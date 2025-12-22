業務成果がAmazonギフト券に。「遊びゴコロ」で組織を変える新SaaS「OFFICE DOCK（オフィスドック）」（特許出願中）提供開始

アステッキホールディングス株式会社

アステッキホールディングス株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：岩谷嘉仁）は、遊びゴコロでビジネスを加速させる組織成長支援ツール「OFFICE DOCK（オフィスドック）」（特許出願中）をリリースいたしました。

本サービスは、日々の業務管理に「ゲーミフィケーション」の要素を掛け合わせた、全く新しい概念のSaaS（Software as a Service）です。「見えないコストの可視化」という経営課題を解決しながら、従業員がRPGゲームのように楽しみながら業務に没頭できる仕組みを実装。現在、特許出願中の独自アルゴリズムにより、組織のエンゲージメント向上と自走型組織への変革を強力に支援します。

サービスサイトはこちら(https://officedock.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202512_02)

■ 開発の背景：なぜ今、「遊びゴコロ」が必要なのか

現在、多くの企業は労働力不足（労働人口の減少）と物価高騰によるコスト高に直面しています。

加えて、従業員は業務に追われ、優先順位を見失い・新規性を喪失するなど、企業は事業成長のボトルネックの多さに頭を抱えています。

その根本原因の一つに、「誰が何に時間を使っているか見えない（見えないコスト）」というマネジメント層の悩みと、「自分の業務が正当に評価されているか不安」という従業員の心理的な乖離がありました。

従来の業務管理ツールは「監視・管理」の側面が強く、入力自体が形骸化しやすいという課題がありました。そこで当社は、「従業員自らが使いたくなる」仕組みこそが、正確なデータ収集と生産性向上の鍵であると定義。 「生産性向上（経営の論理）」と「遊びゴコロ（従業員の心理）」という、一見相反する要素を融合させ、組織全体を活性化させる「OFFICE DOCK」を開発いたしました。

■ OFFICE DOCK 3つの特徴

1. 【経営視点】見えないコストを「見える化」し、利益を生む体質へ

タスク管理機能と連動し、業務時間を自動集計します。どのプロジェクト、どの業務カテゴリーにどれだけの時間が投下されたかを構造的に把握。「売上-原価（人件費含む）＝粗利」の予実管理がリアルタイムで可能となり、勘や経験に頼らないデータドリブンな経営判断を実現します。

2. 【従業員視点】頑張りが福利厚生に変わる報酬システム

本サービスの最大の特徴は、業務完了やスキルアップに応じて、ゲームのように「コイン」や「パール」が貯まる仕組みです。

- アバター育成： 獲得したアイテムで自分だけのアバターをカスタマイズ。- リアルな報酬への交換： 貯まったコインは、Amazonギフト券などのリアルな報酬に交換が可能。- サンクスメッセージ機能： 従業員同士の感謝もコインとして還元。

「日々の頑張りが目に見える報酬や楽しさに変わる」体験が、従業員のログインモチベーションを高め、入力データの精度を担保します。

3. 【組織視点】「次に何をすべきか」がわかる。スキルマップ連動型の人材育成

日々のタスク実行結果が、自動的に個人のスキルマップに反映されます。従業員はゲームのレベル上げのような感覚で、自身の現状と目標（次に習得すべきスキル）を直感的に把握可能。上司が細かく指示を出さなくとも、従業員が自ら考え行動する「自走型組織」の構築を促します。

■ 今後の展望

「OFFICE DOCK」は単なる業務効率化ツールではありません。働く人の「心のエンジン」を点火し、企業の文化そのものをアップデートするプラットフォームです。

会社経営は理論的でなくてはなりません。OFFICE DOCKは蓄積された実証データで働く人の「心のエンジン」を動かします。理論を活用する目的は、「企業価値」と「従業員の働く意味」を見つけることです。

理論と本質を両輪でサポートすることで、企業の戦略・文化づくりに貢献してまいります。

■オフィスドックカレッジ‐エンタメ的ビジネススクール

オフィスドックカレッジとは、生産性と遊びゴコロを両立させた成長支援ツール「OFFICE DOCK」の公式Youtubeチャンネルです。

経営や組織に対する疑問をエンターテインメントとして楽しく学べます。

■ アステッキホールディングス株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vwRpIPYjlhU ]- 社名：アステッキホールディングス株式会社- 本社所在地：兵庫県神戸市中央区北長狭通三丁目1番15号 Ｇビル神戸三宮3Ｆ- 事業内容：教育システム開発事業・医療系メディア事業・教材制作事業- アステッキホールディングス株式会社サービスサイト：https://www.astick0115.com/(https://www.astick0115.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202512_01)- OFFICE DOCKサービスサイト：https://officedock.jp/(https://officedock.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202512_02)- オフィスドックカレッジ‐エンタメ的ビジネススクール：https://www.youtube.com/@officedock2025