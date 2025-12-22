1月15日、イチゴの日に開幕！春の訪れを甘酸っぱく彩る “どれ食べる？”が止まらない！６種の苺スイーツをラインアップ！「いちごフェア」～小田急ホテルセンチュリーサザンタワー～
「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」（所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1、総支配人：宮越 真理子）内、「ラウンジ サウスコート」では、贅沢でかわいらしい6種類の苺スイーツが楽しめる
「いちごフェア」を、“いちごの日”の2026年1月15日（木）から4月30日（木）まで提供いたします。
https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/strawberry_fair/
旬の苺が主役のスイーツは、毎年当ホテルでも大人気。今回も2026年1月15日（いちごの日）を皮切りに、ご褒美タイムを真っ赤に染める、見た目も味わいも華やかな6種類の限定スイーツが春の訪れを甘く彩ります。
“苺づくしのご褒美パフェ”は、グラスの中にみずみずしいフレッシュの苺とふわっと軽い生クリーム、バニラアイスクリームが層をなし、仕上げには甘酸っぱいストロベリーソースがトロリ。
苺の甘酸っぱさとクリームのまろやかさが絶妙に調和した“苺のふんわりロールケーキ”、香ばしく焼き上げたサクサクのパイに、まろやかなクリームチーズとみずみずしい苺をたっぷりと重ねた“苺とクリームチーズのサクサクパイ”は、思わず笑みがこぼれてしまいそうな軽やかさです。
苺がアクセントのどこか懐かしい味わいの“クリームチーズのシブースト ～苺とともに～”は、まるでアイスクリームのようなまろやかな口どけと、カリっと香ばしいキャラメリゼが絶妙。
そして、ラウンジ サウスコートの定番となった“苺のプリン・ア・ラ・モード”と苺のソースや東京多摩のはちみつでお好みのアレンジが楽しめる“苺と自家製パンのフレンチトースト”、全6種の苺スイーツをお楽しみください。
「いちごフェア」概要
メニュー・料金
「苺づくしのご褒美パフェ」 \3,058 (3,700)
グラスの中にみずみずしいフレッシュの苺とふわっと軽い生クリーム、バニラアイスクリームが層をなし、仕上げには甘酸っぱいストロベリーソースがトロリ。見た目も味も贅沢な一品。
～同パフェのみ、2025年12月26日（金）より先行提供～
苺とクリームチーズのサクサクパイ \3,141（3,800)
口に入れた瞬間、パイの軽やかな食感と苺の甘酸っぱさ、クリームチーズのコクが絶妙にとろけ合い、思わず笑みがこぼれるような味わい。
苺のふんわりロールケーキ \2,728 (3,300)
ふんわりと焼き上げたロールケーキ生地にやさしい甘さの生クリームと甘酸っぱい苺を巻き込んだ、王道ロールケーキです。
クリームチーズのシブースト ～苺とともに～ \2,893 (3,500)
まるでアイスクリームのような、まろやかな口どけのクリームチーズムースに、カリッと香ばしいシブーストのキャラメリゼ。そこに苺の甘酸っぱいアクセントが重なり、どこか懐かしく、やさしい味わいに仕上げました。
苺のプリン・ア・ラ・モード \2,976 (3,600)
牛乳と全卵で作った昔ながらの固めで懐かしい味わいのプリンに、苺を華やかに盛り付けた、「ラウンジ サウスコート」の定番スイーツとして親しまれているア・ラ・モードです。
苺と自家製パンのフレンチトースト \2,893（3,500）
東京都立川市の伊藤養鶏場の卵「たまごころ」を使用し、モチっとした自家製スクエアパンで焼き上げたフレンチトースト。 苺ソースや東京多摩のはちみつが絶妙に絡み合い、お好みのアレンジでお楽しみください。
*（ ）内はサービス料と消費税が含まれたお支払い金額です。写真はイメージです。
*食材の仕入れ状況によりメニュー内容、提供方法・時間などを変更する場合がございます。
お客様からのお問い合わせ先：03-5354-2172（ホテル予約 / 受付時間9:00～18:00）
参考：そのほかのいちごメニュー
「ストロベリーアフタヌーンティー」
提供期間：2025年12月26日（金）～ 2026年4月30日（木）
料金：お一人様 \4,546（5,500）
3段スタンドに並んだ甘酸っぱい苺スイーツなどと約15種から選べるドリンク。
地上100ｍから新宿の高層ビルを望む開放的な空間の中で、ヌン活やバレンタインデートをお楽しみください。
写真は2名様分
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000042655.html
【オプションドリンク】苺のカクテル3種
提供期間：2025年12月26日（金）～ 2026年4月30日（木）
料金：各\1,240（1,500）
・ストロベリーロマンス（写真左）
・ベリーベリーヨーグルト（ノンアルコール / 写真中央）
・ストロベリーサンライズ（ノンアルコール / 写真右）
苺の香りがふわりと広がる乾杯におすすめのモクテル（ノンアルコールカクテル）2種類と飲みやすいウォッカベースカクテル1種をご用意しました。
ご褒美時間をより華やかに。心ときめく苺のロマンスをお楽しみください。
https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/menu/#strawberry_afternoon_tea
小田急ホテルセンチュリーサザンタワーについて
小田急ホテルセンチュリーサザンタワーは、地下4階、地上36階建てのオフィス・ショップからなる複合型高層ビル「小田急サザンタワー」内にあります。ホテル階は19階から35階の部分で、ロビー・フロントは20階にございます。
375室ある全客室は、22階から35階まで。レストランやラウンジ・客室からは遥か彼方まで広がる東京の景色をお楽しみいただけます。
新宿御苑より臨むホテル外観（白いビル）
客室：375室、レストラン・ラウンジ：3、宴会場・会議室：2 / 個室：2
【交通アクセス】JRほか新宿駅南口から徒歩3分、JR新宿駅甲州街道改札、新南改札から徒歩3分 、都営地下鉄新宿駅A1出口から徒歩1分、 首都高速4号線「新宿ランプ」から車で5分
【所在地】〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1
TEL. 03-5354-0111（代表）
