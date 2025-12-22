【イベントレポート】冬の大阪を飾る「第五人格」の大型オフラインイベント「スノードームの冬物語」～Christmas Wonder Parade～をインテックス大阪で開催

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesが開発・運営する非対称対戦型マルチプレイヤーゲーム『IdentityＶ 第五人格』は、2025年12月19日（金）から12月21日（日）までの3日間、インテックス大阪5号館にて、冬の大型オフラインイベント「第五人格 Fan Meeting＆2025秋季IJL決勝戦『スノードームの冬物語』～Christmas Wonder Parade～」を開催しました。

本イベントは、シリーズとして4回目の開催となる冬の大型オフラインイベントであり、初の大阪開催として多くの来場者を迎え、クリスマスシーズンならではの演出とeスポーツ大会を融合した、特別な3日間となりました。

ゲームの世界観を体感できるリアル体験イベント「『スノードームの冬物語』～Christmas Wonder Parade～」

会場内には、「第五人格」の世界観を再現した多彩な体験型コンテンツが登場。なかでも、ゲーム内の人気マップ「月の河公園」をモチーフにした特設エリアは、多くの来場者の注目を集め、写真撮影や回遊体験を通じて、本作世界への没入感を高めました。また各エリアではコスプレイヤーが来場者を迎え、ロケットチェア周辺などの演出と相まって、会場全体を『第五人格』の世界観で包み込みました。出演者によるミニステージや、人気ストリーマーによるライブ配信ブースも実施され、イベントを通じて多くの交流が生まれました。

「2025 秋季 IJL」、栄冠を手にしたのはZETA DIVISION！

イベント初日となる12月19日（金）から3日間、2025年秋季IJL（IdentityＶ Japan League）決勝戦が開催され、今季の王者、そして第五人格世界大会「Call of the Abyss IX」への出場シード権を懸けた重要な一戦が繰り広げられました。

今季プレイオフとしては初の大阪開催となった本大会には、日本各地から多くのファンが来場。選手入場の瞬間から会場は緊張感あふれる雰囲気が漂っていました。

試合が始まると、ミスが許されない局面が幾度となく訪れ、選手たちは互いに声を掛け合いながら、張り詰めた空気の中で冷静な判断を積み重ねていきました。静まり返った会場に操作音と実況の声だけが響く瞬間もあり、オフラインならではのひりひりするような緊張感が、観る者すべてに伝わる試合展開となりました。

激戦の末、ZETA DIVISIONが見事優勝を果たし、2025年秋季IJLの王者に輝きました。勝利が決まった瞬間、安堵と喜びが入り混じった表情を浮かべる選手たちの姿が印象的で、会場からは惜しみない拍手が送られました。eスポーツならではの張り詰めた空気と、勝利を分かち合う一体感が交錯する、記憶に残る決勝戦となりました。

大阪の地で開催された本大会は、『第五人格』のeスポーツとしての魅力と、世界へとつながる競技シーンの広がりを改めて印象づけるイベントとなりました。

