【10周年】インヴァストの社会貢献ポイントプログラム｜5団体に計165万円を寄付

インヴァスト株式会社

インヴァスト株式会社（代表取締役：川路 猛、東京都港区）の子会社であるインヴァスト証券株式会社（以下、インヴァスト証券）は、社会貢献ポイントプログラムを通じ「1,654,221円」を社会貢献団体に寄付いたしましたのでお知らせいたします。

社会貢献ポイントプログラムとは社会貢献活動の一環として2016年に開始し、インヴァスト証券が提供するFXサービス「トライオートFX」にてお客様は取引量に応じて社会貢献ポイントを獲得でき、貯まったポイントでNPO団体等に寄付ができる独自の社会貢献プログラムです。

2016年の開始以降、皆様のお力添えのもと10年目を迎えることが出来ました。



社会貢献ポイントプログラム「ミッション プロジェクト」公式ホームページ

https://missionproject.jp



社会貢献ポイントプログラムの主な特徴

・認定NPO法人等は新規の寄付者を獲得し、活動を広めることができる。

・お客様はお取引を通じて社会貢献活動に参加することができる。

・社会貢献ポイントでの寄付は寄付控除の対象となるため、税制優遇※を受けることができる。

※税制優遇はお客様の所得状況により異なります。

2025年の寄付報告

本プログラムの寄付先は日本において深刻化している子供、シングルマザー、教育問題の解決に取り組んでいる認定NPO法人などの団体が対象です。2025年は、前年同様に社会貢献ポイントプログラムに５団体が参加、それぞれの団体に以下の寄付が行われました。



2025年 合計寄付額：1,654,221円

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72396/table/16_1_10ba176e6ab30f15146b147a318bdebb.jpg?v=202512220452 ]

団体ごとの累計実績（36,307,022円）

社会貢献ポイントプログラムの実績

社会貢献ポイントプログラムは、インヴァスト株式会社のミッションである「世界をもっと良い場所にする」を体現する最初の取り組みとして2016年に開始し、お取引いただいているお客様および参加いただいている団体のご協力のもと、10年という節目をむかえることができました。10年間での社会貢献ポイントプログラムでの累計寄付額は3,600万円を超えています。

累計寄付額：36,307,022円

今後も、「世界をもっと良い場所にする」というミッションを胸に、インヴァストグループは寄付を通じ、一人でも多くの方を笑顔にできるように取り組んでまいります。