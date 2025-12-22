日本でも珍しい伝統工芸品が一堂に「招福展」開催

2026年1月2日（金）～1月6日（火）開催

粋響株式会社

和でつながる、日本のお正月。日本でも珍しい伝統工芸品を間近で見られる展示販売会

会場：江戸屋本店（静岡県富士宮市／富士山本宮浅間大社前） 入場無料

伝統屋 暁（協力：粋響株式会社）は、2026年1月2日（金）～1月6日（火）の5日間、江戸屋本店（静岡県富士宮市宮町3-2、富士山本宮浅間大社前）にて、伝統工芸の展示販売会「招福展」を開催します。

本展では、玉鋼アクセサリー、和紙製品、麦わら細工、手描き和凧など、日本でも珍しい伝統工芸品を間近でご覧いただけるほか、会期中限定の実演販売や抽選企画も実施します。入場は無料です。

開催の背景

日本の伝統技術は、守るだけでは次の世代に残りません。実際に手に取られ、暮らしの中で使われ、対価が作り手に循環することで初めて継承が現実になります。

招福展は、伝統工芸を“遠い世界のもの”ではなく、現代の暮らしに迎え入れられる形で紹介し、作り手と受け手がつながる入口をつくるために企画しました。会期中は展示販売に加え、実演販売や抽選企画を通じて交流のきっかけを増やし、さらに売上の一部を伝統文化を後世に伝える活動団体へ寄付することで、文化が続く仕組みづくりにもつなげていきます。

イベントの詳細

◆会期：2026年1月2日（金）～1月6日（火）

◆時間：9:00～17:00（※1月6日（火）のみ16:00まで）

◆会場：江戸屋本店（静岡県富士宮市宮町3-2、富士山本宮浅間大社前）

◆入場：無料

◆主催：伝統屋 暁 ◆協力：粋響株式会社

◆内容：伝統工芸品の展示販売、会期中限定の実演販売、ガラポン抽選会

見どころ

◆日本でも珍しい伝統工芸品を「間近で」見られる展示販売

・玉鋼アクセサリー

・和紙製品

・麦わら細工

・手描き和凧 など

◆ガラポン抽選会（ハズレなし）

展示会場でのお買い物2,000円ごとに1回チャレンジ。必ず景品をプレゼントします。

◆会期中限定の実演販売

凧絵師による「直筆トートバッグ」を会場にて実演販売します。

・直筆トートバッグ：1,500円

・数量限定

※林直輝氏 在廊時に実演

出展者

◆佐野翔平（伝統屋 暁 代表）

静岡県富士宮市出身。火縄銃射撃競技 全日本選手権優勝（日本一）。

「日本の誇りを継ぐ精神」を軸に伝統工芸を国内外へ発信し、ミラノコレクションやカンヌ国際映画祭関連展示にも出展。

◆辻 紀子（麦わら細工職人）

長崎県雲仙市出身。麦わら細工の道を歩み、江戸時代からの編み技法「大森細工」の復活へ導く。

◆辻 伊斎（麦わら細工職人）

旧修善寺町生まれ。麦わら細工と共に育ち、技術継承への危機感からSNS等で魅力を発信。作品づくりと新たな挑戦に取り組む。

◆林 直輝（凧絵師）

静岡県富士宮市出身。骨董喫茶 健康堂・ギャラリー駿河 代表。

経済産業大臣指定伝統的工芸品産地委員、日本伝統工芸展鑑査委員等を歴任。テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」鑑定士として出演中。

伝統屋 暁の想い

[担当者イメージ][ 伝統屋 暁 代表 佐野 翔平 ]

伝統屋 暁は、世界に誇れる日本の伝統や文化、職人の技術を、より多くの方に知っていただきたいという想いで運営しています。

「技術を活用し職人に還元する」をテーマに、暮らしに寄り添う商品を届け、手に取ってくださった方、商品、職人がつながる環境づくりを目指しています。

また、本展の売上の一部は、伝統文化を後世に伝えていく活動をしていらっしゃる団体や組織へ寄付いたします（詳細は後日ブログにて報告）。

お問い合わせ先

※お問い合わせは江戸屋本店ではなく、伝統屋 暁へお願いいたします。

伝統屋 暁 E-mail：dentoya.akatsuki@gmail.com