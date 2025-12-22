大人気絵本「あらしのよるに」が、キッザニア福岡にやってくる　　～朗読劇アクターとして、温かい友情の物語を披露しよう～

KCJ GROUP 株式会社

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、株式会社博多座（以下、博多座）の協力のもと、キッザニア福岡（福岡市博多区）にて、2026年1月17日（土）から2月20日（金）まで、期間限定「朗読劇」イベント（以下、本イベント）を開催します。

本イベントは、嵐の夜に出会ったオオカミとヤギの感動的な友情を描き、累計380万部を超えるベストセラーとなった絵本「あらしのよるに」を題材としており、2026年2月に博多座において、新作歌舞伎『あらしのよるに』（出演：中村獅童氏・中村壱太郎氏）が、二月花形歌舞伎として上演されることを記念し、期間限定で実施するものです。

本公演に先駆け、こども達は“朗読劇アクター”として舞台に立ち、絵本「あらしのよるに」の世界観を表現します。演出面では、株式会社講談社（※）と、松竹株式会社の協力により、実際の絵本の画を背景にした舞台上で、こども達は声を使って名作に込められた感動の物語を表現します。

なお、本イベントは、地域連携強化の一環として開催する博多座との特別企画の第二弾であり、2025年８月に実施した「ピーター・パン ステージショー」に続く取り組みとなります。

KCJ GROUP は、長年にわたり地元・福岡の文化を支えてきた博多座と一緒に本イベントを実施することで、こども達が舞台芸術という仕事の楽しさに触れるとともに、自分を表現することの面白さを心から感じてほしいと願っています。

※ キッザニア東京のオフィシャルパートナー

■期間限定「朗読劇」イベント概要

期間：2026年1月17日（土）～2月20日（金）

職業名：朗読劇アクター

定員：8名

所要時間：約30分

お給料：10キッゾ

協賛：株式会社博多座

協力：株式会社講談社、松竹株式会社

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/