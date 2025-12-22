アイリスグループの公式通販サイト・ホームセンターで令和7年産新米（※1）の値下げを決定

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスグループの株式会社アイリスプラザ（本社：宮城県仙台市、取締役社長：岩崎 亮太）は、運営するアイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」（以下、アイリスプラザ）とホームセンターの「ダイシン」全16店舗、「ユニディ」「ユニハードウェア」全18店舗において、2025年12月23日（火）（※2）より令和7年産新米（※1）を値下げすることを決定しました。

当グループは東日本大震災で被害を受けた被災地の支援と農業復興のため、2013年から精米事業に参入し、玄米の調達から精米・流通・販売までを自社グループ内で完結できる体制を強みとしています。米不足が深刻化するなか、2025年5月27日には政府備蓄米の随意契約を締結し、5月31日には全国に先駆けていち早く安定的に販売を始め、8月31日には予定数量の販売を終了しました。

このたび、令和7年産米が流通している環境下でも、米の平均小売価格の高止まりが続いている状況を踏まえ、消費者が安定した価格で安心しておいしい米を購入できる環境を整備するため、最大12.5％の値下げを実施します。

■「令和7年度産 和の輝き 国産ブレンド」値下げ概要

当社は今後も、国内農業の振興やフードセキュリティの強化に貢献するため、精米・食品事業の供給体制を強化し、「食の安心・安全」と「家計負担の軽減」という社会的ニーズに応えてまいります。

※1：2025年12月22日時点。

※2：アイリスプラザでは2025年12月23日（火）7時より価格改定し、ご注文日から1～3日以内に発送（年末年始期間除く）予定です。

※3：パッケージは予告なく変更する可能性がございます。ご了承ください。

※4：アイリスプラザにおける値下げ前の価格。「令和7年度産 和の輝き 国産ブレンド 無洗米5kg」のみユニディにおける値下げ前の価格。

※5：数量制限は設けず、サイトおよび店頭で通常通り販売予定です。状況次第で販売方法を変更する可能性がありますのでご了承ください。他の割引との併用はできません。アイリスプラザのポイント還元対象外です。