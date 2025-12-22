年末特別企画「アベマでホロライブ2025 ～年末過去ライブ一挙放送12時間SP～」を12月28日（日）昼12時より開催決定！音楽ライブ5本＆ショートアニメを“12時間ノンストップ”で無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年12月28日（日）に、大人気女性VTuberグループ「ホロライブ」の音楽ライブの中から厳選した5公演の全編無料放送や、ショートアニメの一挙放送をお届けする特別企画「アベマでホロライブ2025 ～年末過去ライブ一挙放送12時間SP～」を開催いたします。

「ホロライブ」は、YouTubeで約8000万人以上のチャンネル登録者がいる、大人気女性VTuberグループです。動画投稿やライブ配信に加え、楽曲リリースや、音楽ライブ、さらには、メンバーの賑やかなドタバタ劇が繰り広げられるショートアニメーション『ホロのぐらふぃてぃ』などのさまざまなメディアミックスも展開し、音楽ライブや配信を行なえばたちまちトレンドを席巻。海外を拠点に活躍するタレントも所属しており、その人気は日本のみならず世界に広がっています。

このたび「ABEMA」にて、年末の特別企画として「アベマでホロライブ2025 ～年末過去ライブ一挙放送12時間SP～」の開催が決定いたしました。本企画では、12月28日（日）昼12時から“12時間ノンストップ”で「ホロライブ」コンテンツを無料でお届けいたします。

「ホロライブ」5期生初の単独ライブ『hololive 5th Generation Live "Twinkle 4 You"』、「ホロライブ」の音楽プロジェクト「Blue Journey」によるライブイベント『Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」』の2本を“日本初・全編無料放送”。また、「ホロライブ」初の全体ライブ『hololive IDOL PROJECT 1st Live. 『Bloom,』』や、「ホロライブ」のアイドルたちが全員水着姿で登場したオンラインライブ『ホロライブ・サマー2023 3DLIVE Splash Party!』Day1、Day2、さらにショートアニメーション『ホロのぐらふぃてぃ』も無料一挙放送いたします。

なお放送後は、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）にていつでも見放題でお楽しみいただけます。

また「ABEMA PPV」では、「ホロライブ」3期生によるスペシャルライブ『hololive 3rd Generation Live# きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～』や、チャンネル登録者数280万人突破の大人気バーチャルアイドル・星街すいせいのソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の生配信も実施いたします。

「ホロライブ」が贈る多彩な音楽世界をぜひこの機会に、「ABEMA」でご堪能ください。

■特別企画「アベマでホロライブ2025 ～年末過去ライブ一挙放送12時間SP～」概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年12月28日（日）昼12時～深夜0時

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9rEBdwYAcmm7kj

▼タイムスケジュール

【昼12時～】『ホロのぐらふぃてぃ』全話無料一挙放送

(C) 2016 COVER Corp.

【午後2時～】『hololive IDOL PROJECT 1st Live. 『Bloom,』』全編無料放送

(C) COVER

【午後4時40分～】『ホロライブ・サマー2023 3DLIVE Splash Party!』Day1＆Day2 全編無料放送

(C) COVER(C) COVER

【夜8時30分～】『hololive 5th Generation Live "Twinkle 4 You"』日本初・全編無料放送

(C) COVER

【夜10時50分～】『Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」』日本初・全編無料放送

(C) COVER

※本放送はリアルタイム限定でお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）なら、放送後1年間いつでも見放題でお楽しみいただけます。

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ホロライブ」所属VTuberのライブを「ABEMA PPV」で生配信！

▼『hololive 3rd Generation Live#きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～』

(C) COVER(C) COVER

配信日時：

【DAY1】2026年1月17日（土）17時30分～ （本編開始18時）

【DAY2】2026年1月18日（日）16時30分～ （本編開始17時）

見逃し配信：2026年2月18日（水）23時59分まで

視聴・購入ページ：

【DAY1】https://abema.tv/live-event/5ebe265f-0199-47e7-a960-20b1755c6c42

【Day2】https://abema.tv/live-event/cef54c96-fa9a-47b0-93d7-04d5fce7af36

▼『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』生配信

(C) COVER

配信日時：2026年2月21日（土）17時30分～（本編開始18時）

見逃し配信：2026年3月21日（土）23時59分まで

視聴・購入ページ：https://abema.tv/live-event/9aa1741b-fe21-402e-a0bb-1d554c746378