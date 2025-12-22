【JACOB&CO. STORIES】Vol.17：パレイシャル クラシック――クラシックの異端、ジェイコブ＆コーの異端

ジェイコブ・アンド・コー・ジャパン株式会社

”Inspired by impossible”

その合言葉のもとに大胆さと創造性を武器とし、様々な “既成概念” を軽々と打ち壊し、飛び越えてきたジェイコブ＆コー。

そんなブランドが、クラシックウォッチという王道ジャンルに挑むとどうなるのか。

――その答えのひとつが、「パレイシャル クラシック」です。

一見控えめに見せるのに、どこか強く惹きつけられる。穏やかな表情の奥に、研ぎ澄まされた個性が息づく。王道を知る者にしか表現できない、異端のクラシック。

それがパレイシャル クラシックの魅力にほかなりません。

【公式HP】パレイシャル クラシック :https://jacobandco.jp/timepieces/palatial-classic/

天然石が語る個性 ― オニキス、ラピスラズリ、マラカイト

パレイシャル クラシックの表情を決定づけるのは、大自然が長い時間をかけて育んだ天然石の文字盤です。パレイシャル クラシックに使用される天然石は、オニキス、ラピスラズリ、マラカイトの3種類。これらの天然石は単なる素材ではなく、それぞれが豊かな歴史と象徴性を纏っています。

オニキスダイヤル／SSケース／ブラックアリゲーターストラップオニキスダイヤル／18Kローズゴールドケース／18Kローズゴールドブレスレット

オニキスは古代エジプトにおいて王族が儀式に用いたと伝えられ、ローマでは戦士の守護石として珍重されました。漆黒の艶は光を静かに映し返し、迷いを断ち切るような強さを宿します。力強さを内包した黒が、パレイシャルに深みと潔さを与えています。

ラピスラズリダイヤル／SSケース／ブルーアリゲーターストラップラピスラズリダイヤル／18Kローズゴールドケース／ブルーアリゲーターストラップ

ラピスラズリは「王の青」とも呼ばれ、ツタンカーメンの黄金の仮面にも用いられた高貴な石です。古代メソポタミアから遥かなシルクロードを経てヨーロッパへ伝わり、ルネサンス期には最高級絵画顔料ウルトラマリンとして、レオナルド・ダ・ヴィンチら巨匠に選ばれてきました。夜空を閉じ込めたような青は、知性と精神性を象徴します。

マラカイトダイヤル／SSケース／グリーンアリゲーターストラップマラカイトダイヤル／18Kローズゴールドケース／グリーンアリゲーターストラップ

マラカイトは、紀元前の宮殿壁面やロシア皇帝の離宮装飾としても名高い壮麗な装飾石です。幾重にも連なる緑の層は繁栄を表し、ヨーロッパでは幸運を呼ぶ石として伝えられてきました。視線を捉えて離さない生命力が、静かな気品と共存します。

天然石は同じ模様が存在しない、唯一無二の存在です。そのためパレイシャル クラシックは、一本ごとに異なる物語を持ち、選ばれた瞬間から所有者だけの価値が始まります。腕元で輝くその美は、単なる飾りではありません。時を超えて継承されてきた文化や歴史を纏い、生きた芸術作品として時を刻みます。

“普通に見せて普通ではない” ― デザインと機能が語る哲学

ビッグデイトパワーリザーブ インジケーター

クラシックな見た目の奥に潜むこだわりは、実際に手にした瞬間に顕わになります。視認性と存在感を両立したビッグデイトは、余計な装飾を排しながらも力強いアクセントとして機能。「クラシックウォッチにデイト表示を組み込む」という一見すれば単純な答えにさえ、妥協を許さないジェイコブ＆コーの信念を物語っています。

そして、手巻き式という選択。

あえて自動巻きに頼らず、持ち主が自らの手でゼンマイを巻き上げる――。その行為自体が、時間と向き合い、腕時計を“動かす主体”となる喜びを生み出します。静かに歯車が息を吹き返すあの瞬間には、機械式時計の原点と、クラシックが秘める究極の贅沢が宿っています。

パワーリザーブ・インジケーターは、その体験を視覚化する存在です。単なる機能表示ではなく、「生きた機械を扱う愉しみ」を日常に溶け込ませる知的なディテール。どれほどゼンマイに力が宿り、あと何時間共に時を刻むのか――時計と交わす対話を、より深く豊かなものにしてくれます。

さらに、ブレスレットモデルの造形は、“Palatial（パレイシャル）=宮殿のような・荘厳な”というモデル名にふさわしい優雅な佇まいを宿しています。単なる直線的なリンクではなく、丸みを帯びた独特のラグと同様の形状が連なることで、まるで壮麗な回廊のように波打つ陰影を生み出します。ケースとの一体感が高く、流れるようなラインが手首に優しく沿うことで、実際の着け心地においても卓越したフィット感を実現しています。

静けさの中に宿る個性 ― パレイシャルの本質とは

華美ではなく、本質に宿る美を信じる人のために。伝統への敬意と革新への意志を絶妙なバランスで融合し、クラシックの未来を静かに切り拓くタイムピース。

それは控えめな佇まいでありながら、手首に収まった瞬間、言葉以上の存在感を放つ。

「気付く人には、わかる」美しさ。

パレイシャル クラシック――宮殿のエレガンスを、あなたの腕元に。

【The Latest｜新たな一歩】

ジェイコブ＆コーは、絶えず進化を続けています。

ここでは、ジェイコブ＆コーの最新の動きをお届けします。

◆JACOB&CO. STORIES

2022年4月、JACOB&CO. JAPAN（代表取締役 福田魁）が設立されました。

今年、ジャパン設立から3年目という節目を迎えるにあたり、改めてブランドの軌跡を深く掘り下げ、その本質に迫る連載企画「JACOB&CO. STORIES」を始動します。

本企画では、ブランドの創業から現在に至るまでの歴史、世界的なパートナーシップ、そして珠玉の現行コレクションを、全24回にわたってご紹介予定。

なお、本連載は毎月第2・第4月曜日に公開を予定しております。

ジェイコブ＆コーの軌跡を、定期的にお届けしてまいります。

＊連載構成＊

Vol.1～Vol.4：『ブランドヒストリー』 創業から成長まで、ジェイコブ＆コーの原点に迫る。

Vol.5～Vol.7：『パートナーシップ』 各界とのグローバルなパートナーシップを紹介。

Vol.8～Vol.24：『現行コレクション』 革新と美学が息づく現行ラインナップの魅力を紐解く。

【ジェイコブ＆コーについて】

1986年に設立。当初は高級ジュエリーを取り扱い、宝飾業界で高い地位を確立し、2002年に時計業界へ本格的に参入しました。世界中のセレブリティを中心に一世を風靡したファイブタイムゾーンウォッチから始まり、これまで不可能と言われてきた複雑機構「アストロノミア」、「ツインターボ」、「ブガッティ シロン」などの開発に成功し、時計業界に技術革新を起こし続けています。現在、ジェイコブは超高級車メーカー「ブガッティ」やサッカー界のスター選手「クリスティアーノ・ロナウド」などとパートナーシップ契約を結び、「不可能を可能に」というコンセプトのもと革新的な作品を生み出し続けています。スイス最高峰の時計製造技術と宝飾業界で培った高い芸術性とノウハウを兼ね備え、時計業界の最先端を行くブランドとして、世界中で多くのファンを魅了し続けています。

