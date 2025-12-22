神戸ストークスの選手ロッカールームが初詣スポットに！「Ｇアリ初詣」・お正月限定の「アリーナツアー」の実施を決定！┃入場無料の「アリーナ de お正月・Gアリ大開放デー」

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、2025年4月に開業したGLION ARENA KOBEで、幅広い世代にお楽しみいただける新年初イベント「アリーナde お正月・Gアリ大開放デー with 神戸ストークスアウェイゲーム パブリックビューイング」を2026年1月3日（土）・4日（日）11:00～18:30に開催します。

本イベント開催に伴い、お正月限定の2つの企画を実施します。

１. 神戸ストークス選手ロッカールームをお正月仕様にした「Gアリ初詣」

普段は立ち入ることのできない選手たちの聖域が、しめ縄や絵馬で彩られ、

生まれ変わります。各日先着150名限定で、選手に応援メッセージを書ける専用絵馬も販売。

２. 「建設当時から携わるアリーナ担当者と巡る！神戸ストークス全面協力、お正月限定・

バスケの魅力満載ツアー」

一般初公開エリアのご案内のほか、神戸ストークスの練習場「デジアラ BASE THE NEST OF STORKS」にて、お一人一回フリースローの体験が出来ます。

合わせて、グッズショップの「TOTTEI INDIES STORE」では、神戸ストークスのグッズ等を詰め込んだ福袋を販売いたします。

イベント開催期間中は、関係者専用駐車場を一般駐車場として特別開放（1台2,000円/現金のみ）。各企画とも新春ならではの実施となりますので、ぜひこの機会にＧアリならではの特別なお正月をお楽しみください。

