【神奈川県小田原市】開始15日で目標金額を突破！『MFゴースト』とコラボした「ふるさと納税ガバメントクラウドファンディング」！

本市が12月1日より実施している、ふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディング（以下、GCF）「『MFゴースト』×小田原市 タイアッププロジェクト 2025 ー 聖地の魅力を未来へつなぐ。アニメの力で地域をもっと元気に ー」において、開始後わずか15日で目標金額の100万円を達成しました。

これは、前回実施した本GCFで目標金額達成に要した日数をはるかに上回る速さです。

現在は、さらなる応援に応えていくため、ネクストゴールを300万円に設定し、新たな挑戦を進めています。

■ GCF限定の特別返礼品を公開 ― 寄付でしか手に入らない“完全限定仕様”

プロジェクトの詳細はこちら :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5009

今回のGCFでは、プロジェクト支援により商品化した『MFゴースト』×ODAWARA コラボ クラフトコーラ（340ml×6本）を限定200セットで公開。（返礼品事業者：（株）エリアコンシェル）

本返礼品は、今回のプロジェクト内で製作した通常版の『MFゴースト』コラボラベル商品とは異なる、GCF専用デザインの“限定ラベル仕様”です。

この特別ラベルは、GCFへの寄付でしか受け取れない完全限定品となっています。

クラフトコーラは、市内板橋にある「薬膳喫茶KURA」オリジナルの、小豆・黒豆・ハトムギなどの食材を丁寧に煮出して作る、香り豊かで身体に優しい薬膳クラフトコーラです。

なお、通常返礼品を選んだ寄付や、市民による返礼品なしの寄付も可能です。

■ “聖地”小田原から全国へ ― アニメの力で地域を元気にする取り組み

GCF限定コラボラベル通常版コラボラベル

人気テレビアニメ『MFゴースト』の舞台のひとつである小田原市。

作中に登場する海沿いの道路や街並みは、実在の本市の風景がモデルとなっており、全国からファンが訪れる“聖地”として知られています。

本市では第1期（令和5年度）放送を契機にタイアップ事業を開始。

続く第2期（令和6年度）では、前回実施した本GCFで目標額345％を達成、さらに約2万1千人の誘客を実現しました。

この成果は「ふるさとチョイスアワード2024」チョイスルーキー部門 大賞として評価されています。

そして、令和8年1月からは、ファン待望の第3期放送がスタート予定です。

本市では、これまでの応援を力に、

・ デジタルスタンプラリーの拡充

・ 市内事業者とのコラボ商品開発支援

等、作品と地域が共に盛り上がるための新たな施策に取り組んでいきます。

■GCF実施概要

タイアップ事業の詳細 :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/topics/p39015.html

【期間】

12月1日～令和8年2月28日（90日間）

【目標金額】

100万円（達成済）

【ネクストゴール】

300万円

【返礼品（GCF限定）】

『MFゴースト』×ODAWARA コラボ商品 クラフトコーラ 6本セット（限定200セット）

【返礼品事業者】

（株）エリアコンシェル

◆ガバメントクラウドファンディング（GCF）とは

自治体が抱える課題の解決に向け、寄付の使い道を具体的なプロジェクトとして提示し、応援したい人から寄付を募るふるさと納税制度を活用した仕組み（ふるさとチョイス提供）。

■問い合わせ

小田原市企画部企画政策課（0465-33-1661）