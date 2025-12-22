タイクレのタイトーオンラインメダルに、タイトーの人気キャラクターたちが彩るポーカーゲーム「タイトー オールスターズ ポーカー」を12月22日（月）登場！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する、おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン（以下タイクレ）」内のタイトーオンラインメダルサービスに、手軽に遊べるポーカーゲーム「タイトー オールスターズ ポーカー」が本日12月22日（月）に登場いたします。また、「タイトー オールスターズ ポーカー」登場を記念して、12月22日（月）から28日（日）までの7日間はTC（タイトーコイン）からメダルへの交換枚数が通常より20％増量となるお得なキャンペーンを実施いたします。

「タイトーオンラインメダル」は2024年7月よりタイクレWebブラウザ版内でサービスを開始し、タイクレのプレイ待ち時間に手軽に楽しめるコンテンツを提供してまいりました。2025年6月にはiOS版でも同サービスを展開し、ご好評をいただいております。

タイトーの人気キャラクターたちが彩る、メダルゲームの王道「ポーカーゲーム」が登場！

このたび、タイトーオンラインメダルに新たに加わる「タイトー オールスターズ ポーカー」は、「バブルボブル」のバブルン＆ボブルンをはじめとする、タイトーの人気キャラクターたちがデザインされたトランプで手軽に遊べるメダルゲームの定番「ポーカーゲーム」です。

ジャック以上の1ペアから役が成立するスタンダードなポーカー「ジャックスオアベター」と、ジョーカーを集めて高配当を目指す特別ルール「ヒーローズマッチ」の2つの遊び方から選べます。

「タイトー オールスターズ ポーカー」では、トランプの絵柄を6種類のキャラクターから選んで遊ぶことができます。また、役が成立すると選んだキャラクターのカットイン演出を楽しめるのに加え、ダブルアップチャンスで最大4倍まで配当を増やすこともでき、大量にメダルを獲得するドキドキ感を体感いただけます。

＜タイトーオンラインメダル 「タイトー オールスターズ ポーカー」概要＞

■ タイトル：「タイトー オールスターズ ポーカー」

■ プラットフォーム：タイクレiOS版及びWebブラウザ版

※プレイにはそれぞれのタイクレのアカウントが必要となります。

■ サービス開始日：2025年12月22日（月）

■ 対応端末：iPhone、Android、PC

「タイトー オールスターズ ポーカー」リリース記念キャンペーンを開催！

「タイトー オールスターズ ポーカー」の登場を記念して、12月22日(月)から12月28日(日)までの7日間はTCからメダルへの交換時に、交換したメダルの20％分を追加でプレゼントいたします。最大で3,000枚以上のメダル増量※となり、通常期間よりもお得にタイトーオンラインメダルをプレイしていただくことができます。

※100,000TCで18,000枚のメダルと交換した場合。

＜「タイトー オールスターズ ポーカー」リリースキャンペーン概要＞

■ 内容：TCからメダルへの交換枚数を通常時より20％増量

（例：通常1000TCで100枚のメダルと交換できるところ、キャンペーン期間中は100枚＋20枚の合計120枚のメダルに交換できます。）

■ 期間：2025年12月22日（月）～12月28日（日）

※毎月23日は「タイメダ感謝デー」となりますので、12月23日（火）のみ、交換したメダルが100％増量となります。

タイトーオンラインメダルについて

タイトーオンラインメダルは、iOS版及びWebブラウザ版で提供される、TC（タイトーコイン）と交換したタイトーメダル（ゲーム内専用のメダル）をベットすることで、本格的なメダルゲームをプレイいただけるメダルゲームプラットフォームです。

物理コースを疾走する8色のマーブル（ビー玉）の1-2着を予想する「マーブルレース」、バブルンファミリーの絵柄が楽しいデジタルスロット「BUBBLUN SLOT（バブルンスロット）」、ゲームセンターで人気のメダル落としをビデオ化したビデオプッシャー「DINOKING KINGDOM OF WATER」、大人気バブルシューター「パズルボブル」のスキルベースメダルゲーム「パズルボブル グランパの宝の地図」の4コンテンツに加え、2025年12月に、「タイトー オールスターズ ポーカー」が登場しました。

タイトーオンラインメダル内のミッション達成やタイトーメダル交換時に付与される「ポイント」を貯めると、タイクレのアシストゲージが溜まる「アーリーアシストチケット（銅～金）」や、スペースインベーダーやバブルンなどのキャラクターをデザインした「コレクションアイテム」と交換できます。

「タイトーオンラインクレーン（タイクレ）」について

2018年2月にサービスを開始。登録者数は450万人を突破した、オンラインクレーンゲームです。おうちから24時間いつでもPCやスマートフォン、タブレットなどで本物のクレーンゲームの機械を遠隔操作して景品を獲得できるサービスです。獲得した景品はお手元に宅配便でお届けいたします。タイクレならではの圧倒的な景品の品揃えが特徴で、タイクレでしか手に入らない限定景品も毎月展開しています。さらに、一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時は、スタッフがお手伝いをする「アシストサービス」を実装しており、好評をいただいております。場所や時間を選ばずプレイいただける利便性、タイクレならではの多彩な景品ラインナップ、アミューズメント施設さながらのサービスを兼ね備えたプレイ体験をご提供しています。Webブラウザ版をはじめ、iOS版、Android版、Yahoo!ゲーム版にてお楽しみいただけます。

Webブラウザ版URL：https://www.taito-olcg.com/web/top/

アプリダウンロードURL（iOS版・Android版 共通）：https://app.adjust.com/1vm1wrg4

【権利表記】

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。