船舶管理プラットフォーム『MARITIME 7』、登録船員数10,000人を突破！

船舶管理プラットフォーム『MARITIME 7（マリタイムセブン）』を開発・運営する株式会社ザブーン（本社：東京都港区、代表取締役：戸高克也、以下「当社」）は、同サービスの登録船員数が2025年12月時点で10,000人を突破したことをお知らせいいたします。

■ 登録者数1万人突破の要因

2022年のサービス開始以来、現場の切実な声、特に、通信環境が不安定な海上での使い勝手（オフライン対応）や直感的な操作性（UI/UX）に応える機能改善を続けてまいりました。その結果、船種や航行区域を問わず、アナログな管理体制からの脱却を目指す海運事業者様の間で急速に導入が進んでおります。

この度の登録船員数1万人突破は、慢性的な人手不足や複雑化する船舶管理の業界共通の課題に対し、デジタル活用がもはや「選択肢」ではなく「必須」になりつつあることの証左です。『MARITIME 7』は、企業の規模を問わず、持続可能な船舶管理体制を実現するためのインフラ構築を目指して参ります。

■ MARITIME 7（マリタイムセブン）とは

MARITIME 7は、船舶管理業務を一気通貫でデジタル化するクラウド型船舶管理プラットフォームです。

私たちが目指すのは、ビジョンとして掲げる「船舶管理のスタンダードをつくる」こと。誰が担当しても、一定水準以上の管理品質を実現できる世界を目指しています。

船舶管理の現場では、担当者や経験値の違いによって、保守・安全・運用の品質にばらつきが生じることが長年の課題となってきました。MARITIME 7は、こうした属人性を解消し、船舶管理の品質そのものをデジタルで標準化・可視化することを目的に開発しています。その先にあるのは、船員の皆様が煩雑な業務から解放され、本来最も重要である安全運航に集中できる世界です。

MARITIME 7はこれからも、船舶管理の現場に寄り添いながら、業界全体の管理品質向上に貢献し、船舶管理の新たなスタンダードの確立を目指してまいります。

会社概要

会社名:株式会社ザブーン(ZABoooN, Inc.)

代表者:戸高克也

所在地: 東京都港区新橋1丁目11-2 I/O Shimbashi 6F

事業内容:MARITIME 7の開発・運用

会社HP:https://zabooon.com

連絡先:pr@zabooon.com

