KINTOのサブスク、「2025年GMO顧客満足度ランキング マイカーリース」カテゴリで総合ランキング第1位を獲得！

株式会社KINTO

株式会社KINTO（以下、KINTO）が提供している「クルマのサブスクリプションサービス」が、GMOリサーチ&AI株式会社 が発表した「2025年GMO顧客満足度ランキング マイカーリース」カテゴリにおいて、総合ランキング第1位を獲得しました。

「GMO顧客満足度ランキング」は、長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきた同社が、信頼性の高い独自のアンケート回答者基盤と多様な調査手法を活用して独自の視点で作成したランキングです。

KINTOをご利用いただいているお客様からのコメントでは、主に以下の観点でご評価をいただいています。

■KINTOをご評価いただいたポイント

１.コミコミ料金の安心感と家計管理のしやすさ

車両代、登録諸費用、自動車税、メンテナンス費用だけでなく、任意保険料まで月額料金に含まれている点、さらに「急な出費の心配がない」ため、家計管理がしやすいという点などをご評価いただきました。

２.充実したサポート体制

ご契約後の車両の維持管理含めたサポート体制やトヨタ系のサービスであることの安心感などをご評価いただきました。

３.手軽に快適なカーライフを実現

インターネットでご契約手続きが完結でき、お客様ご自身での車検や保険の加入手続きが不要である点、さらに豊富な車種ラインアップの中から手軽に新車に乗ることができるという体験価値をご評価いただきました。

調査概要や詳しいランキング結果は、GMOリサーチ&AIの下記ページをご覧ください。

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/car-lease_2025

【調査概要】

調査名：2025年 GMO顧客満足度ランキング マイカーリース

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：1,539名

規定人数：100人以上

調査期間：2025年9月24日～2025年10月27日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：過去5年以内に個人向けのカーリース契約を行い、3カ月以上継続して利用したことがある人。なお、法人での利用は対象外。

調査企業・サービス数：23

定義：以下全ての条件を満たすカーリースサービス

1）個人向けの定額プランを用意している

2）車両の所有権がリース会社にあり、利用者が月額料金を支払う形態であること

3）特定の地域だけでなく、複数の都道府県でサービスを展開している

ただし、カーシェアリングやレンタカーは対象外とする

詳細ページ：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/car-lease_2025

【サービス概要】

KINTO（クルマのサブスク）

自動車保険や自動車税など、クルマにかかる諸経費がコミコミ月々定額のクルマのサブスクリプションサービスです。人気のトヨタ車・レクサス車・SUBARU車をラインアップ、 高品質な中古車も取り扱っています。WEBでも簡単にお申込みから契約まででき、気軽にカーライフを始めることができます。

URL：https://kinto-jp.com/

さらに、クルマのサブスク「KINTO」に、クルマをお届けした後の「進化」と「見守り」を加えながらも、リーズナブルな月額利用料を実現した「KINTO Unlimited」も2023年1月よりプリウスからスタートし、対象車種を拡大しています。

URL：https://kinto-jp.com/unlimited/

モビリティマーケット by KINTO

新しい移動のよろこびをテーマに、移動の楽しさ・安心・快適につながる多彩なサービスを発見できるサイトです。KINTOご契約者様には優待メニューもご用意しております。

URL：https://mobima.kinto-jp.com/

Vintage Club by KINTO

クルマ好きなお客様と一緒に楽しみ、旧車に乗れる喜びを分かち合う旧車コミュニティです。魅力ある旧車を少しでも気軽に楽しんでいただけるよう、特選旧車レンタカーとしてご利用いただけます。期間限定で実施している全国各地での”旧車キャラバン”も好評を博しています。

URL： https://vintage.kinto-jp.com/

MOTORSPORT by KINTO（MOSKIN）

チューンアップされたスポーツカーに乗ることができる「サブスク」「スポーツカーレンタル」、手軽にモータースポーツ体験が可能な「サーキットレンタル」「走行・体験イベント」の４つのサービスを通じて、憧れのスポーツドライビングをお客様のスタイルに合わせて体験いただくことができます。

URL：https://motorsport.kinto-jp.com/

TOYOTA UPGRADE FACTORY / LEXUS UPGRADE FACTORY

トヨタ・レクサス・GRの純正オプションを、正規販売店で「後付け」できるアップグレードサービスです。購入時設定が無かったオプションの後付けや、経年劣化した内外装の交換などを、KINTOサブスク以外の車両も対象に正規品質でお届け。また、もっと運転が楽しくなるソフトウェアアップデートもご提供しています。

URL：https://factory.kinto-jp.com

【会社概要】

会社名：株式会社KINTO（KINTO Corporation）

設立：2019年1月

代表取締役社長：小寺信也

URL：https://corp.kinto-jp.com/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。