１.神戸ストークス選手ロッカールームが“初詣スポット”に！「Gアリ初詣」

＜Gアリ初詣 見どころ＞

1. 正月装飾が施された神戸ストークス選手ロッカールームを特別見学

2. ファンの想いを選手へ届ける、Gアリ初詣限定オリジナル絵馬を販売

絵馬は、正月期間中ロッカールーム内に奉納・展示されます。

3. 記者会見室にも写真スポットが！？正月限定のお楽しみをご用意いたします。

【Gアリ初詣 開催概要】

日 程： 2026年1月3日（土）・1月4日（日）

時 間： 11:00~18:30 （最終入場18:00）

料 金：≪Gアリ初詣≫ 大人1,500円 子ども500円

≪オリジナル絵馬≫1枚780円 （各日先着150名様限定）

※キャッシュレスのみ

※注意事項

・ご案内のないエリアへの立ち入りはご遠慮ください。

・選手ロッカールームが混雑した場合は、受付を締め切る場合がございます。

２.建設当時から携わるアリーナ担当者と巡る！お正月限定Gアリ見学ツアー

＜ツアーの見どころ＞

1. アリーナ内部へ特別ルートで入場

2. あのアーティストや出演者も利用した、楽屋やステージまでのルートを体験

3. 契約者限定エリア「KOBE 270°Club sponsored by ANA」を見学

4. アリーナからアッパースタンド席まで、様々な客席タイプからの眺めを体感

≪お正月限定≫

5. 開業前の建設時から携わる施設管理担当がご案内

6. 舞台演出（照明・映像）の操作室（コントロールルーム）に潜入

7. 一般初公開の６F設備室及びキャットウォークからの眺望体験

8. ストークスの練習場である、デジアラBASE THE NEST OF STORKSで

フリースロー体験（一人一回）

※デジアラBASE THE NEST OF STORKは土足禁止のため、上履きをご持参いただくか

靴下で入場いただきます。

※上記は一例となります。当日は順路の変更や一部ご覧いただけないエリアがある場合がございます。

予めご了承ください。

※今回のツアーではストークスロッカールームは「Gアリ初詣」開催によりツアー見学対象外と

なります。

【建設当時を知るアリーナ担当者と巡る！お正月限定Gアリツアー開催概要】

日 程： 1月3日（土）・1月4日（日）各日11:00～12:00 / 13:00～14:00

定 員： 各回30名（事前予約制・先着順）

参加料金： 大人：3,495円（税込） / 子ども（4歳～小学6年生）：1,995円（税込）

※価格には発券手数料とシステム利用料を含みます。

※お子様の参加には保護者の同伴が必要です。

※3歳以下は無料です。

※日本語でのご案内となります。

予約方法： 下記ページでチケットをご購入ください。

https://tixplus.jp/feature/glion-tour8/

発券方法： TOTTEI KOBE公式アプリよりチケットを発券・ご提示ください。

＜アプリDLはこちらから＞

Apple Store https://apps.apple.com/jp/app/tottei-kobe/id6739199073

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.onebrightkobe.totteikobe_app

※紙チケット・スクリーンショットではご入場いただけません。

※団体の場合の申込みは下記ページよりお問い合わせいただけます。

https://contact.totteikobe.jp/webapp/form/26597_zinb_1/index.do

※注意事項

・一般駐車場をご利用いただけます。（1台2,000円/現金のみ）

・動きやすい服装・靴でご参加ください。

・ツアー中はスタッフの案内に従い、ご案内のないエリアへの立ち入りはご遠慮ください。

アクセス： https://www.totteikobe.jp/access

【集合場所】アリーナ1階西側 Infosys GATE前広場

※開始10分前までにお集まりください。

※開始時間に遅れますとご参加いただけない場合がございます。予めご了承ください。

【アリーナ de お正月・Gアリ大開放デー 開催概要】

日 程： 2026年1月3日（土）・1月4日（日）

時 間： 11:00~18:30 （最終入場18:00）

会 場： GLION ARENA KOBE （https://www.totteikobe.jp/access）

料 金： TOTTEI公式アプリをDLで入場料無料

駐 車 場： あり （1台2,000円/現金のみ）台数制限あり

※本お正月イベント限定で一般駐車場をご用意します

※駐車場営業時間：10:30～17:00（入庫終了時間17:00最終退館時間18:30）

※注意事項

・ご案内のないエリアへの立ち入りはご遠慮ください。

・各イベントの様子の撮影や取材、写真・動画等の広報利用を行う可能性があります。

予めご了承ください。

【開催内容】

B2西地区 首位決戦！神戸ストークス 新年初試合AWAYゲーム ライブビューイング開催（両日15:05～開催）

新年初戦のB.LEAGUE「神戸ストークス vs 愛媛オレンジバイキングス」のライブビューイングの同時開催が決定！試合を見たことがある人もない人も楽しめる、ホーム戦さながらの演出と一緒に白熱の試合観戦をお楽しみいただけます。OB選手など特別ゲストも参戦！？

キッズ遊園地（アリーナ１Fフロア）

アリーナ１Fフロアに、ふわふわ遊具をはじめとした思いっきり走って飛んで遊べるキッズ遊園地が登場。神戸ストークスのマスコット「ストーキー」を探すキッズ迷路とあわせて、好奇心をくすぐるコンテンツを多数ご用意します。（有料）

ふれあいミニ動物園（コンコース）

アリーナ内コンコースに、ひよこやカメレオン、ヘラクレスオオカブトなど、見て・さわって・

いっしょに写真が撮れる「ふれあいミニ動物園」がアリーナ初登場！「かわいい！」がいっぱいの、忘れられない体験をご提供します。（有料）

※各種最新のコンテンツ情報はTOTTEI公式アプリ・公式SNSでお知らせします。

＜TOTTEI公式SNS＞

X：https://x.com/tottei_official

Instagram：https://www.instagram.com/tottei_official/

【同時開催】

神戸TOTTEIイルミナイト

夕陽がきれいなサンセットタイムの後、日没17:00～よりTOTTEI PARK緑の丘や周辺エリアでイルミネーションが点灯します。

なかでも「緑の丘」は、『登れる新感覚のイルミネーション』として、登ると神戸港の夜景がパノラマビューで見渡せる神戸の新名所です。

イベント詳細はこちら https://www.totteikobe.jp/event/article/12524

GLION ARENA KOBEは12月31日（水）～1月2日（金）閉館いたします。

期間中、TOTTEI PARKはご自由にお入りいただけます。