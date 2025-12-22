株式会社Mathmaji、米国テキサス州ホームスクール協会（THSC）とアフィリエイト・パートナーシップ契約を締結

株式会社Mathmaji

株式会社Mathmaji（読み：マスマジ、本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬 康令）は、テキサス州ホームスクール協会（Texas Home School Coalition、以下「THSC」）とアフィリエイト・パートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。本提携により、日本式グローバル向け算数学習アプリ「Mathmaji」が、テキサス州内の約16,000世帯以上のホームスクール家庭に向けて、THSC会員専用の特別価格で提供されることになりました。

■ テキサス州ホームスクール協会（THSC）について

１. ホームスクールとは

ホームスクールとは、公立・私立学校に通わず、保護者が主体となって家庭で子どもの教育を行う学習スタイルです。アメリカでは教育の選択肢の一つとして広く認知されており、近年ホームスクール家庭数は増加しています。各家庭の教育方針や子どもの個性に合わせた柔軟な学習ができること、きめ細かな個別指導が可能なこと、家族との時間を大切にしながら学べることなどが、ホームスクールを選択する理由として挙げられます。特にコロナ禍以降、オンライン学習環境の整備が進んだことも、ホームスクール人口の増加を後押しし、2021-22年度には約310万人（全児童・生徒の約6%）がホームスクールで学習（全米家庭教育研究所（NHERI）調べ）、その後も年5%の割合で増加していると推定されています（ジョンズ・ホプキンス大学教育政策研究所調べ）。

２. THSCについて

米国で2番目に人口の多いテキサス州は、ホームスクールに最も理解のある州の一つでもあります。1994年からホームスクールが法的に認められ、現在、テキサス州の生徒の8～10％（約50万～62万人の児童）がホームスクールを受けているとされます（THSCによる報告）。

テキサス州ホームスクール協会（THSC）は、1986年に設立されたテキサス州最大のホームスクール支援組織です。ホームスクール家庭の保護者が安心して学習を進められるよう、以下のような幅広い支援を提供しています。

- 学習のサポート：ホームスクールの始め方から日々の学習方法まで、経験豊富なスタッフやボランティアが具体的なアドバイスを提供します。- 教材・リソースの紹介：質の高い教材やカリキュラムの情報を提供し、各家庭に最適な学習環境づくりをサポートします。- コミュニティづくり：年次大会やイベントを通じて、ホームスクール家庭同士が情報交換や交流できる機会を提供します。- 保護者の安心サポート：ホームスクールに関する疑問や不安に寄り添い、家庭教育を続けるための継続的なサポートを行います。

公式サイト：https://thsc.org/

■ Mathmajiのアプローチ

グローバル向け算数学習スマホアプリ「Mathmaji」は、日本のカリキュラムと指導方法をベースにした本格的な算数学習アプリとして、すでにアメリカで7万2,000件を超えるダウンロードを獲得しています。次のような特徴があり、ホームスクール家庭に適したアプリです。

１. 日本をベースにしたオリジナルカリキュラム：日本の学習指導要領をベースに、アメリカとシンガポールの学習基準にも対応するよう独自に開発された、オリジナルカリキュラムを提供します。

２. 理解を促進するインタラクティブなレッスン：1回あたり5分程度の短いレッスンの中に、図表やアニメーションを用いた分かりやすい解説に加え、質問や練習問題に対して解答を入力、即時フィードバックが得られる仕組みがあります。

３. 理解を定着させるドリルやゲーム：各レッスンに対応するドリルで、レッスンの学習事項の反復練習が可能です。楽しみながら計算の速さと正確さを向上させることのできるゲームも設置しています。

４. 充実した保護者向けメニュー：学習の進捗や単元ごとの理解度など、子どもの学習状況を見ることができる保護者向けメニューを設置。保護者は安心して子どもの学習継続を応援できます。

App Store：https://apps.apple.com/us/app/mathmaji-math-learning/id6469683426

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaji.app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaji.app&hl=ja)

■ このたびの提携について

１. 提携の内容

THSC会員は、Mathmajiのサブスクリプションを特別価格で利用可能となります。MathmajiはTHSC経由のサブスクリプション収益の一部をTHSCに還元します。これによりMathmajiは、ホームスクール家庭をさまざまな面で支えるTHSCの活動を支援します。

またMathmajiは、2026年5月に開催されるTHSCの展示会に出展し、ワークショップを主催します。この展示会は、テキサス州全域から多くのホームスクール家庭が来場するため、Mathmajiが潜在的なユーザーに直接にPRを行い、ホームスクールコミュニティ内でのブランド認知度を高めるための絶好の機会となります。

２. 期待される効果

本提携により、Mathmajiは以下のメリットを期待しています。

- 市場拡大：THSCに加盟する16,000世帯以上のホームスクール家庭へのリーチ拡大- ブランド認知度向上：テキサス州最大のホームスクール支援組織との提携による信頼性の向上- ユーザー基盤の拡大：THSC会員専用の特別価格提供により、新規ユーザー獲得の加速- コミュニティとの関係強化：THSCのイベントやニュースレターを通じた継続的な露出機会の獲得■ 株式会社Mathmaji 代表取締役 廣瀬 康令のメッセージ

Mathmajiは、日本の学習指導要領に準拠した質の高い算数教育を英語で提供することで、アメリカのホームスクール家庭が求める、体系的で理解しやすい算数カリキュラムのニーズに応えます。本提携を通じて、より多くの家庭に日本式算数教育の優れた点を体験していただき、子どもたちの確かな学力向上に貢献してまいります。このたびの提携を機に、Mathmajiは北米を中心としたグローバル市場での展開をいっそう加速し、世界中の子どもたちに質の高い教育機会を提供してまいります。

■ 株式会社Mathmajiについて

株式会社Mathmajiは、「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界」の実現を目指しています。「民間セクターの世界教育機関として、場所、年齢、家族、収入に関係なく、世界中の人に質の高い教育を提供する」というミッションのもと、デジタルテクノロジーを駆使することで、日本が誇る優れた教育を、世界中の子供たちに提供します。

■ 会社概要

会社名：株式会社Mathmaji

代表者：代表取締役 廣瀬康令

東京オフィス：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー2F G-STA SQUARE

米国オフィス：6900 Dallas Pkwy, Plano, TX 75024, USA

設立日：2021年8月12日

資本金：13,400万円（資本準備金を含む）（2023年12月27日現在）

事業内容：「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界の実現」というビジョンのもと、デジタル教育事業の推進

ウェブサイト：https://www.mathmaji.com