手間いらず、ホテル向けクラウドベースソリューション『D-EDGE CRS』と連携を開始

手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、ホテル向けクラウドベースソリューション『D-EDGE CRS』とのシステム連携を開始しました。

D-EDGEは、150ヵ国以上、17,000軒を超えるホテルに最先端のクラウドベースのeコマースソリューションを提供するSaaS企業です。卓越したテクノロジーとデジタルマーケティングの専門知識を組み合わせ、ホスピタリティ業界向けの包括的テクノロジーインフラを提供しています。D-EDGEの包括的ソリューションは、CRS（セントラルリザベーションシステム）、ゲストマネージメント、データインテリジェンス、コネクティビティハブ、デジタルマーケティング、そしてウェブサイト制作など多岐にわたり、ホテルディストリビューションのあらゆる段階をカバーしています。日本を含む25を超えるローカルオフィスと500名を超える専門家チームを擁するD-EDGEは、現地に対応したサポート、サービスおよびツールを提供しています。

D-EDGE CRSは、ホテル業界に特化したクラウドベースのセントラルリザベーションシステムで、販売客室、価格設定、顧客情報を一元管理し、サイトコントローラー、最新のD-EDGE予約エンジン、オンライン決済、4大GDS接続などを1つのプラットフォームで提供する包括的なソリューションです。多様な販売チャネルにおけるディストリビューションを簡素化し、最適化することで、ホテルの予約・収益管理の効率化を図ります。

今回のシステム連携により、TEMAIRAZUとD-EDGEの両システム間の予約・料金・空室状況のシームレスな同期を実現しました。これにより情報の正確性が保たれるとともに、正確な客室と料金の紐付けを通じて、一貫性のある在庫管理が可能となります。また、すべての重要なデータを手軽に同期・管理できるようになり、業務効率の向上と収益機会の最大化が図れます。

■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。

＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞

▼国内宿泊予約サイト

楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、Relux、日本旅行、HIS等

▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他

Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、ヨギオテ、DerbySoft等

▼自社ホームページ用宿泊予約システム

ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等

【D-EDGE Hospitality Solutionsの概要】

（１）商号 D-EDGE Hospitality Solutions

（２）事業内容 ホスピタリティ向けテクノロジー・デジタルマーケティングソリューションの提供

（３）本社所在地 64-66 Rue des Archives, 75003, Paris, France

（日本法人：東京都渋谷区神南1‐5‐6 H1O渋谷神南1008）

（４）代表者名 CEO Pierre-Charles Grob

（５）URL https://www.d-edge.com/ja/



【手間いらず株式会社の概要】

（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）

（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供

情報の比較及び集約サービスの提供

（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男

（５）資本金 718百万円

（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ

（https://www.temairazu.com/）

比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）

