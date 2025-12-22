FLAFFY主催「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」来春3月に開催＆出店者続々決定！

株式会社FLAFFY

“ペットとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、約17.7万フォロワーの国内最大級のペット情報メディア事業や人間の服を愛犬の服にリメイクするサービスを展開する株式会社FLAFFY(本社：東京都渋谷区、代表取締役：廣田 智沙/以下 当社)は、今年11月に開催し約7万人の来場で大盛況となった、ペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ」に続いて、「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」を来春3月に駒沢オリンピック公園にて開催いたします。

■イベント概要

当社は、来春3月にわんこの聖地ともいえる「駒沢オリンピック公園」にて、ペットもヒトも一緒に楽しめるイベントを開催いたします。前回よりもわんちゃんエリアをさらに充実させ、引き続きヒトも楽しめるキッチンカー等も出店予定です。わんちゃんと一緒に食事やお買い物を楽しめる新しい体験を、駒沢オリンピック公園で前回よりもパワーアップしてご提供いたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園

【開催日程】2026年3月20日（金・祝）～22日（日）10:00-17:00

【開催場所】駒沢オリンピック公園 中央広場（東京都世田谷区駒沢公園1-1）

【想定動員人数】３日間の合計：約50,000名～70,000名

【入場料】無料

【公式Instagram】https://www.instagram.com/flaffy.fes/

■楽しいコンテンツ盛りだくさん

当イベントでは、「ペットもヒトも一緒に楽しめる」をコンセプトに、愛犬家の皆さまが1日中楽しめるさまざまなコンテンツをご用意いたします。全国から集まるペット関連ショップのブースをはじめ、前回大人気だったドッグランや犬種別オフ会、愛犬との思い出を残せるフォトブースなど、すべてのエリアをパワーアップして展開いたします。わんちゃんのおやつやお洋服なども実際に手に取って選べるのも、本イベントならではの魅力のひとつ。お気に入りのアイテムを見つけながら、愛犬とのお買い物をぜひお楽しみください！

＜前回11月イベントの様子＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G3Kt7vEMQWg ]

2025年11月22日～24日の3日間、東京・お台場で開催された「ジャパンわんこフェスタ秋 in 2025」は、約180店舗が集結し、約7万人が来場した大盛況のイベントとなりました。会場には、おやつや洋服、ヘルスケア商品など多彩なペット関連ブースが並び、来場者は愛犬と一緒に買い物や体験を楽しんでいました。

■一緒にイベントを盛り上げていただける出店者さまが続々と決定中！

全国各地から厳選した多彩なペット関連ブランド・サービスの出店が決定しました。ペットフードやケア用品、アクセサリー、ウェアなど、愛犬との日常をより豊かにする商品・サービスが一堂に会します。会場では実物を手に取りながら選べるため、質感やサイズ感も確認できます。お気に入りの一品を、愛犬と一緒に見つけてください。

詳細は【公式イベントInstagram】https://www.instagram.com/flaffy.fes/ にて順次ご案内していきますのでお楽しみに！

＜ご出店追加募集についてのお知らせ＞

ご出店につきまして、当初予定していた枠は満了となりましたが、

皆さまからの多数のご要望を受けてエリアを拡大し、追加枠をご用意いたしました。

新規出店のお申し込みは、上記ご出店お申し込みフォームより受け付けております。

なお、募集枠が上限に達した場合は受付を終了させていただく場合がございますので、ぜひお早めにお申し込みください。

・出店費用：130,000円～（ブースサイズ等により変動）

・出店お申込みフォーム：https://forms.gle/HPU43DcWu4a6ftb1A

＜当イベントに関するお問い合わせ先＞

ご不明点などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせくださいませ。

https://forms.gle/kuGntZ3SPdKvyMtM9

株式会社FLAFFYについて

【FLAFFY会社概要】

代表：廣田 智沙

本社：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー17.7万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2025年12月18日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（17万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA

