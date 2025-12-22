「カブアンド」第2期株主誕生　～株主数82万人超で国内8位にランクイン～

株式会社カブ＆ピース

株式会社カブ＆ピース（代表取締役社長：前澤友作、本社：東京都港区、以下「当社」）は、2025年12月22日にカブアンド種類株式第2期（以下、「第2期」といいます）の株式の割当てが完了したことをお知らせいたします。

これにより、133,793人の新たな株主が誕生した結果、株主数は823,947人になりました。なお、第2期で発行した株式の総数は208,622,993株であり、種類株式の発行総数は627,848,243株となりました。

あわせて、株主数や保有株数の分布など、第2期株式の割当てに関するデータを公開いたします。

■第2期株主データについて

１．株主数ランキング

２．株主の保有株数と割合（*1）

３．保有株数ランキング（*1）

４．株主の平均保有株式数（*1）

■株主データの傾向まとめ

第2期株式の割当てにより、当社の株主数は823,947人となり、日本企業の中で第8位にランクインしました。株主数上位にランクインする各社の株主数が増加する中において、当社は第1期株主誕生時から株主数を着実に伸ばし、株主数ランキングで1ランクアップとなりました。

保有株数の分布は、50株以下を保有する株主が35.5％となり、初期利用者のようなライトユーザー層が幅広く参加していることが分かります。また、3,001株以上を保有する株主は合計で6.3％となり、第1期の3.7％から上昇しています。サービスの継続利用によって、比較的多くの株式を保有する株主が増加していることが読み取れます。

なお、最多の保有株数は347,257株となり、上位10名の合計保有株数は1,932,527株となりました。

カブアンドでは、株主数の拡大に加え、株主一人ひとりのエンゲージメントの向上を重視しています。 第1期における株主あたりの平均保有株式数は607株でしたが、第2期では762株となり、平均保有株式数が増加しました。単に株主数が増えただけでなく、サービス利用および株引換への参加を継続するユーザーが増え、株主一人ひとりの関与が着実に深まっていることを示しています。

■保有資産の変化を実感できる株主体験

第2期株主誕生のタイミングにあわせ、株主が自身の保有資産の変化を直感的に確認できるコンテンツを新たに用意しました。

第1期株引換（発行価格3円）および第2期株引換（発行価格6円）で取得した株式数と評価額（*2）を一覧で表示し、発行価格の変化に伴う保有資産の推移を、視覚的に分かりやすく示しています。

このコンテンツを通じて、株主は株式の発行価格の変化が保有資産の価値にどのような影響を与えるのかを、自身の体験として理解することができます。

今後も、単に株式を配布するだけではなく、保有している株式を通じて、株主の皆様が株式への理解や関心を深めていける体験を提供してまいります。

＊1 カブアンド種類株主のみを対象にしたデータです。

＊2 評価額とは、「現在お持ちの株数」に、第1期募集の発行価格（1株3円）、第2期募集の発行価格（1株6円）、それぞれを乗じて算出した参考数値であり、実際の保有資産とは異なります。

発行価格はカブアンド種類株式の株価を示すものではありませんので、保有資産に記載の参考数値はあなたが保有するカブアンド種類株式の価値を示すものではなく、またこれを保証するものではありません。また、現時点で当該価格での換金や譲渡ができるものではなく、またこれを保証するものではありません。

将来的に当社株式が上場してカブアンド種類株式が普通株式に転換された後、参考数値と同一の価格で売却可能なことを保証するものではありません。

2027年12月末までに当社株式が上場できなかった場合に、当社による買取りを希望したときの買取価格は、「あなたの保有資産」に示された額を下回る可能性があります。

◆カブアンドとは

サービスの利用者が、カブ＆ピース社の未公開株を受け取ることができる（*1）、日本初（*2）のサービスです。電気、ガス、モバイルデータ通信、インターネット通信、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカード、保険代理店、リワード、Wi-Fiルーター事業を提供しており、サービスの利用者は利用料金に応じた株引換券を受け取ることができます。株引換券は株をもらうために必要な電子チケットのようなもので、1枚1円として株と交換することができます（*3）。お渡しする株はカブ＆ピース社の未公開株です。株に交換しない場合は、本サービスの割引に使える割引券に交換することができます。

カブ＆ピース社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げ、ポイントなどでお客様を囲い込むのではなく、株式をお渡しすることで、私たちの経済圏にお客様兼株主として参加いただき、会社を成長および上場させ、所有する株式の価値を最大化させていくことを共通目標としています。また、当社の取り組みにより、株を所有することが国民全体に広がることで、一部の資本家に資本が偏り、富が偏在している状況を、資本の分散によって滑らかにし、格差の是正に繋げていきたいと考えています。

＊1株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。

＊2サービスの利用を通じて、自社の未公開株を取得できるスキームが日本初であることを意味します。（2024年11月自社調べ）

＊3株引換券を株と交換するためにはウェブサイトからの申込が必要です。

ホームページ：https://kabuand.com/(https://kabuand.com/)

本プレスリリースは、金融商品取引法に基づいた目論見書ではありません。カブアンド種類株式及び当社に関する詳細な情報が記載された目論見書は当社のウェブサイト（https://kabuand.com/documents/prospectus3.pdf ）よりダウンロード可能です。お申込みを検討の際は、目論見書を必ずご覧ください。