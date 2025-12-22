【事例記事】キャリーミーのプロ人材が株式会社バンタンのPRを支援

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、株式会社バンタン様のプロ人材活用事例記事を公開しました。

本記事では、「プロ人材活用」によって、高度なPR戦略を立案・実行できるハイレベル人材の不足という課題を解消した事例をご紹介しています。

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-vantan/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes

■ 株式会社バンタン様について

株式会社バンタンはファッションやビューティをはじめとする多様なスクール運営事業を展開しています。スクールの受講者や卒業生はトレンドに敏感な層であるため、同社では社会変化を捉えた一歩先をゆくPR戦略に力を入れています。

■ 抱えていた課題

- 高度なPR戦略を立案・実行できるハイレベル人材が不足していた- 社内リソースが逼迫していた

求めるレベルの専門性を持つ人材の確保には、時間やタイミングの面で難しさがありました。

正社員採用に加えて、よりスピード感をもって専門性を補完できる体制が必要だと感じていたこともあり、社内リソースの最適化が課題となっていました。

■ 成果

- プロ人材にPRプロジェクトを任せられるようになった- 社員と同等の活躍により、PR部の戦力がパワーアップできた

新しいスクールや特別授業をメディアに取材していただき、スクールの魅力を伝えていただくためのイベントを開催していますが、プロ人材はこうしたイベントを担当しているほか、スクールのPR戦略や外部との折衝を対応しています。

ほかにも打ち合わせ用の資料作成をはじめ、PRを実施する際のプレスリリース制作、PR会社との連携、出演するタレント事務所との調整・交渉など多岐にわたる業務を支援しています。

■ 商品開発部兼パブリックリレーションズ部部長の川波力様コメント（一部抜粋）

プロ人材にはディレクションに加えて経理関係のタスクまでこなすなどプロジェクトをほぼ丸ごとご担当いただけていますので、とても助かっています。広報やPRの業務では定量的な効果測定が難しいのですが、私たちのセクションであるPR部の戦力は確実にパワーアップしています。

プロ人材による支援は2025年8月からですから、現在約3ヶ月が経過した段階です。短期間でここまで成果が出るとは、という感じですね。

キャリーミーさんには「社員と同等に動ける方を」という条件を提示していましたので、複数のプロジェクトをパラレルに進行させながら自走できるプロ人材と巡り会えて、感謝しています。

■記事全文はこちら

https://carryme.jp/agent/case-vantan/(https://carryme.jp/agent/case-vantan/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes)

キャリーミーとは

▶︎▶︎ 【無料で読めます】キャリーミーサービス資料（導入事例付き）

https://carryme.jp/agent/base2_sales/(https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」