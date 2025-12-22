【半額協賛キャンペーン開催】台湾パワーKOLによるインバウンド集客サービス開始のお知らせ

株式会社fleet

台湾KOLキャスティングサービス

中国人KOL（インフルエンサー）キャスティングでインバウンド集客する【TAO KOL SQUAD】サービスを運営する株式会社fleet（神戸市中央区）は、現在東京関西中心の様々な飲食店舗様、体験施設様、観光施設様などでのKOLキャスティングを行なっており現在月間５０店舗様以上、月間のべ800名以上のKOLをキャスティングするサービスとなっており、さらなるニーズにお応えするため

この度、中国人KOLに加え、新たに台湾パワーKOLのキャスティングサービスも開始いたしました。

■台湾人パワーKOLが集結！



弊社は現在、中国パワーKOL（インフルエンサー）を中心に、

2,000名以上のKOLネットワークと、特に影響力の高いパワーKOLが８０名以上所属しており、

全国のインバウンド対策を行う飲食店様や宿泊事業者様、体験施設様にキャスティングを行っております。



今回、あらゆるニーズにお応えするため、台湾人KOLのキャスティングサービスもリリースし



おもにinstagram、facebookで発信するフォロワー数５万人～１００万人規模の

高いエンゲージメントを誇るパワーKOLはじめ、フォロワー１万人前後のマイクロKOLまで、

３００名程度の台湾KOL（インフルエンサー）のキャスティングが可能になりました。



公式HP :https://taokol.jp

■訪日台湾人の数と消費金額

日本に旅行に来る台湾人の観光客数は月間 「約６０万人」（２０２５年１０月データ）

１位の韓国人観光客数約８７万人、２位の中国人観光客数約72万人についで第3位となっております。



あわせて、訪日台湾人の一人当たりの平均消費金額は「約１８万円」

１位の中国人「約２４万円」、２位の香港人「約２１万円」についで多い消費額となります。



訪日観光客数と消費金額の多さから、TOPの総消費額は中国であり、

消費額２位の香港は訪日観光客数が「約２０万人」と台湾人の３分の1の数となっているため

総消費金額は、１位が中国人観光客、２位が台湾人観光客というデータとなっております。

弊社ブログで詳細を見る :https://taokol.jp/?p=146

■フォロワー単価１円前後を実現



弊社が行うサービスの強みとして、中国現地や台湾現地の運営チーム自身がKOLである事です。

KOL同士のネットワークにより、人と人で繋がる関係値でKOLと直接やりとりし、KOLの品質と低価格を追求するサービス環境となっているのが強みとなっております。



弊社が従来ご提供している中国KOLキャスティングサービスは、１施策あたりのフォロワー単価0.5円平均を実現し、新規でお取り組みを始めたクライアント様の施策継続率は９９%と

良好な関係を継続できております。



今回リリースした台湾パワーKOLキャスティングサービスの１施策あたりフォロワー単価はおよそ１円前後となっております。

中国KOLよりもフォロワー単価が高くなるものの、人工分布によりKOL総人数が少ない台湾において、

KOL自体の希少価値は高く、そのなかでも特に影響力の高いパワーKOLをアサインできるため、サービス価値は高いと自負しております。

台湾KOLキャスティング施策の流れ



まずは店舗様よりご予算をご提示頂き、ご予算内に合わせて最適なキャスティングプランをご提示させて頂きます。キャスティング人数は「１名」からでも可能です。

（インバンド施策月間推奨施策予算は席数にもよりますが、およそ１０万～２０万円）

■台湾KOL施策費ご協賛キャンペーン

現在弊社では、中国KOLキャスティングサービスとしては、施策稼働数、アサインKOL数で業界内でもトップクラスで確固たる地位を築きつつあります。

その要因として、中国KOLキャスティングサービスのリリース以前１年前から、あらゆる業態の飲食店様や体験施設様にトライアルでご協賛させて頂き、その見返りに施策に対する効果測定、発生しうるトラブルの把握などの動向収集をさせていただく事でサービス向上に活用させて頂き、１年間のテスト稼働を経て正式にリリースさせて頂いた経緯がございます。



今回リリースさせて頂きました台湾KOLによるインバウンド集客施策サービスにおいても同様に

まだ手探りな点がございますため、あらゆる面でデータ収集がまだ必要だと考えております。



つきましては今回の台湾KOLキャスティングサービスリリースキャンペーンとして



台湾人観光客の集客を行いたいと考えておられる事業者様の本サービス施策時

「施策ご予算の半額」を弊社がご一緒に負担させて頂き、

台湾人観光客の集客戦略を伴走させて頂きます。



【条 件】

・新規クライアント様限定 １０社様限定とさせて頂きます。

・あらゆる業態で施策を行いたいため、勝手ながら対象企業様は弊社にて選定させて頂きます。

ご要望に沿えない際はご容赦頂けると幸いです。

・キャンペーンは初回１回限りとさせて頂きます。

・キャンペーン協賛総予算３００万円に達し次第、告知なく終了とさせて頂きます。

・１企業様のキャンペーン協賛金額上限は３０万円までとさせて頂きます。



【収集事項】

・効果測定のフィードバック（通常時と比較してどの程度台湾人観光客の来店が増えたかのご共有）

・モラル観点のフィードバック（KOLが定刻通りに来店があったか、応対態度などのご共有）

・嗜好傾向のフィードバック（自由オーダーの際のオーダー傾向のご共有など）



などの弊社が収集したい情報のご共有を条件とさせて頂きます。



弊社と共に、さらなるインバウンド集客の勝ちパターン作りに挑戦して頂ける事業者様との

お取り組みができれば幸いでございます。



まずは一度お気軽にお問い合わせください。

株式会社fleet

中国KOLキャスティングでインバウンド集客する【TAO KOL SQUAD】を運営しております。