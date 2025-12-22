仙台駅で“月１万個”売れる「海苔とナッツの濃厚おつまみ BARATZ（バラッツ）」の姉妹商品が12/21新登場！“最高級ばらのり”を使った新感覚ふりかけ「BARATUS（バラタス）」

株式会社byJAPAN

株式会社byJAPAN（宮城県仙台市）は、仙台駅や仙台空港、仙台市内の百貨店でも取り扱いが広がる「海苔とナッツの濃厚おつまみBARATZ（バラッツ）」の姉妹商品として、新感覚のプレミアム濃厚ふりかけ「ザクザク海苔のやみつきふりかけBARATUS（バラタス）」を2025年12月21日に発売します。

▲最高ランクの国産ばらのりを使った濃厚おつまみ「BARATZ（バラッツ）」。2016年の発売以来、品薄が続く。

BARATZは2016年の発売以来、テレビ・雑誌・ラジオ・YouTubeなど多くのメディアで紹介されてきました。仙台駅では月１万個ペースで売れており、百貨店では「仙台の新名物」としてポップ展開されるなど、仙台土産の定番として定着しつつあります。オンラインストアでは、お届けまで１ヶ月以上お待ちいただくこともあるほど、現在も品薄が続いています。

今回発売するBARATUSは、BARATZで培った「海苔を主役にした味づくり」を、ごはん用に最適化した新ブランドです。最高ランクの国産ばらのりを主役に、全国から選び抜いた贅沢素材を組み合わせました。ゴロッと大きめ具材の食べ応えとザクザクした心地よい食感、クセになる濃厚な味わいで、毎日のごはんを「待ち遠しい一杯」に変える、やみつきふりかけです。

海苔を「食卓の脇役」から「主役」へ押し上げることを目指して開発しました。

開発背景｜ふりかけの原点「不足を補う知恵」を、現代の味とデザインで再構築

日本のふりかけ文化は、もともと「不足しがちな栄養を補うための工夫」として生まれたと言われています。私たちはこの考え方に強く共感しました。これぞ日本人の知恵だと感じたからです。

この知恵を現代の味覚とデザインでアップデートしたのがBARATUSです。

コンセプトは「我慢しない栄養」。こってり濃厚な味付けなのに、主役は栄養豊富な海苔。

さらに味ごとに、桜えびやかつお節など栄養に富む素材を掛け合わせています。

おいしいから、つい“たっぷり”かけてしまい、結果として栄養も摂れてしまう――

ふりかけが持っていた「手軽に補う」という機能を継承しながら、味わいの体験価値を高めることで、日々のごはん時間そのものを豊かにすることを目指しました。

さらに近年、ふりかけは訪日外国人の間で「日本らしいおみやげ」としても人気を集めています。一方、海外では海藻スナックが「植物性でヘルシーなおやつ」として売り場を広げており、海苔や海藻への関心も高まっています。BARATUSは、日本のふりかけ文化と、世界で広がる“海藻をヘルシーに楽しむ”トレンドの両方にフィットする、新しい海苔ふりかけです。

商品特長

１．最高ランクの“国産ばらのり”でしか味わえない、別格のおいしさ

ばらのりとは、海苔本来の姿を残したまま乾燥させたもの。

口に入れた瞬間にふわっとほどけ、炊きたてごはんと合わさったときの「香りの立ち上がり」、「ほどける食感」、「ジュワッと溶け出す旨み」は、ばらのりならではの体験です。

BARATUSで使用しているのは、漁協の等級検査で最高ランクの評価を受けたものだけ。

ひとくちで分かる別格のおいしさをぜひ体験してください。

２．ゴロッと具材とザクザク食感。「ごはんが止まらない」やみつき設計

BARATUSは、まず何より「ごはんが止まらなくなるおいしさ」を最優先に設計しました。

食べ応えのあるゴロッと具材とザクザク食感に、ばらのりの旨みを土台にした濃厚な味付け。

ひと口ごとに表情が変わるやみつき感を目指しています。

味ごとに掛け合わせる素材にも徹底的にこだわりました。

かつお昆布醤油：

香ばしい燻香と力強い旨みが特長の「荒節」と半年熟成させて旨みを凝縮させた「本枯節」、

２種のかつお節を味と風味にこだわりブレンド。

真昆布のだしとたまり醤油を合せることで旨みの層を何段にも重ねた、王道ながら奥行きのある味わいに仕上げました。

海老豚骨味噌：

駿河湾産の希少な天日干し桜えびを使用。

甘えびをベースに、豚骨と白味噌でコクを加え、香ばしくこってり濃厚な味わいに仕上げました。

どのフレーバーも、最高ランクのばらのりを主役に、具材と味付けの“掛け合わせ”でおいしさが何倍にも膨らんでいく、「口福の掛け算」を目指してつくり込んでいます。

３．海苔は「海の大豆」。おいしさも栄養も諦めない、“補う知恵”を継承したふりかけ

ふりかけは本来、「不足しがちな栄養を補う」ための食品でした。

BARATUSはこの原点に共感し、栄養豊富な海苔を主役に、味ごとに桜えびやかつお節など、栄養価の高い素材を組み合わせました（使用素材は味によって異なります）。

海苔は「海の大豆」と呼ばれるほど高タンパクで、食物繊維も豊富。さらに12種類ものビタミンを含む日本古来のスーパーフード。こうした海苔の力を生かしつつ、具材との組み合わせで、毎日の食卓で続けやすいかたちを目指しました。

