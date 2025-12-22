リッチメニューの運用が簡単に！エルメに表示予約機能を追加

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年11月19日（水）に「L Message（エルメッセージ）」のリッチメニュー内機能のアップデートを実施しました。





今回のアップデートにより、アクションスケジュールやメッセージ配信などを介さず、リッチメニューの表示予約設定が可能になりました。管理画面上で完結するため、運用の手間が大幅に削減されます。

■管理画面上でリッチメニューの表示予約設定が可能に

リッチメニューの管理画面から、表示開始日時を直接予約できるようになりました。

これにより、キャンペーン開始日や告知タイミングに合わせてリッチメニューを自動で切り替えられます。





これまでのように手動での設定が不要となるため、よりスムーズに販促や予約導線を管理できるようになりました。

リッチメニューについて

リッチメニュー機能は、LINE公式アカウントのトーク画面下部に表示されるメニューを活用し、効果的な顧客誘導を実現する機能です。





画面下部に大きく表示されるため顧客の目に留まりやすく、単なるリンク集ではなく「顧客行動をデザインする導線」として活用できます。

▼活用例

- 予約フォームへのスムーズな誘導- タップしたユーザーへの自動タグ付与- 複数メニューのタブ切り替えによる情報整理

エルメの各種機能と連携することで、店舗・講師・サロンなど幅広い業態で顧客との接点を最大化でき、売上向上につなげる重要なツールとして活用できます。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティングを支える機能を提供します。これにより、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。

▼主な機能

- メッセージ配信- フォーム作成- 予約受付管理- 商品販売、決済- データ分析

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。





お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes