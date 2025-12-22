建築の国際アワード「Architecture MasterPrize 2025」 POHAUS の「斜光と曲線」が入賞しました その他に、4物件でHonorable Mention(佳作)を受賞

ポラス株式会社

ポラスグループ ポラテック株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）の注文住宅を手掛ける POHAUS（ポウハウス）が開発した「斜光と曲線」が、アメリカの国際建築賞「Architecture MasterPrize（AMP）2025」において入賞しました。

同アワードは、「建築」とその関連分野に特化した世界的なアワードで、2016年にFarmani Groupによって設立されました。国内外の大手設計事務所や建築家が様々な建築分野で受賞をしており、ポラスグループでは5年連続で受賞しています。 なお、Farmani Group は、広範なデザインを表彰する総合的なデザインアワード「INTERNATIONAL DESIGN AWARDS（IDA）」等も運営しており、世界中の優れた才能を評価できる場を広く提供しています。

表彰分野は、Architecture / Interior design / Landscape architecture / Architectural product design / Architectural photography の 5 分野からなり、世界最高のクリエイティビティと革新性を表彰しています。

物件の概要

【Winner（入賞）】

斜光と曲線 ポラテック株式会社 POHAUS

部門 ： Architectural Design / Small Architecture

リードデザイナー ： 齊藤 吉己

デザインチーム ： 稲葉 涼介、野本 陸、亀田 彩、石橋 喬恵、井上 陽介、田中 和之

脱炭素社会の実現に向け、省エネルギー性能に優れた住宅の普及が進んでいます。断熱性能を考慮し、大きさを抑えた窓から差し込む「斜光」のうつろいを感じながら、家族の気配が柔らかくつながるように、上下階の接続部に「曲線」を多用した都内狭小3階建ての住宅です。

【Honorable Mention（佳作）】

MACHIE 東川口 株式会社中央住宅

部門 ： Architectural Design / Small Architecture

リードデザイナー ： 山下 隆史

内庭がつくる、心地よい『間』のあるコミュニティの提案です。壁や開口部で囲まれた内庭は、歩くたびに向こう側が見え隠れする、隠れ家的な空間を生み出します。内庭を通して、住まい手の生活は屋外へ広がり、近隣の人々とのつながりが生まれます。また、賑やかな集いの場から、静かに憩う場所まで、多様な空間が街の魅力を育みます。多様なライフスタイルと住環境が調和し、長期にわたって持続可能なコミュニティ形成を目指しました。

THE PROVE 津田沼 株式会社中央住宅

部門 ： Interior Design / Houses Interior

リードデザイナー ： 山下 隆史

デザインチーム ： 山崎 正吾、 高島 里実

非日常空間をテーマにした隠れ家宿のような 2 棟の住宅です。「旅心土間（たびごころどま）」と「陰影礼賛（いんえいらいさん）」と題したコンセプ トがあり、「旅心土間」は日本の伝統的な通路「通り土間」をイメージしたタイル調張りのリビングと大きな吹き抜けが特徴で、旅先やカフェにいるような非日常感を演出しました。「陰影礼賛」は、坪庭や天窓からの柔らかな自然光が作り出す陰影と、建築照明によるきらびやかな空間演出を楽しめます。町家建築の再考に取り組んだ作品です。

2 棟を一体的にとらえたプライベートデザイン住宅 ポラスガーデンヒルズ株式会社

部門 ： Architectural Design / Residential Architecture - Multi Unit

リードデザイナー ： 水野 貴裕

デザインチーム ： 松井 孝治、倉上 薫人、阿彦 栞季

隣接する2つの区画を一つの敷地として捉え、「中間領域を活用した、高いプライバシーを持つ住まい」を創造した住宅です。住戸間の中間領域を巧みに組み込むことで、道路からの視線を遮断し、快適な居住空間を確保しました。室内のプライバシーを守りつつも、外部とのつながりを保ち、カーテンを閉めずに自然光と新鮮な空気を取り込むことができます。

GREEN GRADATION ポラスガーデンヒルズ株式会社

部門 ： Architectural Design / Residential Architecture - Multi Unit

リードデザイナー ： 工藤 政希

デザインチーム ： 西村 馨

風致地区の建築条件において、建蔽率には算入されないよう 2 階を跳ねだし、軒下空間をつくった全5棟の分譲住宅です。後退部分を活用した外部空間をデザインし、空間を感覚的に領域分けする閾（いき）として門型フレームを設置しました。周囲を柔らかく覆う雑木を配し、居場所がウチからソトへグラデーションのように染み出していく住まいです。

