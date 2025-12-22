世界最大級のストックフォトサイト「iStock」2026年ビジュアルマーケティングトレンドを発表

ゲッティイメージズ ジャパン株式会社FOTOGRAFIA INC. / iStock

市場の分析データに基づいた、質の高い1億8000万点以上のコンテンツを中小企業や小規模事業者に提供する世界最大級のストックフォトサイト「iStock」(以下、iStock)は、「2026年マーケティングトレンド」を発表しました。



本レポートでは、2026年に向けて中小企業がどのようにビジュアルを活用し、コミュニケーションを行い、競争力を高めていくべきかを示す、主要なビジュアルおよびカルチャートレンドを読み解いています。





生成AIツールの進化により、コンテンツ制作はかつてないスピードで加速しています。その一方で、ブランド規模を問わず「いかにして他と差別化するか」が大きな課題となっており、ビジュアル戦略の重要性はこれまで以上に高まっています。iStockのビジュアル調査「VisualGPS」によると、現在10人中6人が広告を信頼していないと回答しており、その主な理由として「AI生成」「加工されすぎている」「不自然で本物らしくない」と感じていることが挙げられています。中小企業にとって、この“信頼のギャップ”は課題であると同時に、大きなチャンスでもあります。人々はこれまで以上に多くのコンテンツに触れる一方で、信頼性や独自性、真正性を強く求めているのです。

<iStockシニア・バイスプレジデント(クリエイティブ担当)レベッカ・スウィフト博士のコメント>

「現在の中小企業は、コンテンツ量が爆発的に増える一方で、信頼が縮小する環境の中でビジネスを行っています。消費者はもはやビジュアルを“流し見”するのではなく、“吟味”しています。人間味、視点、真実味、そしてリアルさを求めているのです。今回発表したトレンドは、消費者の期待がどこに向かっているのかを示すと同時に、パーソナルで、意外性があり、心から共感できるビジュアル制作を支援します。こうした変化を理解することで、中小企業はデジタルノイズを超え、顧客とのより強く、意味のあるつながりを築くことができるのです。」

2026年に向けたiStockの中小企業向け主要マーケティングトレンド

1.ビジュアルの「均質化」がもたらすリスク

生成AIツールが、プレゼン資料、メール、ウェブサイト、ピッチデック、SNS投稿など、日常的なマーケティング活動に浸透する中で、ブランドが生み出すビジュアルの量は急増しています。VisualGPSによると、世界全体の44%、また日本の消費者の30%が「1年前よりも生成AIを頻繁に使用している」と回答しており、その理由に「簡単に、洗練されたコンテンツを素早く作れる」ことを挙げています。しかしその反面、多くのコンテンツが似通った見た目・印象になってしまっています。VisualGPSの画像テストでは、世界全体の83%が「高品質な画像のほうが目に留まりやすい」と回答しており、AI生成かどうかに関わらず、明瞭さやリアリティ、クラフトマンシップの重要性が浮き彫りになっています。中小企業にとっての鍵は、AIの賢い活用と真正性の両立です。AIはトーンや色、構図の調整に役立つ一方で、リアルな画像は信頼性を補完します。実際、日本の消費者の63%が「広告では本物の画像を好む」と回答しています。

2.「ランダム性」をデザインする

ランダム性こそが、実店舗でのショッピングや偶然の発見、そしてビジュアルやブランドストーリーテリングにおいて「新しいものに出会った」と感じる体験を生み出す原動力です。VisualGPSによると、肌が不自然に滑らかすぎること、過度に左右対称な構図、均一すぎるライティングなどは、人々が「AI 生成ではないか」と感じる大きな要因となります。一度「生成された」と感じられると、信頼は急速に失われてしまいます。その反動として、素材感、テクスチャー、素朴でナイーブな表現など、「人の手を感じさせるビジュアル」への関心が高まっています。中小企業にとっては、完璧さよりもプロセスを見せること、演出よりも率直さを優先することが重要です。人工的で磨き上げられた世界だからこそ、“偶然の美しさ”こそが真正性の証となり、今まさに消費者が求めている要素なのです。

3.「心地よさ」がすべて

VisualGPSによると、現在の日本の消費者が抱える最大の関心事は、個人の家計、世界平和、医療費です。経済的プレッシャーや雇用不安、世界的な危機が続く中、今後3年間で日本人が最も重視したいと考えているのは、身体的健康、経済的安定、そして安定性です。この集団的な意識の変化により、「立ち止まること」「リセット」「回復」への志向が強まっています。その中で、“快適さ”は新たな理想となっています。旅行のあり方、働き方、大切な人との過ごし方においても、心地よさが重視されるようになっています。ビジュアル表現においては、安らぎや回復を感じさせる体験、そしてゆっくりと育まれる人間関係や小さな集まり、意味のある交流を描くことが重要です。成長、修復、バランス、再生を感じさせるイメージを通じて、消費者が求める「地に足のついた、心を回復させる未来」を示しましょう。

▼iStockとは

豊富な経験と専門知識を持つゲッティイメージズが運営しているストックフォトサービズ。中小企業や小規模事業者に対 し、消費者の心に響くビジュアルコンテンツを提供しています。1億8000万点以上のコンテンツを持つ iStock は、世界中の 40万3千人以上のクリエイター(専属、非専属含む)と呼ばれる契約フォトグラファーやビジュアルクリエイターの ネットワークを持ち、専属クリエイターには、「VisualGPS」に裏付けられた市場のニーズやトレンドにもとに、ゲッティイメージズクリエイティブチームの豊富な経験と知識を活用し撮影指導を行うことで、プレミアムでロイヤリティフリーの写真、映像、 イラストを常に提供できるようにしています。

