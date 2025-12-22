【テレビ局発・新規事業創出プログラム】東海テレビプレミアムビジネス講座「Edge」第4回募集を開始。内容強化し、新規事業創出をさらに加速！

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）が提供するプレミアムビジネス講座「Edge」。

今回は「メディアマーケティング支援」「動画コンテンツ追加」「新規イベント創設」など数々のアップデートを行い、第4回の受講企業募集を開始しました。

■【数々の新規事業を動画で生み出すEdge】とは？？

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

◆Edge参加企業（50音順）

■内容をアップデートし、第4回募集を開始

2026年3月開始予定の第4回講座の募集を開始いたしました。

新たな動画コンテンツ「マインドセット大全」をはじめ、企業間の交流をさらに活性化させる各種イベントや、テレビ局のアセットを活用したワークショップを通じて、新規事業創出をより実践的に支援します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/458_1_2b8cccae599b0be3f19a9c450eb2650c.jpg?v=202512220152 ]

■気になった方は

まずは資料請求を → https://school-edge.net/#contact

◆講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

◆ Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。◆Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

資料請求はこちら → https://school-edge.net/#contact