¥³¥¯¥è¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡ÖThe Curiosity Films¡×3ºîÉÊ¤ÎYouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ª
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¿¼ÒÄ¹¡§¹õÅÄ ±ÑË®¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯10·î¤«¤é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÃ»ÊÔ±Ç²è¡ÖThe Curiosity Films¡×¤ÎYouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¡Ê*1¡Ë¤¬1,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¤¬¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î30Ç¯¤Îµ°À×¤òÃ©¤ëÆÃ½¸¾å±Ç¡ÖIWAI SHUNJI The Film Works 30th Anniversary 1995-2025¡×¤Ë¤Æ12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Á´¹ñ18·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1.YouTube¸ø³«¸å¡¢3¥ö·îÂ¤é¤º¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô1,000Ëü²ó¤òÆÍÇË
¡ÖThe Curiosity Films¡×¤Ï¡¢¥³¥¯¥è¤¬ÁÏ¶È120¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÀ©ºî¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò¿ÍÀ¸¤Ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥³¥¯¥è¤é¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç±ÇÁü²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊThe Curiosity FilmsÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.kokuyo.com/shortfilm120/jp/¡Ë
ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Ï¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤¬Ãæ¹ñ¡¢¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Ä¥¡¥ó´ÆÆÄ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥å¥Á¡¦¥¿¥é¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¤ÇÃ´Åö¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¥Áー¥à¤ÇºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯10·î2Æü¤«¤é³ÆºîÉÊ¤ÎÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¤È±Ñ¸ì»úËëÈÇ¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¸ø³«¤«¤é3¥ö·îÂ¤é¤º¤Ç¡¢3ºîÉÊ¤ÎYouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1 YouTube Studio¤Î¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢³ÆºîÉÊ¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Î¹ç·×
¡Ê12·î21Æü»þÅÀ¤ÇÌó1,500Ëü²óºÆÀ¸¡Ë
2.´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ30¼þÇ¯ÆÃ½¸¾å±Ç¤Ë¤Æ¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡ØÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¤ò·à¾ì¸ø³«
´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ30¼þÇ¯ÆÃ½¸¾å±Ç¡ÖIWAI SHUNJI The Film Works 30th Anniversary 1995-2025¡×¤Ë¤Æ¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡ØÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¤¬·à¾ì¾å±ÇºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄºîÉÊ¡ØÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«¡© ²£¤«¤é¸«¤ë¤«¡©¡Ù¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«¡© ²£¤«¤é¸«¤ë¤«¡©¡Ù¤Ø¤Î¥»¥ë¥Õ¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¡ØÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¾å±Ç³µÍ×¡ä
¡¦ÆüÄø¡§12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢31Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ê³ÆÆü1²ó¾å±Ç¡Ë
¡¦·à¾ì¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¡¢Á´¹ñ18·à¾ì
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://iwaifilm30th.com/
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¡ØÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡Ù
¤¢¤ëÆü¡¢¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤ÎÍõ²Æ¡Ê¥é¥ó¥·¥ã¡Ë¤¬³¤⻛¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍýÍ³¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤»þ´Ö¡£
À¤³¦ÃÏ¿Þ¤Î¥Ñ¥º¥ë¤È¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ÍâÄ«¡¢Íõ²Æ¤¬²¿¤â¹ð¤²¤º¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢
³¤⻛¤Ï¤½¤Î¹Ô¤Àè¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë――¡£
¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢À¤³¦¤¬¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿²Æ¤Îµ²±¡£
¡Ê´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄºîÉÊ¡ÖÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡× ¡§https://youtu.be/SxrJ0JZCgJU¡Ë
´ÆÆÄ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´ä°æ½ÓÆó
1995Ç¯¡¢¡ØLove Letter¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åー¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¡Ø¥ê¥ê¥¤¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ø²Ö¤È¥¢¥ê¥¹»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥ì¥¿ー¡Ù¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡ÙÅù¡£2012Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¥½¥ó¥°¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2025Ç¯4·î¡¢¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ØLove Letter [4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ー]¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«¡£¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥Üー¥Àー¥ì¥¹¤Ë³èÆ°¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡ØAs Written¡Ù
