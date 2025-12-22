自分たちで考える『ふるさとの記念日』。津山市内の高校生と市民ら【300名】が参加。若者の発想で「つやまの日」を考え、地域の未来を共創する機会に。

津山商工会議所青年部

■地域の未来を担う高校生が、津山の魅力と課題に挑む

津山商工会議所青年部（津山YEG）は、令和7年12月19日(金)、津山市内の高校生と市民ら【300名】が参加する『高校生つやまの日事業プランコンテスト』を開催しました。

「もし“つやまの日”があったら？」をテーマに、津山市内3校・8チームが、地域の魅力や課題に向き合いながら、高校生ならではの発想で未来の津山を提案。

若者と地域が共に考える本事業は、「つやまの日」制定に向けた市民的の意識を高めるとともに、次世代が郷土への誇りを育み、地域の未来を共創する貴重な機会となりました。

■若者ならではの柔軟な発想で描く「つやまの日」

高校生たちは、観光・伝統文化・地産地消・地域交流・デジタル発信など、様々な切り口から「つやまの日」に実施する事業やイベントを提案。

「ぐるっとマルシェ-かえってきんちゃいプロジェクト-」「福祉を充実させるプロジェクト」「街中スタンプラリー」など、斬新かつ実現性の高いアイデアが並びました。

審査の結果、最優秀賞には【津山商業高校チーム 4ever】が選ばれました。

【最優秀賞受賞校コメント】

「“つやまの日”を通して、津山をもっと好きになる人を増やしたい。

私たち高校生の提案が、地域の未来に繋がる一歩になれば嬉しいです。」（津山商業高校チーム 4ever）

■特別講演：「世界から見た故郷『津山』の魅力」

特別講師として、津山市出身であり、SNS総フォロワー数600万人超の動画クリエイター【研ぎ師RYOTA】氏をお招きし、その経験をもとに、「世界から見た津山の魅力」について講演いただきました。

「津山には、世界に誇れる“人の温かさ”と“ものづくりの魂”がある。



挑戦することで未来は拓かれる。世界は思ったよりも近い。」（【研ぎ師RYOTA】氏）

高校生たちは、メモを取りながら熱心に耳を傾け、講演後の質問タイムでは「地域の魅力を発信するには何が必要か」など積極的な意見が飛び交いました。

また、当日は実演と公開収録を行い、SNSコラボ動画の投稿を行い、公開わずか1日で200万回以上の再生数(Instagram)を記録している。

※研ぎ師Ryota氏Instagram

https://www.instagram.com/ryota_togishi/

■主催者コメント（津山商工会議所青年部 第35代会長 鳥越直之）

「地域の未来を彩ることはどれだけの想いと情熱を寄せられるか！だと感じました。

つやまの日が今のための今までであり今からのための今である、そんな温かい日になるようこれからも根付かせてまいりたいとおもっております。」

■今後の展望

今回のコンテストで生まれた高校生たちの提案は、今後の「つやまの日」制定・事業化に向けた参考資料として活用される予定です。

地域住民・行政・企業・教育機関が一体となり、若い世代の想いを形にしていくことが、津山の持続的な発展に繋がります。

本事業は、津山の魅力と底力を発信するとともに、次世代が地域に誇りを持ち、共に未来を築く第一歩となりました。

■開催概要

名称：高校生「つやまの日」事業プランコンテスト

主催：津山商工会議所青年部

日程：令和7年12月19日（金）

会場：学校法人美作学園岡山県美作高等学校(津山市山北500）



プログラム内容：

１. 趣旨説明

２. 高校生による事業プラン発表会

３. 特別講演・実演

４. 審査・総評

５. 表彰式

■後援

津山市、美作県民局、津山市教育委員会、(株)山陽新聞社、

(株)津山朝日新聞社、(株)テレビ津山、津山商工会議所、日本商工会議所青年部

■本件に関するお問い合わせ

津山商工会議所青年部 事務局

〒708-0022 岡山県津山市山下30-9

TEL：0868-22-3141

Mail：shimoyama-1007@tsuyama-cci.or.jp

担当：下山