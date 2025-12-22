美容も健康も農家も守る――罪悪感ゼロ！栄養満点の「米ぬかチョコ」がクラファンで先行登場！

合同会社wellty

2025年12月22日、合同会社wellty（本社：東京都、代表：平野 優子）は、日本が誇るスーパーフード「米ぬか」を20％配合したチョコレートの新ブランド「re:nuka（リヌカ）」を発表し、クラウドファンディングをスタートいたします。



【Makuakeプロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/wellty2025/(https://www.makuake.com/project/wellty2025/)

「米ぬか×チョコレート」という斬新な組み合わせは、美容・健康・エシカルを追求するwelltyならではの挑戦。廃棄されがちな米ぬかをアップサイクルし、罪悪感ゼロで楽しめるチョコレートという形で新たな可能性を広げました。

今回のクラウドファンディングでは、一般発売に先駆けて「re:nukaチョコレート」をいち早くお届けします。

■なぜ米ぬかなのか？

米ぬかとは、玄米の外皮や胚芽部分のこと。実は、玄米の栄養素の玄米の栄養素の多くは「米ぬか」に含まれています。ビタミンB群、食物繊維、ミネラルなど、まさに栄養の宝庫です。しかし精米の過程で取り除かれ、多くは飼料や廃棄物として扱われてきました。

私たちは、この「眠れる栄養資源」に新たな価値を与えたいと考えました。未利用資源である米ぬかをチョコレートに配合することで、手軽に美味しく玄米の栄養を摂取できるだけでなく、農家の未来や環境保全にもつながる“優しい循環”を生み出します。

■罪悪感ゼロの理由

- 栄養満点：3粒で米ぬか5ｇが、摂取可能です。- 美容と健康に配慮：白砂糖・乳製品・乳化剤不使用。蜂蜜の優しい甘さで仕上げました。- ローチョコレート製法：加熱を最小限に抑え、カカオ本来の栄養素や酵素を残す製法。- フェアトレードカカオ使用：エクアドル産アリバ種を採用し、カカオ農家の暮らしを守ります。- 環境配慮パッケージ：紙製・生分解性素材を採用し、プラスチックフリーを目指します。

「美味しいけれど罪悪感がある」「健康に良いけれど続かない」――そんな従来のジレンマを解消し、美味しさも健康も未来も大切にしたチョコレートです。

■3つのプラスの循環

１．農家さんの未来を支える

廃棄されていた米ぬかが新たな収入源に。自然栽培に挑戦する農家が増える可能性を広げます。



２．地球環境を守る

肥料・農薬・除草剤に頼らない自然栽培は土壌や水質を守り、地域の慣行栽培の水田より約27%削減される試算となり、生物多様性保全への貢献はもとより、地球温暖化対策の観点からも評価されました。



３．健康習慣をサポート

「玄米が苦手」「続かない」という声を、チョコレートという形で解決。仕事の合間やお茶の時間に、無理なく栄養をチャージできます。

■re:nuka フレーバーラインナップ（第一弾）

- 宇治抹茶- 黒胡麻- プレーン

いずれも米ぬかパウダー20％配合。

ホワイトデーギフトにも最適な、一口サイズのボンボンショコラです。ショコラティエの繊細な手仕事により、美味しさと美しさを兼ね備えた特別な一粒が完成しました。

■開発ストーリー

合同会社welltyは、2022年に「wellty chocolate」を立ち上げました。美容や健康に配慮しながらも「美味しい」を妥協しないチョコレートは、多くのお客様から「やっと食べられるチョコレートが見つかった」「ハイカカオの概念が変わった」といった声をいただき、わずか2ヶ月半で百貨店バレンタイン催事に出店するまでに成長しました。

wellty chocolate

その中で代表・平野 優子が強く感じていたのは、日本の農業に対する想いでした。自身も農学部出身で、祖父母や親戚が農業に携わっていたことから、幼い頃から農業が身近な存在。農作物を育てる方々への尊敬の念と「農家さんの未来を支えたい」という気持ちが次第に高まっていきました。

そんな折、NPO法人 岡山県自然栽培実行委員会の理事長・高橋氏との出会いが訪れます。高橋氏から「米ぬか粉の販売を予定している」という話を伺った瞬間、平野の中で「米ぬかチョコレート」の構想が一気に広がりました。

代表・平野とNPO法人 岡山県自然栽培実行委員会 理事長・高橋氏

米ぬか特有の香ばしさと栄養を活かしつつ、蜂蜜の優しい甘さとカカオの深い風味を調和させるため、何度も試作を重ねました。乳化剤を使わない製法は、温度や質感のわずかな変化が仕上がりを左右します。その難しさを乗り越え、職人の緻密な手仕事が美味しさと美しさを両立させました。

■自然栽培米とは

re:nukaチョコレートに使用する米ぬかパウダーは、岡山県産「自然栽培米」から生まれたものです。

「自然栽培」とは、太陽・空気・水・土壌など自然界の生態系が持つ仕組みを活かし、肥料・農薬・除草剤に頼らない栽培方法です。（※NPO法人岡山県自然栽培実行委員会が認めた資材を一部生産者が使用しています。）自然の力だけで育つ作物は、環境負荷を最小限に抑えながら豊かな味わいを生み出します。

この「おかやま自然栽培米」は、農林水産省が実施する環境負荷低減の取組「見える化」において、最高ランクの星3つを2年連続で取得。農林水産省が実施している環境負荷低減の取組の「みえるらべる」最高ランク星3つを取得しています。（令和6年産と令和7年産の2年連続）生物多様性保全だけでなく、地球温暖化対策の観点からも評価されています。

さらに、使用する品種「朝日」は、人工交配をしていない希少種で、コシヒカリやササニシキの祖先にあたるお米です。上品で優しい甘みと旨みを持ち、米ぬかパウダーにするときな粉のような香ばしい風味が広がります。

この自然栽培米から生まれる米ぬかを20％も配合したチョコレートは、まさに「美味しさ」「栄養」「環境配慮」を兼ね備えた唯一無二の存在です。

■クラウドファンディング概要

開始日：2025年12月22日(月)6時

終了日：2026年1月30日(金)23時59分

プラットフォーム：Makuake https://www.makuake.com/project/wellty2025/

リターン発送予定：2026年3月12日頃（一般発売より先行お届け）

■代表コメント

合同会社wellty 代表 平野 優子

「米ぬかは栄養の宝庫でありながら、これまで廃棄されてきました。チョコレートという形で美味しく、楽しく、健康に取り入れられることで、農家さんの未来も、地球環境も、そして食べる人の心も身体もプラスになる循環を広げたいと思っています。」

■会社概要

合同会社wellty

「今より自分を好きになる人を増やし、思いやり溢れる世界をつくる」をミッションに、美容・健康・エシカルをテーマとした食のセルフケアブランドを展開。

代表：平野 優子

岡山県出身。大学で食料経済学を学び、洋菓子メーカー勤務を経て料理教室やダイエットヘルスコーチとして活動。2022年に合同会社welltyを設立。罪悪感なく楽しめるだけでなく、環境・生産者にも優しいチョコレートを開発し続けています。