『OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3』が2026年3月11日（水）に発売決定！

株式会社スクウェア・エニックスOCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『オクトパストラベラー0』の音楽商品『OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3』の発売を決定したことをお知らせいたします。

≪ 「Break & Boost」アレンジシリーズ第3弾！≫

本作は、『オクトパストラベラー0』の冒険を彩る楽曲を、アコースティック編成[Break side]とバンド編成[Boost side]の2つの方向性でアレンジした楽曲を収録したアルバム。コンポーザー・西木康智氏の監修のもと新規アレンジでお届けします。

ジャケットイラストは、本作のための新規描き下ろし。

『オクトパストラベラー0』のアレンジ楽曲が放つ、魅力的なサウンドをお楽しみください。

※こちらの商品は、2025年12月4日に発売された『オクトパストラベラー0 コレクターズエディション』に同梱されていたCDと同内容となります。

『OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3』商品HP

https://www.jp.square-enix.com/music/lineup/item/SQEX-11180.html

■収録内容

01. OCTOPATH TRAVELER 0 - メインテーマ - (Break side)

02. ウィッシュベール森道 (Break side)

03. ウィッシュベール (Break side)

04. ボスバトル0 (Break side)

05. 中つ海 (Break side)

06. バトル0 (Boost side)

07. ボスバトル3 (Boost side)

08. 神域ボスバトル (Boost side)

09. 全てを零に帰す者 (Boost side)

10. Yet I carry on -Ending Theme of OCTOPATH TRAVELER 0- (Break side)

■早期購入特典：Amazon.co.jp「メガジャケ」

Amazon.co.jpで『OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3』を購入された方に「メガジャケ」をプレゼント。

※取扱予定数に達し次第配布を終了いたします。予めご了承ください。

※購入特典の有無、配布状況に関しては、販売店様にお問合せください。

商品概要

■商品名：OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3

■発売日：2026年3月11日（水）

■価格：\3,520（税抜価格\3,200）

■仕様：CD 1枚

■品番：SQEX-11180

■発売元：株式会社スクウェア・エニックス

■権利表記：(C) SQUARE ENIX

■公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/music/lineup/item/SQEX-11180.html

※こちらの商品は、2025年12月4日に発売された『オクトパストラベラー0 コレクターズエディション』に同梱されていたCDと同内容となります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■『オクトパストラベラー0』 とは

『オクトパストラベラー0』は、全世界600万本※を突破した RPG「オクトパストラベラー」シリーズ最新作。本作は、あなた自身が主人公。初代オクトパストラベラーの舞台“オルステラ大陸”で、神の指輪を巡る復讐と復興の物語が描かれる。

※全世界出荷本数とダウンロード数の合計

■商品情報

タイトル ︓オクトパストラベラー0

対応機種 ︓Nintendo Switch(TM) 2 ／Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／

Steam(R)／Xbox Series X|S／Windows

※パッケージ版・ダウンロード版ともに、Switch 2 版はNintendo Switch(TM) 2 でのみ遊ぶことができます。

※Switch版を後からSwitch 2 版へアップグレードすることはできません。

また、Switch 2 版 へのアップグレード対応は予定しておりません。購入の際はお間違いのないようご注意ください。

ジャンル ︓シングルプレイRPG

プレイ人数︓1 人

発売日 ︓好評発売中

希望小売価格 ︓通常版（パッケージ・ダウンロード）: 7,678円（税込）

デジタルデラックスエディション（ダウンロード）: 9,878円（税込）

CERO ︓C

権利表記 ︓(C) SQUARE ENIX

公式サイト︓https://www.jp.square-enix.com/octopathtraveler0/

--------------------------------------------------------------------------------------------

株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,500万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億700万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）

---------------------------------------------------------------------------------