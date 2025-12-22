【千葉県松戸市】エアフォルクグループ、新会社「エアフォルクモータース株式会社」を設立。物流を支える「ディーゼルマイスター」から高級車レンタカーまで、車両のトータルソリューションを提供開始

株式会社 エアフォルク

千葉県松戸市を中心に運送・物流事業を展開するエアフォルクグループ（本社：千葉県松戸市）は、車両整備および車両関連サービスに特化した新会社「エアフォルクモータース株式会社」（代表取締役：井上 貴夫）を設立いたしました。 新会社では、DPF（ディーゼル微粒子捕集フィルター）洗浄技術「ディーゼルマイスター」による物流車両の維持費削減提案をはじめ、一般整備、軽貨物リース、さらには高級車・プレミアム車両のレンタカー事業まで、多角的なモビリティサービスをワンストップで提供します。

【新会社設立の背景】

昨今、物流業界では「2024年問題」をはじめとするコスト増大や人手不足が深刻な課題となっています。特にディーゼル車両の維持管理、なかでもDPF（排ガス浄化装置）のトラブルによる高額な修理費や車両稼働停止は、運送事業者にとって大きなリスクです。 エアフォルクグループはこれまで培ってきたノウハウを結集し、車両の「守り（整備・維持）」と「攻め（活用・体験）」の両面から社会をサポートすべく、この度「エアフォルクモータース株式会社」を設立いたしました。

【エアフォルクモータース 4つの主要事業】

1. 物流の救世主「ディーゼルマイスター」事業 ディーゼル車のインジェクター洗浄・DPF洗浄に特化した専門サービスです。 通常、交換には数十万円かかるDPFを、独自技術による洗浄で新品同様の性能まで回復させます。これにより、燃費改善、トラブル予防、そして大幅なコストダウンを実現。物流事業者の利益確保と環境負荷低減に貢献します。

詳細URL：https://diesel-meister.com/

2. 国認証工場による「車両整備事業」 プロフェッショナルな整備士（国家資格保有者）が常駐し、乗用車から商用トラックまで、安心・安全な整備を提供します。最新のテスターを用いた診断により、見えない不具合も早期に発見・対処いたします。

3. 必要な時に最適な一台を「高級車レンタカー事業」 事故車としてのお預かり時は、必要に応じて代車のご利用が可能です。また、修理や車検で一時的にお車を預ける際にも代車をご用意しており、生活や仕事への影響を最小限に抑えられます。いつでも安心して車をお任せいただけるよう、万全の体制でサポートいたします。

4. 軽貨物リース・車両レッカー事業 物流のラストワンマイルを支える軽貨物車両のリースや、万が一の故障・事故に対応するレッカー搬送サービスも展開。車両に関わるあらゆる困りごとに24時間体制（レッカー）で寄り添います。

【今後の展望】

エアフォルクモータース株式会社は、車両整備という枠を超え、物流インフラの安定稼働と豊かなカーライフの創出を目指します。地域密着型のきめ細やかなサービスと、技術力を活かした全国レベルのソリューション展開を両立させ、モビリティ社会の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：エアフォルクモータース株式会社

代表者：代表取締役 井上 貴夫

所在地：〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作306-141

設立：2025年

事業内容：自動車整備業、自動車販売・リース業、レンタカー業、DPF・インジェクター洗浄事業

URL：

https://erfolg-ltd.co.jp/

https://diesel-meister.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

エアフォルクモータース株式会社

広報担当

TEL：047-710-4805

E-mail：info@erfolg-ltd.co.jp