「LiPro（婚活）」、目的別にまとめた『2026年マッチングアプリカオスマップ』を公開！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、婚活に役立つ最新情報をお届けするメディア「LiPro（婚活）」において、2026年最新版のマッチングアプリのカオスマップを公開しました。
■『2026年マッチングアプリ カオスマップ』について
LiPro（婚活）編集部では独自に国内のマッチングアプリを調査し、利用目的や特徴別に計77個のサービスをまとめました。
【アプリの選定基準】
・インターネット異性紹介届出済みである
・アプリ（iOS/Android）をリリースしている
・アプリをリリースしてから1年以上運営を続けている
・公序良俗に反するサービスを除く
・公式情報が少ない、運営元が不明瞭など信頼性に乏しいサービスを除く
■2025年のマッチングアプリ市場はどうだった？
2025年は、前年に比べて新規サービスの参入が減少し、各サービスの質がより重視されるようになりました。傾向としては、「安全対策の強化」と「AIによるサポート機能の進化」です。
【安全対策の強化】
安全対策は、最早マッチングアプリにおける必須条件。今年はマイナンバーを本人確認に導入するサービスが増えました。（ペアーズ、タップル、マリッシュなど）
なりすましを防ぐ顔写真との2段階認証、独身証明や収入証明など各種証明書の提出などを取り入れるサービスも増加し、以前は他のアプリとの差別化として導入されていた安全対策が、今後は常識化、必須化していく見込みです。
【AIによるサポート機能の進化】
従来のAIによるサポートといえば、おすすめのお相手をピックアップするレコメンド機能でした。
近年はそれに加え、プロフィールの作成や添削、会話（メッセージ）の立ち上げなどもAIがサポートするようになってきています。シニア向けのマッチングアプリも一般化してきているため、アプリに不慣れなユーザーも気軽に利用できるようAIが活用されている傾向です。
「プロフィール登録が面倒」「プロフィールでうまく自分をアピールできない」「マッチングしてもメッセージが続かない」といったよくある悩みにフォーカスし、ユーザーの負担を軽減しながら利用者の満足度を上げるためのサポートへと進化しています。
【男女とも無料で使えるアプリの増加】
マッチングアプリの利用者は増えていく一方、ユーザーのアプリ疲れや可処分所得の変化も背景に、課金者数の減少が見られました。マッチングアプリ大手のMatch Groupでは、2025年第3四半期で課金ユーザーが前年比で減少したことが報じられています。
一方、ペアーズ、with、ユーブライドなど大手のマッチングアプリでは、一部プランの値上げが見られました。AIを活用したマッチング精度の向上、悪質ユーザー対策の強化、カスタマーサポート体制の充実など、ユーザー体験の質を高める投資として、価格が引き上げられたようです。
これに伴い、気軽に利用したいユーザーや若い世代はリーズナブルなアプリや無料で使えるアプリに移行する傾向もあり、男女無料で始められるアプリへの需要は今後も高まっていくでしょう。
■2026年のマッチングアプリ市場の予測
2026年も、マッチングアプリ市場の成長は続くと見込まれていますが、その成長は「量の拡大」から「質の深化」へと変化していくでしょう。
2025年と同様に新規参入は減り、既存サービスの競争が激化していくと予想されます。「市場は伸びるものの、勝てるプレイヤーは絞られる」可能性が高いです。
サービス面では、本人確認の強化がさらに進み、マイナンバーを始め顔認証、写真照合など「追加の本人チェック」を導入するサービスが増えていくでしょう。
AI技術の活用もさらなる進化が予想されます。「おすすめ」に「サポート」が加わった2025年から、さらにAIによる「アドバイス」や「コーチング」などが加わっていく見込みです。
また、近年は「すぐ会える機能」「即デートに繋がるシステム」といった、アプリ内の出会いを現実の出会いに落とす導線が評価されやすくなっています。今後は、イベント連動なども活発化し、オンラインからオフラインへ接続する機能が増加していくでしょう。
オンラインでの出会いに疲れたユーザーや、結婚への真剣度が高いユーザーをターゲットに、オンラインとオフラインを融合させた「ハイブリッド型」のサービスも増えていきそうです。
※本カオスマップを引用する際には、必ず下記URLを出典元として記載してください。
https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume/
※本カオスマップは独自に作成したもので、各カテゴリーのサービスを全て網羅したものではありません。また、商標およびロゴマークに関する権利は個々の権利の所有者に帰属します。そのほか、本マップへの掲載に問題がある場合は、大変お手数ですが「konkatsu-nav@iid.co.jp」までご連絡ください。速やかに対応させていただきます。
■「LiPro」について
LiPro（ライプロ）は、「あなたの暮らしを”提案”する」情報メディアです。教育・エンタメ・インターネット・占い・転職などさまざまなカテゴリーを取り扱っています。「婚活」ジャンルでは、結婚相談所・マッチングアプリ・婚活パーティーなど、婚活や恋活に役立つ最新情報を中心に配信しています。
「LiPro」URL：https://www.iid.co.jp/contents/
「LiPro（婚活）」URL：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/
