【大募集】国内最大級の親子フェスタ「リトル・ママフェスタ」の公式キャラクターデザイン公募開始！

株式会社エンファム

株式会社エンファム.（東京本社：東京都港区、福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 光太郎）は、国内最大級の親子フェスタ「リトル・ママフェスタ」の公式キャラクターを2026年2月15日（日）まで公募いたします。採用作品には賞金10万円（税込）を贈呈。一次審査通過作品は全国各地で開催されるリトル・ママフェスタ会場にて来場者による人気投票を実施し、大賞作品を決定いたします。

リトル・ママフェスタとは

リトル・ママフェスタ公式キャラクター大募集

「リトル・ママフェスタ」は、『ママたちが集まる場所をつくる』という想いを原点に、これから出産を迎える方や、現在子育てをしている方はもちろん、子育てに関わるすべての人に向けた、「出会う」「学ぶ」「遊ぶ」がぎゅっと詰まった国内最大級の親子フェスタです。

北海道から沖縄まで全国の主要都市で開催され、年間65回を超える開催数は、親子フェスタとして日本一の規模（自社調べ）。年間30万人以上のママ・パパが来場しています。

■募集の背景

「リトル・ママフェスタ」の会場には、子育てに奮闘するママ・パパ、好奇心いっぱいの子どもたち、さまざまな家族の姿があります。ハイハイレースで一生懸命進む我が子を応援する声、おひるねアートでのかわいい姿の瞬間をとらえようとするママ・パパ、ステージイベントで一緒に踊る親子の笑顔。会場では、かけがえのない家族の思い出がたくさん生まれています。

私たちは、この特別な時間をもっと「わくわく」するものにしたいと考えています。会場に足を踏み入れた瞬間から「楽しい気持ち」になり「元気」になってほしい、次のイベントが待ち遠しくなる。そんなイベントを更に盛り上げる存在として、全国のファミリーに寄り添い、笑顔を届けてくれる公式キャラクターを一緒に作り上げていきたいという思いから今回の「公式キャラクター」デザイン募集を実施することといたしました。

■募集概要

※応募要項や審査スケジュール、その他詳細は、募集ページよりご確認ください

■審査方法・スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18471/table/80_1_75f076824332762044e939ca086bc4f4.jpg?v=202512220152 ]

選考フロー : 運営事務局による一次選考 を経たのちリトル・ママフェスタ会場による人気投票にて受賞作品を決定、結果発表は、2026年7月開催のリトル・ママフェスタ内で発表予定



【一次審査】運営事務局による選考（募集終了後2週間程度）

【二次審査】一次審査通過作品をリトル・ママフェスタ会場の特設スペースにて掲示。来場したママ・パパ・子どもたちによる人気投票にて大賞を決定

【投票期間】2026年3月～5月末（全国のリトル・ママフェスタ会場にて実施）

【結果発表】2026年7月 リトル・ママフェスタ内で発表予定



あなたの生み出すキャラクターが、全国のファミリーの思い出の一部になるチャンスです。皆様からの多くのご応募をお待ちしております。

株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開。国内最大級子育てイベント「リトル・ママフェスタ(https://event.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202512)」、世界展開中の「Kawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202512)」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbCOLLECTION(https://bjbcollection.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202512)」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202512)」の運営をしています

株式会社エンファム.

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

https://enfam.jp/

【報道関係者様のお問い合わせ・取材申込み】

株式会社エンファム.広報担当：marketing@l-ma.co.jp

※現地イベントの写真素材提供、オンライン取材も受付中