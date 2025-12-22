¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¡Û¾Æ¤ÎÓ¸é¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡£RACINES MICRO BREWERY¡Ö¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¡×2¥·ー¥º¥óÌÜ¡¢12·î25Æü¤è¤êÈÎÇä
¾Æ¤¤ê¤ó¤´¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥«¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò¿®Ìé)¤Ï¡¢RACINES MICRO BREWERY¤Ë¤Æ¾úÂ¤¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡Ö¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯ÅÙ¥·ー¥º¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(2026Ç¯1·îËö¤´¤í¤Þ¤Ç¤òÁÛÄê)¡£
¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë
¡¦¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§5.5%
¡¦²Á³Ê¡§
¡¡¡¦Regular 1,000±ß / Large 1,300±ß
¡¡¡¦by you Ê¸µþ¿©Æ²¡¢She¤Î¤ß ¥ï¥ó¥µ¥¤¥º 1,200±ß
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)～Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¢¨2026Ç¯1·îËö¤´¤í¤Þ¤Ç¤òÁÛÄê
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ê³«¶È½ç¡Ë
¡¡¡¦GRIP(https://www.instagram.com/dining_grip/)(ÆîÃÓÂÞ)
¡¡¡¦RACINES Boulangerie & Bistro(https://www.instagram.com/racinesbistro/)(ÆîÃÓÂÞ)
¡¡¡¦RACINES FARM TO PARK(https://www.instagram.com/farm_to_park_racines/)(ÆîÃÓÂÞ¸ø±àÆâ)
¡¡¡¦She(https://www.instagram.com/she_grip/)(ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ)
¡¡¡¦RACINES AOYAMA(https://www.instagram.com/racines_aoyama/)(¤Î¤Î¤¢¤ª¤ä¤Þ)
¡¡¡¦RACINES ORGANIC(https://www.instagram.com/racines_organic_mejiro/)(¥È¥é¥Ã¥ÉÌÜÇò)
¡¡¡¦Atelier LaLa(https://www.instagram.com/atelier_lala_ebisu/)(·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹)
¡¡¡¦RACINES(https://www.instagram.com/racines_azabudai/)(ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º)
¡¡¡¦by you Ê¸µþ¿©Æ²(https://www.instagram.com/byyou_bunkyo/)(¸µÄ®¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ñー¥¯)
¢£ ¾Æ¤ÎÓ¸é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë
¾Æ¤ÎÓ¸é¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯É½¸½
¡Ö¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¡×¤Ï¡¢¾Æ¤ÎÓ¸é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÎÓ¸é¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Ï5.5%¤È¤·¡¢RACINES MICRO BREWERY¤ÇÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¾¥ó¡ÖRACINES FIRST SEASON¡×(Ìó4.8%)¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤ä¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¶ÎÁ¤ÈÀ½Ë¡¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
ÎÓ¸é¤òÁýÎÌ¡¢¥íー¥¹¥È¤ÏÄã²»¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²ÐÆþ¤ì
2025Ç¯ÅÙ¤Ï2¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ÎÁ¤ÈÀ½Ë¡¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¸é¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÎÓ¸é¤ÎÎÌ¤òÁ°²ó¤Î12kg¤«¤é15kg¤ØÁýÎÌ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÓ¸é¤ò¥Ô¥åー¥ì¾õ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ëºÝ¤Î¥íー¥¹¥È¹©Äø¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Á°²ó¤è¤ê¤âÄã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²ÐÆþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÓ¸éËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»Å¹þ¤ß¤ÈÈ¯¹Ú¹©Äø
¾úÂ¤²áÄø¤ÎÍÍ»Ò
¥Ô¥åー¥ì¤ÎÅêÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢È¯¹Ú´ü´ÖÃæ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÈæ½Å¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤êÎÓ¸é¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÇÕ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Except for A¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢µ¬³Ê³°ÎÓ¸é¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¡Ö¹¾¸ý¤ê¤ó¤´±à¡×
¹¾¸ý¤ê¤ó¤´±à¤Î³§¤µ¤Þ
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥«¥ó¥É¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖExcept for A(https://grip-magazine.jp/news/246)¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢µ¬³Ê³°¿©ºà¤Î³èÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ëÎÓ¸é¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ë¤¢¤ë¹¾¸ý¤ê¤ó¤´±à(https://eguchi-apple.com/)¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÉÊ¼ï¡Ö¤¢¤«¤®¡×¤Î²Ã¹©ÍÑCÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹¾¸ý¤ê¤ó¤´±à¤Î¡Ö¤¢¤«¤®¡×¤Î²Ã¹©ÍÑCÉÊÎÓ¸é
¡Ö¤¢¤«¤®¡×¤Ï·²ÇÏ¸©¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÎÍýÍ³¤«¤éµ¬³Ê³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÓ¸é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²Ã¹©¤ä¾úÂ¤¤Î¹©Äø¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎÓ¸é¤ò¥íー¥¹¥È¤·¥Ô¥åー¥ì¾õ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Æ¤ÎÓ¸é¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢ÎÓ¸éËÜÍè¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ºà¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯³è¤«¤¹Except for A¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Û¥Ã¥×¤È¹ÚÊì¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
Çþ²ê¤ò¼ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëHead Brewer(¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô)¤ÎÄÔ Ëã°á»Ò
¥Û¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢»º¥¹¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¥´ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£¶ìÌ£¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¹ÚÊì¤Ë¤ÏWLP077 ¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢É÷Ì£¤È¹á¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Head Brewer(¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô)¡¢ÄÔËã°á»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
Head Brewer(¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô)¤ÎÄÔ Ëã°á»Ò
2¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¾Æ¤ÎÓ¸é¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é¤Î²þÎÉÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î°ìÇÕ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÄÔËã°á»Ò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Head Brewer(¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô)
1984Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì
2010Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥«¥ó¥ÉÆþ¼Ò
ÆîÃÓÂÞ¡ÖGRIP¡×¤Ë¥Ûー¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÇÛÂ°¡£2017Ç¯¤Ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖÈà½÷¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖShe¡×¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ°ÛÆ°¡£¤½¤Î¸åÍÍ¡¹¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ë¡£
2021Ç¯¡ÖRACINES MICRO BREWERY¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾úÂ¤²È¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥Ûー¥ë¶ÈÌ³¤ò·óÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÂ³¤Î¾úÂ¤²È¤Ø¤Î»ØÆ³¤âÌ³¤á¤ë¡£
