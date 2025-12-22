肥満への新しいアプローチ。医師がすすめる「MCTオイル」でおなかまわりスッキリな人が急増中！ムック『MCTオイルのすごい健康長寿力 』発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2025年12月22日（月）に『MCTオイルのすごい健康長寿力 ダイエット、おなかまわりスッキリ、腸内リセットまで効く！』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074627752）を発売いたしました。

「MCTオイル」はすぐエネルギー化、体にたまった脂肪の燃焼率もアップ！

「油を摂ると太る」と思っていませんか？ 実はその常識をくつがえすオイルがあります。

それが、「MCTオイル（中鎖脂肪酸100％の食用オイル）」です。中鎖脂肪酸は、ココナッツやパームフルーツ、母乳などにも含まれる天然成分。一般的な油の成分（長鎖脂肪酸）と比べて、吸収・代謝が約4倍速く、摂取後すぐにエネルギーに変換されます。そのため体脂肪になりにくいのが特徴です。

そして、すでについている体脂肪にも作用し、エネルギー化しやすくする働きももっています。さらに、吸収されたMCTオイルの一部は、腸を動かすホルモン「グレリン」の働きを助け、排便を促し、吸収されなかった一部のMCTオイルは、大腸で潤滑油として作用。便のすべりをよくすることも明らかになっています。

使ってみたらやせた！長年落ちなかった内臓脂肪が落ちた！喜びの体験談が続々

「4週間で体重が4kg減！腹囲が7cm減！」など、MCTオイルの摂取を実践して、うれしいダイエット効果、便秘改善効果を得た体験談が本誌に続々と集まりました。

摂取は１日小さじ1/2。加熱せず、食事に混ぜたりかけたりが基本

MCTオイルの摂取推奨量は「１日に小さじ2分の1（約2～3g）」です。また、MCTオイルは「生のまま」使います。「火にかけない」「仕上げに使う」と覚えてください。一般的な植物油に比べて煙点（スモークポイント）が低く、加熱すると発煙や泡立ちが起こりやすい油です。炒め物や揚げ物などの加熱調理には不向きなのです。コーヒーやお茶、みそ汁やスープなどの飲み物、サラダや肉料理、魚料理、白米などのおかず、ごはんに混ぜるだけ、かけるだけでOK！ 温かい料理に混ぜる、かけることは問題ありません。

MCTオイルの健康効果はまだまだあります！

「若々しさを保つ」「脳のエネルギーとなり集中持続力を高める」「認知症を予防する」「スポーツの持久力を上げる」「生活習慣病のリスクを下げる」などの研究報告も確認されています。

MCTオイルはまさに“健康長寿オイル〞

その実力は、すでに多くの臨床例と科学的データが裏づけています。本書では、MCTオイルがどのようにダイエットを助け、健康増進に寄与するのかを、図解とイラストでやさしく解説。さらに、腸内環境をととのえる作用、脳の働きをサポートする可能性など、健康長寿に役立つ多面的なメリットについてもわかりやすく紹介します。

【監修者プロフィール】

松生 恒夫（まついけ つねお）

医師、松生クリニック院長

医学博士。東京慈恵会医科大学卒業。同大学第三病院内科助手、松島病院大腸肛門病センター診療部長などを経て、2004年、東京都立川市に松生クリニックを開業。6万件以上の大腸内視鏡検査を行ってきた腸疾患治療の第一人者。便秘外来の専門医として地中海式食生活、漢方療法、音楽療法などを取り

入れた診療で効果を上げている。著書・監修書に『バナナのすごい健康長寿力』（主婦の友社）、『腸管バリア 強化法大全』（シロクマ社）、『健康の９割は腸内環境で決まる』（PHP新書）、『血糖値は「腸」で下がる』（青春出版社）など多数。

【書誌情報】

書名：MCTオイルのすごい健康長寿力 ダイエット、おなかまわりスッキリ、腸内リセットまで効く！

監修：松生恒夫

定価：1320円（税込）

発売日：2025年12月22日（月）

判型・ページ数：A4判・84ページ

ISBN：978-4-07-462775-2

発行：主婦の友社

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074627752(https://www.amazon.co.jp/dp/4074627752)

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18459465/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18459465/?msockid=1ed2536aec946a591b45474fedc96b7d)

※電子書籍も同時発売

■本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）