登録者数2240万超のカリスマYouTuber「はやたく」がAIと対決３本勝負！まずは「イケメン対決 胸キュンしりとり」。AIは本当に、しりとりができるのか？ 「胸キュン」を理解できるのか?!

人間 vs. AIを「しりとり」で?!

株式会社光文社はやたく vs, 月宮ヒカル

株式会社光文社（本社：東京都文京区）が制作する動画コンテンツ『私のシェフはAIくん(https://www.youtube.com/watch?v=dWjelYk9Wss)』に、YouTubeフォロワー2240万、TikTokフォロワー1100万のカリスマ「はやたく(https://enpass.agency/talent/hayataku/)」が登場。

「話題の生成AIの能力と勝負したい！」と、はやたく自身から提示されたお題は３つ。

まず始めは「しりとり」。しかも、元アイドルの「はやたく」らしく「女性を癒す『胸キュンしりとり』で勝負しよう」というリクエストが。

ギリア株式会社(https://ghelia.com/)の技術協力で作られたイケメンAIシェフの「月宮ヒカル」はこのリクエストにどう応えるのか？ 料理ではないオーダーに対応できるのか？ AIは「しりとり」ができるのか？ そもそも「胸キュン」を理解できるのか？

カリスマYouTuberらしい頭の回転の速さでどんどん出題する「はやたく」と、それに応対するAIの攻防が！

はやたくのしりとり自体がプロンプトとなり、実際にAIがどう回答するのかをお見せします。

さらに、「しりとり」に続いて、はやたくが「お金持ち」「女の子」のコスプレをしてAIに無理難題を持ち掛け、「AIの理性は崩壊するか？」をテストするコンテンツを。

また、ポーカー好きな彼が「AIとポーカー対決」する動画も配信準備中。お楽しみに！

AIシェフ 月宮ヒカル

「ヒトとAIの共生環境」を提唱するAIカンパニー「ギリア株式会社(https://ghelia.com/)」の技術協力で誕生した月宮ヒカル。

「サイバー空間で世界中の料理を修行したのさ」と語る自称天才シェフ。料理の知識はAIだけあって人間を遥かに超えるのは事実。ラグジュアリーなメニューから、庶民的なB級グルメまで、「どんなリクエストでもこなせるよ」というのだが…

「はやたく」とは？

「段ボール動画」で世界的大ブレイク！はやたく プロフィール

YouTube登録者数2270万

TikTok1086万フォロワー

2000年4月3日 愛知県出身

身長 179cm 体重 64kg

趣味：釣り、サウナ、料理、ダンス、爬虫類を25匹飼育

特技：マシュマロキャッチ、動画編集

「おもちゃが普及していない国でもダンボールや紙で遊ぶことができる」

幼稚園の頃から人形やおもちゃで遊ぶのが好きで、紙芝居を自分で考えてクラスメートに見せていた。「自分で考えて、自分で作って人に見せる」が彼の原点。

【実績】

・2016年高一ミスターコン準グランプリ

・TikTok CREATOR AWARDS2018男性部門１位獲得

・稲沢市観光PR大使

・華衛士F8ABA6ジサリス

・次世代ワールドホビーフェア2010 ベイブレード大会 優勝

【出演歴】

・NTV「シューイチ」 ・NTV「踊る!さんま御殿!!」 ・TBS「林先生の初耳学」 ・CX「呼び出し先生タナカ」 ・CX「エモろん~この論文、エモくない!?」 ・中京テレビ「前略、大とくさん」 ・CBCテレビ「花咲タイムズ」 ・CBCテレビ「High FIVE!!絶対バズるアスリート」 ・CBCテレビ「デラHi 学園」 ・TVK「猫のひたいほどワイド」

ドラマ

・中京テレビ「武将がスーツに着替えたら」小早川秀秋役

【私のシェフはAIくん 公式チャンネル】

https://www.youtube.com/@AI_Chef2025

【私のシェフはAIくん 公式X】

https://x.com/ai_chef2025