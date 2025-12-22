北海道喜茂別町とステラーグリーンがカーボンニュートラルの実現に向けた連携協定を締結

SBプレイヤーズ株式会社

北海道喜茂別町（町長：林 己人、以下「喜茂別町」）と森林カーボンクレジット創出の支援事業を展開する株式会社ステラーグリーン（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：中村 彰徳、以下「ステラーグリーン」）は、2025年9月30日（火）に「カーボンニュートラルの実現に向けた連携協定」を締結しました。

左：喜茂別町長 林己人 右：ステラーグリーン 取締役 樋高詩織

本連携協定により、喜茂別町における森林資源の可視化・価値化を進めることで、カーボンニュートラルの実現と持続可能なまちづくりに取り組みます。今後は、森林カーボンクレジットの創出や地域資源の活用など、多岐にわたる活動を展開する予定です。

■連携協定の概要

1. 締結日

2025年9月30日（火）

2. 目的

喜茂別町及びステラーグリーンが連携することで、喜茂別町のカーボンニュートラル実現及び持続可能なまちづくりの実現に向けた取り組みを推進します。

3. 連携事項

（１）脱炭素社会の実現に向けた取り組みに関すること

（２）森林カーボンクレジットの創出にかかる実証事業に関すること

（３）持続可能な第一次産業の推進に関すること

（４）地域資源の活用及び関連事業の推進に関すること

（５）その他地域活性化に関すること

■連携協定締結の背景

喜茂別町は、2002年に「喜茂別町地球温暖化対策実行計画」を策定し、行政・事業者・町民が一体となって温室効果ガス排出削減に取り組んできました。公共施設の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入に加え、地域資源を活用した循環型農業の推進など、官民連携による施策を積極的に進めています。2021年には「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050年までに温室効果ガスの実質排出量をゼロとする目標を掲げました。以降も、2025年に策定した「第7次 喜茂別町総合計画」のもと、持続可能なまちづくりを推進しています。

こうした取り組みをさらに進展させるため、地域の自然資本を最大限に活かしたカーボンニュートラルの実現を目的に、本連携協定を締結しました。

■喜茂別町長よりコメント

北海道喜茂別町 町長 林 己人

喜茂別町は、尻別川や喜茂別川などの川が流れ、羊蹄山や尻別岳などの山々に囲まれた自然豊かで魅力のある季節の移ろいを感じられるまちです。この度の株式会社ステラーグリーンとの連携を通じて、先人から受け継ぐ森林に新たな価値が創出されること、カーボンニュートラルの実現を目指し、森林環境の保全や持続可能な未来の実現に向けた清冽な取り組みを共に推進できることを大変嬉しく思っております。

■ステラーグリーン代表よりコメント

株式会社ステラーグリーン 代表取締役社長 兼 CEO 中村 彰徳

当社が強みとするカーボンクレジットの創出を通じて、喜茂別町の魅力的な地域資源や自然資源の活用を推進し、それらを生かしたまちづくりをさらに進めていくため、連携協定を締結いたしました。喜茂別町のカーボンニュートラルの実現と、喜茂別町および北海道の持続可能なまちづくりに貢献できるよう、今後も努めてまいります。

■北海道喜茂別町（きもべつちょう）について

喜茂別町は北海道の南西部に位置し、羊蹄山や尻別岳などの山々に囲まれ、町内には清流・尻別川を含む大小41の河川が流れています。豊かな自然に支えられ、古くからアスパラガス栽培発祥の地として知られており、メロンやトマトなどの多彩な作物にも恵まれています。

羊蹄山を望む絶景の道の駅「望羊中山」の名物「あげいも」や、町の中心にある直売施設「郷の駅ホッときもべつ」で販売されている地元農家の新鮮な野菜や特産品が人気を集めています。

シーニックバイウェイ北海道「支笏洞爺ニセコルート」に参画し、冬には町内各所をスノーキャンドルで彩る「シーニックナイト in きもべつ」を開催するなど、行政・事業者・町民が協働する景観づくりに取り組み、四季折々の美しい風景で訪れる人々を魅了します。

喜茂別町は豊かな自然と農業、安らぎのある住環境、そして温かい人々が集う魅力あふれる町です。

北海道喜茂別町：https://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp/

きもべつ観光協会：https://kimobetsu-kankou.com/

■株式会社ステラーグリーンについて

ステラーグリーンは「自然の価値に、輝く道を。」を経営理念に、生物多様性を保全しつつ、最新のテクノロジーを活用して地域の自然資源を価値あるものに変換することで、持続可能な地域社会の構築を実現することを目指しています。

ステラーグリーンは森林カーボンクレジットの生成から販売まで、成功報酬型のワンストップサービスを提供しています。また、専門性が求められる森林データの収集や申請書作成にも対応しており、環境価値を経済価値に変えるプロセスを多角的にサポートします。

株式会社ステラーグリーン：https://www.stellargreen.co.jp

