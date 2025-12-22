【新発売】天然木シリーズの室内用センサーライト。新作クーポンで期間限定30％OFF！
株式会社HAPPYJOINT
会社概要
株式会社 HAPPYJOINT は、2006年に設立しました。ECサイトにて光り物を軸に安全グッズやソーラーライトなどを展開し販売をしております。仕入れ、撮影、制作、検品、出荷、カスタマーサービスまで、お客様に感謝と感動をお届けいたします。
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/al0077/
※12月22日（月）15時頃からアクセス可能
商品名：komore Bar（コモレバー）
販売価格：3,980円
【同シリーズの天然木ライト4種】
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/al0078/
商品名：komore Mag（コモレマグ）
販売価格：3,680円
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/al0079/
商品名：komore Time（コモレタイム）
販売価格：4,980円
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/al0080/
商品名：komore Hook（コモレフック）
販売価格：2,980円
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/al0081/
商品名：komore Stand（コモレスタンド）
販売価格：3,980円
会社概要
株式会社 HAPPYJOINT は、2006年に設立しました。ECサイトにて光り物を軸に安全グッズやソーラーライトなどを展開し販売をしております。仕入れ、撮影、制作、検品、出荷、カスタマーサービスまで、お客様に感謝と感動をお届けいたします。
会社名：株式会社 HAPPYJOINT
所在地：愛知県名古屋市西区浮野町138番地
代表者：代表取締役 小山洋二
URL：https://happyjoint.co.jp