「体に良いから仕方なく食べる」のではなく、おいしいから、自然と“たっぷり”使いたくなる。

結果として、海苔や具材由来の栄養も一緒に摂れている――。

そんな「おいしさと栄養の両立」を、現代版の“補う知恵”をBARATUSで表現しました。

４．インバウンド土産にもぴったり。スタンドパックのひと袋で“日本の知恵”をおみやげに

ふりかけやごはんのお供は、訪日外国人から「日本の日常がわかるおみやげ」として注目されています。軽くて持ち帰りやすく、日持ちがし、家に帰ってからも日本風のごはんを楽しめることが人気の理由です。

BARATUSは、最高ランクのばらのりと贅沢素材を使いながら、家庭のテーブルにも、旅先の ギフトにも使いやすいスタンドパックタイプのアルミ袋仕様。日本のふりかけ文化と、その背景にある「不足を補う知恵」を、世界に向けて紹介できるひと袋です。

加えて、日本でも、米不足や価格高騰により、日々の食事に満足感を得るための工夫が求められ、手軽に味と栄養を補えるふりかけ人気が上昇。国内ふりかけ市場は年々成長し、過去最高売上を更新し続けています（※日本食料新聞社による）。

５．世界で広がる「海藻スナック」ブームとも相性の良い海苔ふりかけ

海外では近年、海藻を使ったスナックが「プラントベース」「低カロリー」「ミネラル豊富」といったキーワードとともに広がり、「ヘルシーなおやつ」として、スーパーやコンビニの棚で存在感を高めています。

BARATUSは、ごはんにかける日本独自のスタイルでありながら、「海苔をおいしく、手軽に楽しむ」という点で、この世界的な流れとも相性の良い商品です。

日本のふりかけ文化と、世界のヘルシースナックトレンドが交差する、その接点として位置づけています。

おすすめの食べ方（一例）

白ごはんにたっぷりとかけて

まずはシンプルに。炊きたての白ごはんに、惜しまずたっぷりかけてお召し上がりください。ばらのりの香りとザクザク食感、濃厚な味わいを一番ストレートに感じていただけます。

卵かけごはんの仕上げに

卵かけごはんにBARATUSをひとふりすると、卵のコクと海苔・だしの旨みが合わさり、満足感の高い一杯になります。

冷奴・サラダ・麺類のトッピングに

冷奴やグリーンサラダ、うどん・そばなどの仕上げにもよく合います。少量でも香りとコクが加わり、いつもの一皿が“おつまみ寄り”の一品に変わります。

お茶漬けに

食事の〆に、だしを注いでお茶漬けにしても、違ったおいしさが楽しめます。

商品概要

商品名：ザクザク海苔のやみつきふりかけ〈バラタス〉BARATUS

種 類：かつお昆布醤油 ～旨みの王道をバラタス流に磨き上げた一品～

海老豚骨味噌 ～香ばしさとコクがクセになる欲望の一杯～

内容量：かつお昆布醤油（1袋43ｇ）

海老豚骨味噌（1袋38ｇ）

価 格：739円（税込798円）

発売日：2025年12月21日

販 売：仙台駅構内店舗、藤崎食品 地下２階食品フロア、アクアイグニス仙台、など

公式オンラインストア(https://bangist.com)

代表コメント｜株式会社byJAPAN 代表取締役 岩佐 真吾

「海苔を、もっと手軽に、もっとおいしく食べてほしい。そこからBARATUSは始まりました。

栄養のために我慢して食べるのではなく、まず“おいしい”が前提。おいしくて、つい多めにかけてしまい、結果として海苔や具材の栄養も自然に摂れている――そんなふりかけを作りたかった。

ふりかけの原点にある『不足を補う知恵』に敬意を払いながら、現代の味覚とデザインでアップデートしたのがBARATUSです。仙台発のBARATZに続く“第２章”として、毎日のごはん時間を少しだけ特別なものにできたらうれしいです。」

【会社概要】

会社名 ：株式会社byJAPAN

所在地 ：宮城県仙台市太白区柳生5-13-1

ＴＥＬ ：050（8880）0886

代表者 ：代表取締役 岩佐真吾

設 立 ：2014年8月28日

事業内容：菓子製造・販売