ÃøÌ¾ºî²È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ººÛ¤¤Î¾ì¤È²½¤¹¡£
Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡ØË¬Ìä¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¤É¤³¤«¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë´é¤Ö¤ì¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿°ì¸À¡¢
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¿´¤Î±üÄì¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿µ²±¤È¸å²ù¤ò°ìµ¤¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¿¤«¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤¹¡£
¤³¤ÎÉÔ²º¤Êî°íð¤¬¡¢Èà¤Ëºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¤Ä¾¤µ¤»¤ë¡£
ÁÏºî¤È¤Ï²¿¤«¡£Êª¸ì¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø½ñ¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
¡Ê´ÆÆÄ¡¡¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Ä¥¡¥ó¡ÖAs Written¡×¡§https://youtu.be/9nOIH98-kxs¡Ë
´ÆÆÄ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Ä¥¡¥ó
¹á¹Á½Ð¿È¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ²È¡¢ÇÐÍ¥¡£´ÆÆÄºîÉÊÂè2ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¾¯Ç¯¤Î·¯¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ÏÂè39²ó¹á¹Á¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ê¹á¹ÁÅÅ±Æ¶âÁü¾©¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ê¤É8´§¤òÃ£À®¡£Âè93²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤Ï¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ø¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¡¥ó¤ÎÃ±ÆÈ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È/¼··î¤È°ÂÀ¸¡Ù¡Ê2016¡Ë¤ÏÈãÉ¾²È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2017Ç¯¹á¹ÁÅÅ±ÆÆ³±é²ñ¡ÊHong Kong Film Directors¡Ç Guild¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢Âè53²ó¶âÇÏ¾©¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥2¿Í¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¼ê³Ý¤±¤¿´ÆÆÄºîÉÊ¤ËNetflix¤ÎºÇ¿·Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤¢¤ëSFÂçºî¡Ø»°ÂÎ¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¡ØHidden Sun¡Ù
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Å¯³Ø¼Ô¤Î¥¹¥·¥é¤È±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤ÎÉ×¥±¥ó¥¸¤Ï¡¢ÉñÍÙ²È¡¦¥Þ¥³¤Î°úÂà¸ø±é¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤ËÄÀÅÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÛÄ¥¤äÄÀÌÛ¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¥Þ¥³¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¥±¥ó¥¸¤ÏÈà½÷¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥·¥é¤â¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥³¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¡¥·¥å¥Á¡¦¥¿¥é¥Æ¥£¡ÖHidden Sun¡×¡§https://youtu.be/duM-18XRS7w¡Ë
µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥·¥å¥Á¡¦¥¿¥é¥Æ¥£
¥¤¥ó¥É½Ð¿È¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È(AFI)¤Ç±Ç²è±é½Ð¤ÎMFA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Women In Film¾©³Ø¶â¤ò¼õ¾Þ¡£Ã»ÊÔ¡ØMae and Ash¡Ù¤Ç¤Ï¥ªー¥×¥ó¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÉÁ¤¡¢Â¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·Vimeo¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ô¥Ã¥¯¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£·î·ÐÃæ¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ¡ØA Period Piece¡Ù¤ÏSXSW¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
½é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¡ØGirls Will Be Girls¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÁ´ÎÀÀ©³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»×½Õ´ü¤ÈÀ¤ÎÌÜ³Ð¤á¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¥ïー¥ë¥É¥·¥Í¥Þ¡¦¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥µ¥ô¥§¥Æ¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡ÖIWAI SHUNJI The Film Works 30th Anniversary 1995-2025¡×
1995Ç¯¡ØLove Letter¡Ù¤Î¸ø³«¤«¤é30Ç¯¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¾®Àâ²È¡¦ºî¶Ê²È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿´ä°æ½ÓÆó¤¬¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¿ÍÀ¸30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ ±ÇÁü¤Î»í¾ð¤È¾ð´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Í¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÁ¡ºÙ¤ËÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´ä°æ½ÓÆó¡£ ¤½¤ÎÁÏºî¤Îµ°À×¤ò½Ë¤¦ÆÃ½¸¾å±Ç¡ÖIWAI SHUNJI The Film Works 30th Anniversary 1995-2025¡× ¤ò¡¢2025Ç¯12·î¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¡¢·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://iwaifilm30th.com/
¢¨ËÜµºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£