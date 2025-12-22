オンライン診療サービス「curon（クロン）」年末年始も診療対応

株式会社MICIN

株式会社MICIN（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原聖吾、以下MICIN）は、年末年始に多くの医療機関の外来が休診となることから、この期間の急な体調不良時に医師にかかれるよう、パソコンやスマートフォンからオンラインで診療が受けられる専用ページを12月26日に開設します。専用ページは、MICINが運営するオンライン診療サービス「curon（クロン）(https://app.curon.co/?utm_source=non-paid_online&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease&utm_term=202512)」のサイト上に設け、オンライン診療が可能なクリニックを一覧で掲載します。利用者は、この専用ページから診療の予約・問診・診察・決済までを完結することができます。また薬は、配送や年末年始に営業している調剤薬局で受け取ることが可能です。

今年はインフルエンザの流行が例年より早く始まり、12月の後半に入っても収まっていません。年末年始は初詣や買い物、旅行、イベント参加など人の多い場所に行くことも増える時期です。最大9連休となる今回の年末年始に、皆さまが帰省先や旅行先などからでも安心して診療が受けられるよう、オンライン診療サービスを提供いたします。体調不良の際はご活用ください。

◆「curon（クロン）」年末年始専用ページ開設期間

2025年12月26日（金）～2026年1月8日（木）

◆「curon（クロン）」サイト

アクセスはこちらから(https://app.curon.co/?utm_source=non-paid_online&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease&utm_term=202512)

【オンライン診療サービス「curon(クロン)」について】

クロンは、株式会社 MICIN が 2016 年 4 月に提供を始めたオンライン診療サービスです。患者は スマートフォン、パソコン、タブレットから、医療機関はパソコンまたはタブレット端末を使用し、予約から問診、診察、決済、処方せんや医薬品の配送手続きまでをオンラインで完結させることができます。クロンは約7,000の医療機関に導入されています。また、当社が提供する薬局向けオンライン服薬指導サービス「curon(クロン)お薬サポート」と連携しており、患者は同じ「クロン」アプリ上で、薬剤師によるオンライン服薬指導、決済、薬の配送サービスを受けることができます。「curon お薬サポート」は全国 約8,000店舗の薬局に導入されています。

【MICIN について】

会社名:株式会社 MICIN

所在地:東京都港区西新橋三丁目3番1号 KDX西新橋ビル4階

設立:2015 年 11 月 26 日

代表者:代表取締役 原 聖吾

事業内容:オンライン医療事業、臨床開発デジタルソリューション事業、デジタルセラピューティクス事業、 保険事業 等

会社 URL:https://micin.jp/