アジアパシフィック全域で人と組織に関わるサービスを提供しています。売上1兆4,512億円、従業員約7万8千人、派遣スタッフ約13万人を有し、世界約700拠点で事業展開をしています。

DEIは「属性・価値観・能力」の3つの観点から推進し、一人ひとりの得意・不得意を前提に、理解し、受容し、最大限活かすというサイクルを回すことを重視しています。

中期経営計画のマテリアリティにも「多様な人材の活躍」を掲げ、障害者雇用を経営の重要テーマとして位置付けており、経営陣から現場まで活動しています。

グループ内には特例子会社2社と就労継続支援の会社があり、なかでも最大規模のパーソルダイバースでは3,000名超が就業、その他グループ各社でも多数の障害者が活躍しています。自社での雇用だけでなく人材紹介などを通じて他社での就業も支援し、年間5,850人の雇用貢献を実現しています。当社の特徴は精神障害者の活躍支援です。採用は年間300名を超え、退職率は約5％と低く、管理職の3分の1が障害をお持ちの当事者というキャリアラダー（キャリアパス）も整えています。

その基盤として、重層的なフォロー体制（きめ細かな面談・早期課題発見）、障害当事者に特化したパルスサーベイの内製化による体調・障壁の把握、業務の徹底標準化（マニュアル整備・業務フロー細分化・習熟度設計）を進め、安心して力を発揮できる職場づくりを進めています。さらに、5年・10年の勤続表彰や半期・月次の組織表彰を通じ「成果を称える文化」を根付かせ、自己効力感とやりがいを高めています。

加えて、生成AIによる代替の影響を見据え、援農や企業養蚕といった「AIに代替されにくい領域」での就業機会を創出しています。世界遺産・富岡製糸場のある富岡市で行っている養蚕事業では、富岡シルクの2割強（※）を当社の取り組みで生産するまでに拡大しました。精神障害者向けの人材紹介事業も強化し、日本の企業全体の障害者雇用の成功に貢献しています。

今後は、個々のキャリア志向の多様化に向き合い、既存のキャリアラダー（キャリアパス）にとどまらない選択肢を用意してキャリアオーナーシップを支援します。同時に、生成AIを活用して業務効率を高めつつ、AIに代替されにくい仕事の設計を進め、生産性と包摂の両立を図ります。「はたらいて、笑おう。」のビジョンのもと、一人ひとりが安心して能力を最大化できる環境づくりを、経営と現場が連動して前進させていきます。

（※）パーソルダイバース調べ（2024年度）

■登壇内容

・セッション名：「人的資本経営におけるDEI」

・モデレーター：東京大学先端科学技術研究センター教授 熊谷 普一郎氏

・パネリスト：大和ハウス工業 常務執行役員 人事・サスティナビリティ担当 能村 盛隆氏

野村ホールディングス 執行役員 チーフ・ヒューマン・リソーシズ・オフィサー (CHRO)

兼 健康経営推進責任者 (CHO) 尾崎 由紀子氏

パーソルホールディングス 執行役員CHRO 大場 竜佳

■協賛の背景

パーソルグループの障害者雇用・就労にむけた取り組みは、1991年、グループ内の受託業務からスタートしました。以来、障害者とともにはたらく企業を目指し、特例子会社の設立や障害のある方の就労支援、人材紹介サービスなど幅広く事業を拡大。同時に、障害にかかわらずやりがいを持ってはたらける環境づくりを進め、外部組織や行政とも連携しながら先駆的な取り組みを行ってきました。2019年にはグローバル共通のDEIポリシーを掲げ、取り組みをさらに加速しています。

Valuable500に加盟するグローバル企業の経営リーダーや世界中の障害者コミュニティの代表が一堂に会し、変革を加速することを目的としたサミット「SYNC25」への参加を通じ、障害のある方を含めたすべての人々が「はたらいて、笑おう。」を実感できる社会を実現するため、協賛を決定いたしました。これからも変化の激しい社会において多様性を尊重し、新しい価値を創出する柔軟性と創造性を持つ企業文化を育んでいきます。

■SYNC25開催概要 ＜ https://ps.nikkei.com/sync25/ ＞

・イベント名：SYNC25 アカウンタビリティ・サミット

・開催日：2025年12月3日(水)・4日(木) ※12月3日は国際障害者デーです。

・開催場所：フェアモント東京（BLUE FRONT SHIBAURA内）東京都港区芝浦1-1-1

・共催：Valuable 500、日本財団、日本経済新聞社

・来場者：Valuable 500参加企業、Valuable Directoryメンバー

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について ＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。